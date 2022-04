Tendances émergentes du marché des petits appareils ménagers en Italie, demande mondiale et ventes 2022 à 2027

Marché des petits appareils électroménagers en Italie – Croissance, tendances et prévisions (2021-2026)

Le rapport présente une évaluation approfondie des petits appareils électroménagers en Italie, y compris les technologies habilitantes, les tendances clés, les moteurs du marché, les défis, la normalisation, le paysage réglementaire, les modèles de déploiement, les études de cas des opérateurs, les opportunités, la future feuille de route, la chaîne de valeur, les profils des acteurs de l’écosystème et stratégies. Le rapport présente également des prévisions pour les investissements dans les petits appareils électroménagers en Italie de 2021 à 2026.

Le marché italien des petits appareils électroménagers est très concurrentiel et se compose d’un certain nombre d’acteurs majeurs. Principales entreprises telles que BSH Home Appliances Ltd., Candy Group, Gruppo Cimbali Spa, FABER SpA, Elica SpA, Haier (Candy), Philips, Gruppo Bialetti Industrie, Moulinex, Krups

Portée du rapport

Le marché du petit électroménager en Italie est en croissance avec la croissance des prix du petit électroménager au cours des deux dernières années dans le pays. Parmi les petits appareils électroménagers, la croissance est principalement tirée par des appareils tels que les aspirateurs balais sans fil, les ventilateurs électriques et les machines à café entièrement automatiques.

Principales tendances du marché

Augmentation de la production de petits appareils électroménagers en Italie

L’Italie est devenue un exportateur majeur d’appareils électroménagers vers divers pays européens voisins. L’augmentation de la production de petits appareils électroménagers entraîne une demande sur le marché intérieur et une augmentation des exportations vers d’autres pays. L’intelligence et la connectivité sont devenues une tendance dominante sur le marché. Le marché européen et italien propose plus de 21 000 appareils connectés aux consommateurs. La qualité de vie des ménages augmente la demande de petits appareils électroménagers dans le pays. Les principales destinations d’exportation de l’Italie sont l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni et la Fédération de Russie.

Le commerce électronique soutient la croissance des petits appareils électroménagers en Italie

– Le commerce de détail en ligne devrait se développer sur le marché en raison de la facilité de commander des produits en ligne. La commande de produits en ligne est devenue une tendance sur le marché italien des appareils électroménagers en raison de la facilité croissante des gens à commander des produits en ligne.

– Les principales marques d’appareils électroménagers préférées par les gens sur Facebook étaient Bimby Italia, GA.MA Italie professionnel, Bialetti et Folletto.

– La création du marché unique numérique (DSM), une initiative de la Commission européenne, devrait ouvrir davantage d’opportunités sur le marché du commerce électronique en Italie.

– La mise en œuvre des stratégies promotionnelles des entreprises et l’évolution vers les canaux de vente en ligne contribueront davantage à la dynamique de croissance du secteur.

https://www.marketinsightsreports.com/reports/07202151978/italy-small-home-appliances-market-growth-trends-and-forecasts-2020-2025?mode=Neha

La recherche comprend des données historiques de 2016 à 2021 et des prévisions jusqu’en 2026, ce qui fait des rapports une ressource inestimable pour les dirigeants de l’industrie, les responsables du marketing, des ventes et des produits, les consultants, les analystes et d’autres personnes à la recherche de données clés de l’industrie dans des documents facilement accessibles et clairement présentés. tableaux et graphiques.

