Marché des textiles de maison en Turquie Dernières tendances et perspectives mondiales 2022 à 2027

Marché des textiles de maison en Turquie – Croissance, tendances et prévisions (2021-2026)

Le rapport présente une évaluation approfondie du textile de maison en Turquie, y compris les technologies habilitantes, les tendances clés, les moteurs du marché, les défis, la normalisation, le paysage réglementaire, les modèles de déploiement, les études de cas d’opérateurs, les opportunités, la future feuille de route, la chaîne de valeur, les profils et les stratégies des acteurs de l’écosystème. . Le rapport présente également des prévisions pour les investissements dans le textile de maison en Turquie de 2021 à 2026.

Le marché turc des textiles de maison est très concurrentiel et se compose d’un certain nombre d’acteurs majeurs. Les meilleures entreprises comme Sasa Polyester Sanayi AS, Menderes Tekstil, Zorlu Textile Group, Merinos Hali Sanayi Ve Ticaret AS, Kipas Mensucat Isletmeleri AS, Boyteks Tekstil Sanayi Ve Ticaret AS, Gulsan Sentetik Dokuma Sanayi ve Ticaret AS, Dinarsu Imalat ve Ticaret, Kartal Carpet et Textile, Industrie textile Beyteks

Portée du rapport

Le textile de maison turc est un secteur en croissance, dynamique et en développement, tant par sa production que par le volume de son commerce intérieur et extérieur. La Turquie est l’un des principaux centres de création de tendances et de mode dans l’industrie mondiale des textiles de maison.

Principales tendances du marché

Les exportations de textiles de maison stimulent le marché

La Turquie est l’un des principaux exportateurs de textiles de maison. Les textiles de maison turcs possèdent des caractéristiques absolument uniques. Principalement, le secteur, ayant une image de qualité très forte à l’étranger, dispose d’un parc de machines à la pointe de la technologie et d’une infrastructure avec un style de travail flexible et une main-d’œuvre hautement qualifiée qui peut produire une large gamme de produits. La Turquie exporte ses propres collections spéciales vers des marchés matures tels que l’Europe, les États-Unis et d’autres. Parmi les principaux facteurs de succès dans le secteur, figure la création de marque. En outre, l’adaptation à des produits de qualité à haute valeur ajoutée, la prise en compte des droits de propriété intellectuelle, de la santé humaine, de l’environnement et des questions de gestion de la qualité totale contribuent également à accroître la compétitivité du secteur.

L’augmentation des dépenses de consommation en textile de maison stimule le marché

L’augmentation des dépenses de consommation en textiles ménagers stimulera la croissance du marché turc des textiles de maison au cours de la période de prévision. Des revenus disponibles plus élevés devraient se traduire par des dépenses beaucoup plus élevées en textiles de maison. On estime que la croissance des secteurs d’utilisation finale, tels que l’hôtellerie et le résidentiel, ainsi que la prise de conscience croissante de l’évolution des tendances en matière de décoration intérieure, stimuleront le marché. La demande croissante de produits ménagers et la sensibilisation croissante des consommateurs ont fait des textiles de maison un segment commercial lucratif dans l’industrie textile.

La recherche comprend des données historiques de 2016 à 2021 et des prévisions jusqu’en 2026, ce qui fait des rapports une ressource inestimable pour les dirigeants de l’industrie, les responsables du marketing, des ventes et des produits, les consultants, les analystes et d’autres personnes à la recherche de données clés de l’industrie dans des documents facilement accessibles et clairement présentés. tableaux et graphiques.

