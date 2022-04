Scénario commercial 2022 du marché du jeu sérieux en Europe – BreakAway Games, Designing Digitally Inc., Diginext (CS Group)

Marché du jeu sérieux en Europe – Croissance, tendances et prévisions (2021 – 2026)

Le rapport présente une évaluation approfondie du jeu sérieux en Europe, y compris les technologies habilitantes, les tendances clés, les moteurs du marché, les défis, la normalisation, le paysage réglementaire, les modèles de déploiement, les études de cas d’opérateurs, les opportunités, la future feuille de route, la chaîne de valeur, les profils et les stratégies des acteurs de l’écosystème. . Le rapport présente également des prévisions d’investissements dans le Serious Gaming en Europe de 2021 à 2026.

Le marché européen du Serious Gaming est très concurrentiel et se compose d’un certain nombre d’acteurs majeurs. Les meilleures entreprises comme BreakAway Games, Designing Digitally Inc., Diginext (CS Group), MPS Interactive Systems, Serious Games Solutions, Tygron BV, Triseum LLC, KTM Advance, Firsthand Technology, Bedaux Serious Games

Portée du rapport

Le marché européen du jeu sérieux devrait enregistrer un TCAC de 15 % sur la période de prévision 2020 à 2025. L’industrie européenne du jeu sérieux est actuellement une entité distincte autre que l’industrie du jeu conventionnel, mais elle est influencée par la demande croissante de jeux dans la région. . De plus, la pénétration croissante des smartphones et des jeux mobiles augmente encore la demande pour de telles solutions dans diverses industries. L’amélioration des résultats d’apprentissage devrait accroître l’adoption du jeu sérieux par les utilisateurs finaux. L’application des jeux sérieux comme méthode d’apprentissage prometteuse est une tendance croissante dans l’éducation, la formation en santé, etc. Les méthodes d’apprentissage traditionnelles basées sur l’écoute, la lecture et l’observation deviennent inefficaces et seuls 20 % à 30 % des contenus pourraient être rappelés par la personne.

Principales tendances du marché

Application des jeux sérieux dans diverses industries d’utilisateurs finaux pour stimuler la croissance du marché

– L’application de jeux sérieux dans les industries des utilisateurs finaux à des fins telles que l’éducation, la formation, la reconnaissance des problèmes, l’amélioration des capacités de résolution de problèmes, les compétences sociales et l’amélioration des capacités de collaboration, ainsi que la prise de décision, peut stimuler le marché au cours de la prévision période.

– Par exemple, l’application des jeux sérieux dans les soins de santé où les jeux sont utilisés pour les évaluations neurodéveloppementales des enfants, et dans les jeux de défense sont utilisés pour les simulations militaires en réalité virtuelle pour l’entraînement tactique devrait stimuler la demande.

– Les applications médicales de la technologie dans la région augmentent considérablement et les professionnels de la santé intègrent la technologie dans le cadre de leur processus de traitement pour maintenir l’engagement des patients et les aider à récupérer plus rapidement avec de meilleures capacités cognitives. Par exemple, Xploro est une plateforme d’informations sur la santé qui utilise la réalité augmentée et les jeux, ainsi que l’IA, pour réduire le stress et l’anxiété liés aux procédures médicales.

L’Europe occidentale connaîtra la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision

– L’Europe occidentale devrait gagner en importance dans l’utilisation des jeux sérieux au cours de la période de prévision, en raison de la part des dépenses de la région dans les secteurs de la publicité, de la vente au détail, de l’automobile et de la santé. Des pays, comme le Royaume-Uni, l’Allemagne et la France, peuvent stimuler la demande de jeux sérieux, car ces pays utilisent la technologie dans diverses industries.

– Par exemple, les forces armées britanniques utilisent une plate-forme de formation VR, dotée d’une technologie de jeu. La plate-forme de simulation VR du ministère britannique de la Défense (MoD) est construite sur le moteur de jeu Fortnite, et elle devrait faire partie du programme de formation plus large des forces au cours des prochaines années. Ces développements dans la région devraient s’intensifier au cours des prochaines années.

Parcourez la description complète du rapport et la table des matières sur :

https://www.marketinsightsreports.com/reports/07202153561/europe-serious-gaming-market-growth-trends-and-forecasts-2020-2025?mode=Neha

La recherche comprend des données historiques de 2016 à 2021 et des prévisions jusqu’en 2026, ce qui fait des rapports une ressource inestimable pour les dirigeants de l’industrie, les responsables du marketing, des ventes et des produits, les consultants, les analystes et d’autres personnes à la recherche de données clés de l’industrie dans des documents facilement accessibles et clairement présentés. tableaux et graphiques.

