Italie Marché des aliments pour animaux de compagnie 2022 Perspectives du marché mondial, recherche, tendances et prévisions jusqu’en 2027

Marché italien des aliments pour animaux de compagnie – Croissance, tendances et prévisions (2021-2026)

Le rapport présente une évaluation approfondie de la nourriture pour animaux de compagnie en Italie, y compris les technologies habilitantes, les tendances clés, les moteurs du marché, les défis, la normalisation, le paysage réglementaire, les modèles de déploiement, les études de cas d’opérateurs, les opportunités, la future feuille de route, la chaîne de valeur, les profils et les stratégies des acteurs de l’écosystème. . Le rapport présente également des prévisions d’investissements en Italie pour les aliments pour animaux de compagnie de 2021 à 2026.

Le marché italien des aliments pour animaux de compagnie est très concurrentiel et se compose d’un certain nombre d’acteurs majeurs. Les meilleures entreprises comme Mars Inc., Nestle SA (Purina), Colgate Palmolive (Hill’s Pet Nutrition), Merric Pet Care, Aller Pet Food, Sunshine Mills, JM Smucker, Ainsworth Pet Nutrition, P&G Petcare, Coop Italia

Cliquez sur le lien pour obtenir un exemple gratuit de copie du rapport :

https://www.marketinsightsreports.com/reports/07202152125/italy-pet-food-market-growth-trends-and-forecast-2020-2025/inquiry?mode=Neha

Portée du rapport

Le marché italien des aliments pour animaux de compagnie devrait croître à un TCAC de 4,7 % au cours de la période de prévision (2020-2025). Selon l’Association nationale des fabricants d’aliments et de soins aux animaux de compagnie (ASSALCO), environ la moitié de tous les ménages italiens comprennent un chien ou un chat. Les propriétaires d’animaux en Italie considèrent de plus en plus leurs animaux de compagnie comme faisant partie de leur famille, au point que leur présence influence plusieurs aspects de leur vie, comme le processus de prise de décision en matière de vacances.

Principales tendances du marché

Humanisation des animaux de compagnie

Selon l’Association nationale des entreprises d’alimentation et de soins pour animaux de compagnie (ASSALCO), il y a environ 60 millions d’animaux de compagnie dans le pays, avec une population de chiens de 6,9 ​​millions, les chiens sont les deuxièmes animaux de compagnie les plus populaires dans le pays, représentant 46,5 % du marché des aliments pour animaux de compagnie. Les chats, avec une population de 7,4 millions d’habitants, dominent 53,5 % du marché. Le nombre d’animaux de compagnie en Italie a augmenté ces dernières années. Il est également prévu qu’environ 43% des Italiens possèdent au moins un animal de compagnie. Les familles italiennes modernes ont de plus en plus d’animaux de compagnie comme compagnie. Ce nouveau rôle est le résultat de l’évolution démographique, de la structure familiale et de la considération générale des animaux en Italie. Comme indiqué ci-dessus, l’augmentation du nombre et de l’importance des animaux de compagnie se traduit par des soins accrus et des dépenses plus élevées pour la nourriture, la santé, les accessoires et les services. Les derniers chiffres du secteur indiquent que le potentiel de croissance du marché italien des aliments pour animaux de compagnie reste important. Selon des études, cela s’explique par le fait que 60 % des propriétaires d’animaux italiens nourrissent leurs animaux avec des aliments pour animaux de compagnie commerciaux, plutôt qu’avec des aliments faits maison ou des restes.

Importation d’aliments pour animaux de compagnie hautement réglementée

Selon le Centre du commerce international (ITC), la France, l’Allemagne, la Thaïlande et la Hongrie sont les principaux exportateurs d’aliments pour animaux de compagnie vers l’Italie. Les importations en termes de valeur augmentent considérablement sur le marché italien, passant de 611 487 000 USD en 2017 à 683 710 000 USD en 2019. Les aliments pour animaux de compagnie sont fortement réglementés dans l’Union européenne pour se conformer aux normes d’hygiène, de sécurité et de qualité les plus élevées. Dans l’Union européenne, les aliments pour animaux de compagnie sont soumis à la législation sur la commercialisation des aliments pour animaux et à la législation vétérinaire. Sa législation sur la commercialisation des aliments pour animaux couvre les aliments pour animaux de compagnie ainsi que les aliments pour animaux producteurs de denrées alimentaires. Ainsi, les aliments pour animaux de compagnie contenant un ingrédient d’origine animale doivent provenir d’établissements agréés et doivent être accompagnés d’un certificat vétérinaire.

(Offre spéciale : obtenez une remise forfaitaire de 20 % sur ce rapport)

Renseignez-vous pour une remise :

https://www.marketinsightsreports.com/reports/07202152125/italy-pet-food-market-growth-trends-and-forecast-2020-2025/discount?mode=Neha

Éléments cruciaux de la table des matières du marché mondial des aliments pour animaux de compagnie en Italie :

Présentation du rapport

Analyse du marché par types

Marché des applications de produits

Profils/analyse des fabricants

Performance du marché pour les entreprises

Performance du marché des régions pour les entreprises

Impact mondial du COVID-19 sur les performances du marché italien des aliments pour animaux de compagnie (point de vente)

Tendance de développement pour les régions (point de vente)

Source en amont, technologie et coût

Analyse des canaux

Analyse des consommateurs

Prévisions du marché 2021-2026

Conclusion

Parcourez la description complète du rapport et la table des matières sur :

Parcourez la description complète du rapport et la table des matières sur :

https://www.marketinsightsreports.com/reports/07202152125/italy-pet-food-market-growth-trends-and-forecast-2020-2025?mode=Neha

La recherche comprend des données historiques de 2016 à 2021 et des prévisions jusqu’en 2026, ce qui fait des rapports une ressource inestimable pour les dirigeants de l’industrie, les responsables du marketing, des ventes et des produits, les consultants, les analystes et d’autres personnes à la recherche de données clés de l’industrie dans des documents facilement accessibles et clairement présentés. tableaux et graphiques.

Contactez-nous :

Irfan Tamboli (responsable des ventes) – Rapports sur les perspectives du marché

Téléphone : + 1704 266 3234 | +91-750-707-8687

sales@marketinsightsreports.com | irfan@marketinsightsreports.com