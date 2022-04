Marché des tapis et moquettes en Turquie Dernière tendance et attractivité commerciale 2022 à 2027

Marché des tapis et moquettes en Turquie – Croissance, tendances et prévisions (2021-2026)

Le rapport présente une évaluation approfondie de la Turquie Tapis et moquettes, y compris les technologies habilitantes, les tendances clés, les moteurs du marché, les défis, la normalisation, le paysage réglementaire, les modèles de déploiement, les études de cas des opérateurs, les opportunités, la future feuille de route, la chaîne de valeur, les profils des acteurs de l’écosystème et stratégies. Le rapport présente également des prévisions pour les investissements dans les tapis et moquettes en Turquie de 2021 à 2026.

Le marché turc des tapis et moquettes est très concurrentiel et comprend un certain nombre d’acteurs majeurs. Les meilleures entreprises comme MERINOS HALI SAN. VE TIC.AS, Dinarsu TAS, Milat Carpet, Kaplan Karde?ler Carpet, Grand Carpet, Empara Hali, Festival Carpet, Kartal Hali Tekstil San. Tic AS, Angora carpets Corp, ipek Mekik Hali

Cliquez sur le lien pour obtenir un exemple gratuit de copie du rapport :

https://www.marketinsightsreports.com/reports/07202152000/turkey-carpet-and-rugs-market-growth-trends-and-forecasts-2020-2025/inquiry?mode=Neha

Portée du rapport

L’expérience plus riche et luxueuse qu’ils offrent aux clients leur a également permis d’être proposés à des prix compétitifs sur le marché, pour une pénétration plus rapide. Les tapis noués à la main sont souvent considérés comme des produits de catégorie premium. Contrairement à d’autres revêtements de sol, la demande de remplacement de moquettes est supérieure à la nouvelle demande, car la durée de vie moyenne des moquettes est d’environ 5 à 6 ans. La demande de remplacement dans les mosquées est plus élevée que dans les autres segments, car les tapis sont le plus souvent remplacés tous les deux ou trois ans, ce qui stimule le marché.

Principales tendances du marché

La demande croissante de tapis turcs dans le monde stimule le marché

La Turquie représente plus de 65 % de la production mondiale de tapis fabriqués à la machine et plus de 60 % d’entre eux sont produits dans la province méridionale de Gaziantep, en Turquie. Le pays vise à surpasser la Chine en tant que premier exportateur en augmentant les exportations et les ventes de variantes de moquettes faites à la main, fabriquées à la machine et tuftées à la machine. La valeur totale des exportations de tapis turcs était de 2,2 milliards USD en 2018 et la différence entre la Chine et la Turquie était de 0,6 milliard USD pour l’année.

Les pays du Moyen-Orient sont le marché le plus élevé pour les exportations de tapis de Turquie en 2018

Les tapis de Turquie sont réputés pour leur qualité et occupent une place importante dans la décoration des maisons du monde entier, car ils ont vendu leurs produits dans environ 176 pays du monde. Les pays du Moyen-Orient se sont classés au premier rang parmi les groupes de pays avec des importations élevées de tapis de Turquie en 2018 avec une valeur d’exportation de 720 millions de dollars, suivis des pays américains avec une valeur d’exportation de 604 millions de dollars. Les pays européens occupent la troisième valeur d’exportation la plus élevée avec des exportations s’élevant à 443 millions de dollars.

(Offre spéciale : obtenez une remise forfaitaire de 20 % sur ce rapport)

Renseignez-vous pour une remise :

https://www.marketinsightsreports.com/reports/07202152000/turkey-carpet-and-rugs-market-growth-trends-and-forecasts-2020-2025/discount?mode=Neha

Éléments cruciaux de la table des matières du marché mondial des tapis et moquettes de dinde :

Présentation du rapport

Analyse du marché par types

Marché des applications de produits

Profils/analyse des fabricants

Performance du marché pour les entreprises

Performance du marché des régions pour les entreprises

Impact mondial du COVID-19 sur les performances du marché des tapis et moquettes en Turquie (point de vente)

Tendance de développement pour les régions (point de vente)

Source en amont, technologie et coût

Analyse des canaux

Analyse des consommateurs

Prévisions du marché 2021-2026

Conclusion

Parcourez la description complète du rapport et la table des matières sur :

Parcourez la description complète du rapport et la table des matières sur :

https://www.marketinsightsreports.com/reports/07202152000/turkey-carpet-and-rugs-market-growth-trends-and-forecasts-2020-2025?mode=Neha

La recherche comprend des données historiques de 2016 à 2021 et des prévisions jusqu’en 2026, ce qui fait des rapports une ressource inestimable pour les dirigeants de l’industrie, les responsables du marketing, des ventes et des produits, les consultants, les analystes et d’autres personnes à la recherche de données clés de l’industrie dans des documents facilement accessibles et clairement présentés. tableaux et graphiques.

Contactez-nous :

Irfan Tamboli (responsable des ventes) – Rapports sur les perspectives du marché

Téléphone : + 1704 266 3234 | +91-750-707-8687

sales@marketinsightsreports.com | irfan@marketinsightsreports.com