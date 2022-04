Marché du café en Italie 2022 Dernières avancées, tendances et opportunités commerciales énormes – Starbucks Corporation, Nestlé SA, McDonald’s Corporation, Strauss Group

Marché du café en Italie – Croissance, tendances et prévisions (2021 – 2026)

Le rapport présente une évaluation approfondie du café italien, y compris les technologies habilitantes, les tendances clés, les moteurs du marché, les défis, la normalisation, le paysage réglementaire, les modèles de déploiement, les études de cas d’opérateurs, les opportunités, la future feuille de route, la chaîne de valeur, les profils et les stratégies des acteurs de l’écosystème. Le rapport présente également des prévisions pour les investissements dans le café italien de 2021 à 2026.

Le marché italien du café devrait connaître un TCAC de 2,8 % au cours de la période de prévision, 2020-2025.

Le marché italien du café est très concurrentiel et se compose d’un certain nombre d’acteurs majeurs. Les meilleures entreprises comme Starbucks Corporation, Nestlé SA, McDonald’s Corporation, Strauss Group, Caffe Nero, Massimo Zanetti Beverage Group, LUIGI LAVAZZA SPA

Cliquez sur le lien pour obtenir un exemple gratuit de copie du rapport :

https://www.marketinsightsreports.com/reports/07202152216/italy-Italy Coffee-market-growth-trends-and-forecast-2020-2025/inquiry?mode=Neha

Portée du rapport

Les cafés indépendants détiennent plus de 90 % du marché italien du café, tandis que les acteurs internationaux détiennent une part infime. Pour donner une culture du café de troisième vague, des marques internationales comme Starbucks ont ouvert leur premier magasin à Milan, en Italie, en 2018.

Principales tendances du marché

Le mode de vie et la culture stimulent le marché du café

Le café fait partie intégrante de la culture italienne. Les Italiens ont tendance à apprécier les cafés de haute qualité et sont fidèles aux saveurs spécifiques et aux marques italiennes. Le café est consommé à différents moments de la journée, généralement avec du sucre et sans lait, à des exceptions telles que le cappuccino, le macchiato, le marocchino et le caffe latte. 75% du café consommé par les Italiens était bu à la maison. Le café est devenu une partie intégrante de la culture italienne, avec environ 8 millions de sacs importés chaque année. La disponibilité d’une large gamme de types de café, de saveurs et de styles de brassage et la croissance du nombre de points de vente d’alimentation, les magasins de détail sont quelques-uns des moteurs de la croissance du marché du café.

Des acteurs internationaux bouleversant la chaîne traditionnelle du café

Avec le fort héritage de la culture traditionnelle de la consommation de café, les Italiens préfèrent boire du café dans des cafés indépendants locaux. L’Italie est le premier pays européen pour le nombre de portions de café hors domicile. Les tendances de consommation croissantes pour une alimentation plus pratique et plus saine vont perturber le marché traditionnel du café dans le pays. La qualité du café est considérée comme un facteur de succès majeur pour un café en Italie. Il existe un manque relatif de connaissances sur ce qui constitue la qualité, ce qui modifie le comportement traditionnel des consommateurs. Pour donner une culture du café de troisième vague, des marques internationales comme Starbucks ont ouvert leur premier magasin à Milan, en Italie, en 2018. Avec une croissance principalement attendue des marques traditionnelles des boutiques spécialisées locales et de Strabucks,

(Offre spéciale : obtenez une remise forfaitaire de 20 % sur ce rapport)

Renseignez-vous pour une remise :

https://www.marketinsightsreports.com/reports/07202152216/italy-Italy Coffee-market-growth-trends-and-forecast-2020-2025/discount?mode=Neha

Éléments cruciaux de la table des matières du marché mondial du café italien :

Présentation du rapport

Analyse du marché par types

Marché des applications de produits

Profils/analyse des fabricants

Performance du marché pour les entreprises

Performance du marché des régions pour les entreprises

Impact mondial du COVID-19 sur les performances du marché italien du café (point de vente)

Tendance de développement pour les régions (point de vente)

Source en amont, technologie et coût

Analyse des canaux

Analyse des consommateurs

Prévisions du marché 2021-2026

Conclusion

Parcourez la description complète du rapport et la table des matières sur :

Parcourez la description complète du rapport et la table des matières sur :

https://www.marketinsightsreports.com/reports/07202152216/italy-Italy Coffee-market-growth-trends-and-forecast-2020-2025?mode=Neha

La recherche comprend des données historiques de 2016 à 2021 et des prévisions jusqu’en 2026, ce qui fait des rapports une ressource inestimable pour les dirigeants de l’industrie, les responsables du marketing, des ventes et des produits, les consultants, les analystes et d’autres personnes à la recherche de données clés de l’industrie dans des documents facilement accessibles et clairement présentés. tableaux et graphiques.

Contactez-nous :

Irfan Tamboli (responsable des ventes) – Rapports sur les perspectives du marché

Téléphone : + 1704 266 3234 | +91-750-707-8687

sales@marketinsightsreports.com | irfan@marketinsightsreports.com