La puce Wifi définit l’état de la taille du marché et les perspectives mondiales 2022 | Broadcom, Qualcomm Atheros, MediaTek, Marvell, Intel, Realtek, STMicroelectronics

Le rapport sur le marché des jeux de puces Wi -Fi 2021 aide les clients à prendre des décisions commerciales et à comprendre les stratégies des principaux acteurs du secteur. Le rapport appelle également à des résultats axés sur le marché dérivant des études de faisabilité pour les besoins des clients. Market Insights Reports garantit des aspects qualifiés et vérifiables des données de marché fonctionnant dans le scénario en temps réel. Les études analytiques sont menées pour garantir les besoins des clients avec une compréhension approfondie des capacités du marché dans le scénario en temps réel.

Le marché des jeux de puces Wifi était évalué à 18,19 milliards USD en 2019 et devrait atteindre 23,15 milliards USD d’ici 2027, avec une croissance à un TCAC de 6,02% de 2020 à 2027.

Segmentation des marchés :

Les principales entreprises présentées dans le rapport sur le marché des jeux de puces Wifi sont Broadcom, Qualcomm Atheros, MediaTek, Marvell, Intel, Realtek, STMicroelectronics, Texas Instruments, Cypress Semiconductor, Microchip

Nouvelles et mises à jour

Qualcomm lance de nouvelles puces compatibles Wi-Fi 6E pour smartphones et routeurs – La société américaine Qualcomm a récemment annoncé ses puces de nouvelle génération pour smartphones et routeurs Wi-Fi équipés de Wi-Fi 6E. Les nouveaux chipsets pourront fonctionner sur le spectre 6 GHz nouvellement ouvert. Cela devrait offrir moins de congestion du réseau sur les fréquences existantes et être plus rapide et plus fiable par rapport aux connexions plus anciennes. Lire aussi – Lancement du routeur Xiaomi AX1800 WiFi 6 avec une puce Qualcomm quadricœur et un NPU intégré

Broadcom lance un nouveau jeu de puces conçu de manière ascendante – spécifiquement pour le Wi-Fi 6E – Broadcom, membre de la WBA, a annoncé aujourd’hui qu’il avait créé le premier jeu de puces Wi-Fi 6E mobile au monde en prévision de l’ouverture par les régulateurs du spectre sans licence de 6 GHz pour le Wi-Fi de nouvelle génération aptitude. Comme des annonces similaires sont attendues d’autres membres de la WBA, il est important de comprendre le potentiel énorme des applications 6 GHz.

Aperçu du marché

Les perspectives du marché des chipsets Wi-Fi semblent prometteuses principalement en raison de la prolifération des smartphones et des réseaux Wi-Fi. Le chipset Wi-Fi est devenu la technologie la plus appréciée dans l’électronique grand public. Aujourd’hui, chaque structure résidentielle et commerciale dispose d’un certain nombre de points d’accès Wi-Fi. Et la plupart des consommateurs ont deux ou plusieurs appareils compatibles Wi-Fi tels que des ordinateurs portables, des smartphones, des onglets et des montres intelligentes. Avec le nombre croissant de connexions Wi-Fi requises par chaque point d’accès, le marché devrait gagner du terrain au cours des six prochaines années.

Le marché des chipsets Wi-Fi aux États-Unis est estimé à 5 milliards de dollars américains en 2020. La Chine, la deuxième économie mondiale, devrait atteindre une taille de marché projetée de 3,8 milliards de dollars américains d’ici 2027, avec un TCAC de 3,1 % sur la période d’analyse 2020 à 2027. Parmi les autres marchés géographiques notables figurent le Japon et le Canada, chacun prévoyant une croissance de 3,1 % et 2,7 % respectivement sur la période 2020-2027. En Europe, l’Allemagne devrait connaître une croissance d’environ 3,3 % CAGR.

Le Wi-Fi a remplacé la connectivité Internet filaire dans presque tous les secteurs. Les clients sont principalement attirés par la connectivité sans fil en raison de services accessibles, simples et rapides grâce aux progrès techniques. Le Wi-Fi est devenu la technologie la plus appréciée dans l’électronique grand public. Actuellement, chaque bâtiment résidentiel et commercial dispose d’un certain nombre de points d’accès Wi-Fi. Chaque consommateur possède au moins deux appareils compatibles Wi-Fi, tels qu’un ordinateur portable, un smartphone et une montre connectée. En conséquence, le nombre de connexions Wi-Fi que chaque point d’accès doit gérer augmente chaque année. Un certain nombre de connexions Wi-Fi nécessiteraient plus de canaux et une efficacité spectrale plus élevée pour connecter un si grand nombre d’appareils avec un débit élevé. Ce facteur devrait accélérer la demande de 802.11ax, 802.11ay et 802.

Marché segmenté par types

802.11n

802.11ac

802.11ad

Autres

Marché segmenté par applications

Ordinateur (Notebook et PC de bureau)

Appareils intelligents pour la maison

Téléphone portable

Autres

Analyse régionale :

Asie-Pacifique (Chine, Inde, Japon, Corée du Sud, Australie, Indonésie, Malaisie et autres), Amérique du Nord (États-Unis, Canada et Mexique), Amérique centrale et du Sud (Brésil et reste de l’Amérique du Sud), Europe (Allemagne, France, Royaume-Uni, Italie, Russie et reste de l’Europe), Moyen-Orient et Afrique (pays du CCG, Turquie, Égypte, Afrique du Sud et autres)

En conclusion , le rapport sur le marché des jeux de puces Wifi présente l’analyse descriptive des acteurs d’élite soutenus par le marché parent, des informations sur les mouvements présents, passés et artistiques qui peuvent fonctionner comme un guide rentable pour tous les concurrents commerciaux de l’industrie des jeux de puces Wifi. Notre équipe d’analystes experts en recherche a été formée pour fournir des rapports d’études de marché approfondis sur chaque secteur individuel, ce qui sera utile pour comprendre les données de l’industrie de la manière la plus précise.

