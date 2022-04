Tendances à la hausse du marché du mobilier de maison en Allemagne, demande et opportunités commerciales croissantes 2022

Marché du mobilier de maison en Allemagne – Croissance, tendances et prévisions (2021 – 2026)

Le rapport présente une évaluation approfondie des meubles de maison en Allemagne, y compris les technologies habilitantes, les tendances clés, les moteurs du marché, les défis, la normalisation, le paysage réglementaire, les modèles de déploiement, les études de cas des opérateurs, les opportunités, la future feuille de route, la chaîne de valeur, les profils et les stratégies des acteurs de l’écosystème. . Le rapport présente également des prévisions pour les investissements dans le mobilier de maison en Allemagne de 2021 à 2026.

Le marché allemand des meubles de maison est très concurrentiel et se compose d’un certain nombre d’acteurs majeurs. Les meilleures entreprises comme Thonet, Zeitraum, Eajy Furniture, Cor Furniture, Rolf Benz, Hulsta, BAUart, Becker, Osw, Oldenburger group

Portée du rapport

L’Allemagne est le premier marché à la fois en tant que consommateur de meubles et en tant qu’importateur de meubles parmi les pays d’Europe occidentale. Les meubles de maison font partie intégrante de la décoration intérieure et de l’ameublement dans les salons des consommateurs. L’attention croissante portée à la décoration de leurs espaces de vie avec des meubles créatifs au design innovant est un facteur clé pour stimuler le marché du meuble de maison.

Principales tendances du marché

La hausse des activités de construction stimule le marché

L’Allemagne est le premier marché européen de la construction et abrite le plus grand parc immobilier du continent. L’augmentation des activités de construction est l’un des principaux moteurs de croissance du marché allemand du mobilier de bureau à domicile. Alors que de plus en plus d’activités de construction se déroulent dans le secteur du logement et résidentiel, la nécessité pour les personnes de travailler à domicile et de créer une activité entrepreneuriale entraîne une demande croissante de meubles qui leur procurent un confort à des prix abordables. L’augmentation rapide des projets de construction résidentielle et commerciale est l’un des facteurs clés qui devrait stimuler la croissance du marché allemand du meuble de maison.

Segment de meubles de chambre à coucher

Le mobilier de chambre se compose de lits relaxants, intégrés à des tables de chevet, des tiroirs et des armoires coordonnés. Les résidences pour une personne sont plus petites que les maisons unifamiliales nucléaires et peuvent ne pas avoir de pièces séparées pour les repas et autres fins. Par conséquent, ils ont des besoins différents en matière de mobilier, nécessitant des meubles peu encombrants et multifonctionnels. De plus, l’amélioration du niveau de vie devrait stimuler le marché du mobilier de chambre au cours de la période de prévision.

La recherche comprend des données historiques de 2016 à 2021 et des prévisions jusqu’en 2026, ce qui fait des rapports une ressource inestimable pour les dirigeants de l’industrie, les responsables du marketing, des ventes et des produits, les consultants, les analystes et d’autres personnes à la recherche de données clés de l’industrie dans des documents facilement accessibles et clairement présentés. tableaux et graphiques.

