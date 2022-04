Allemagne Marché des piles à combustible 2022 Demande croissante, taille et perspectives commerciales – Ballard Power Systems Inc., FuelCell Energy Inc., Hydrogenics Corporation

Marché des piles à combustible en Allemagne – Croissance, tendances et prévisions (2021 – 2026)

Le rapport présente une évaluation approfondie de la pile à combustible en Allemagne, y compris les technologies habilitantes, les tendances clés, les moteurs du marché, les défis, la normalisation, le paysage réglementaire, les modèles de déploiement, les études de cas d’opérateurs, les opportunités, la future feuille de route, la chaîne de valeur, les profils et les stratégies des acteurs de l’écosystème. . Le rapport présente également des prévisions pour les investissements dans les piles à combustible en Allemagne de 2021 à 2026.

Le marché allemand des piles à combustible est très concurrentiel et se compose d’un certain nombre d’acteurs majeurs. Principales entreprises comme Ballard Power Systems Inc., FuelCell Energy Inc., Hydrogenics Corporation, SFC Energy AG, Plug Power Inc., Proton Motor Fuel Cell GmbH

Cliquez sur le lien pour obtenir un exemple gratuit de copie du rapport :

https://www.marketinsightsreports.com/reports/07202153840/germany-fuel-cell-market-growth-trends-and-forecasts-2020-2025/inquiry?mode=Neha

Portée du rapport

Le marché des piles à combustible en Allemagne devrait croître à un TCAC de 10,97 % au cours de la période de prévision 2020-2025. Des facteurs tels que les avantages de la pile à combustible par rapport à ses alternatives telles que la batterie lithium-ion et la haute densité d’énergie devraient stimuler le marché étudié.

Principales tendances du marché

La pile à combustible à membrane électrolytique polymère (PEM) va dominer le marché

– L’utilisation des piles à combustible PEM pour la production d’électricité continue de dominer l’application stationnaire, tandis que pour la chaleur et l’électricité domestiques, elle en est à ses balbutiements. En 2019, les camions et autres véhicules lourds ont de plus en plus commencé l’application importante des piles à combustible PEM.

– Fin 2018, 60 stations de ravitaillement en hydrogène étaient ouvertes aux clients allemands, dont 54 sont détenues et exploitées par H2 Mobility, une joint-venture formée par les membres de la FCHEA Air Liquide et Linde ainsi que d’autres partenaires industriels. Le nombre de stations de ravitaillement en hydrogène a atteint 100 fin 2019.

– La commercialisation des piles à combustible PEM a été limitée, en raison du coût élevé et de la faible stabilité des électrodes. Généralement, le platine sur support carbone (Pt/C) est le catalyseur le plus largement utilisé à la fois pour l’anode et la cathode dans les piles à combustible PEM.

– Parmi les différents types de matériaux de support, le noir de carbone (Vulcan XC -72) a été largement utilisé dans les piles à combustible PEM, en raison de sa conductivité électrique élevée et de sa surface spécifique élevée. Cependant, il souffre d’électro-oxydation dans les conditions de fonctionnement de la pile à combustible, ce qui entraîne la perte d’activité catalytique après un fonctionnement à long terme.

Accroître le soutien gouvernemental pour stimuler le marché

– La technologie des piles à combustible est en cours de développement en Allemagne depuis de nombreuses années, à la fois pour la production distribuée d’électricité et de chaleur et comme source d’énergie pour les véhicules dans les applications mobiles.

– En novembre 2019, le ministère fédéral des Transports a annoncé que 23,5 millions d’euros ont été alloués à des projets dans le cadre du programme national d’innovation sur l’hydrogène et la technologie des piles à combustible (NIP).

– De plus, le pays promeut le déploiement des bus électriques à pile à combustible (FCEB) à capacité individuelle, pour réduire les émissions de GES dans les pays. L’autorité régionale des transports, Regionalverkehr Köln, a reçu 7,4 millions d’euros du gouvernement pour l’achat de 30 FCEB et de deux stations de ravitaillement en hydrogène (HRS).

(Offre spéciale : obtenez une remise forfaitaire de 20 % sur ce rapport)

Renseignez-vous pour une remise :

https://www.marketinsightsreports.com/reports/07202153840/germany-fuel-cell-market-growth-trends-and-forecasts-2020-2025/discount?mode=Neha

Éléments cruciaux de la table des matières du marché mondial des piles à combustible en Allemagne :

Présentation du rapport

Analyse du marché par types

Marché des applications de produits

Profils/analyse des fabricants

Performance du marché pour les entreprises

Performance du marché des régions pour les entreprises

Impact mondial du COVID-19 sur les performances du marché allemand des piles à combustible (point de vente)

Tendance de développement pour les régions (point de vente)

Source en amont, technologie et coût

Analyse des canaux

Analyse des consommateurs

Prévisions du marché 2021-2026

Conclusion

Parcourez la description complète du rapport et la table des matières sur :

Parcourez la description complète du rapport et la table des matières sur :

https://www.marketinsightsreports.com/reports/07202153840/germany-fuel-cell-market-growth-trends-and-forecasts-2020-2025?mode=Neha

La recherche comprend des données historiques de 2016 à 2021 et des prévisions jusqu’en 2026, ce qui fait des rapports une ressource inestimable pour les dirigeants de l’industrie, les responsables du marketing, des ventes et des produits, les consultants, les analystes et d’autres personnes à la recherche de données clés de l’industrie dans des documents facilement accessibles et clairement présentés. tableaux et graphiques.

Contactez-nous :

Irfan Tamboli (responsable des ventes) – Rapports sur les perspectives du marché

Téléphone : + 1704 266 3234 | +91-750-707-8687

sales@marketinsightsreports.com | irfan@marketinsightsreports.com