Tendances émergentes du marché des plats cuisinés en Europe, demande mondiale et ventes 2022 à 2027

Marché des plats cuisinés en Europe – Croissance, tendances et prévisions (2021-2026)

Le rapport présente une évaluation approfondie des plats cuisinés européens, y compris les technologies habilitantes, les tendances clés, les moteurs du marché, les défis, la normalisation, le paysage réglementaire, les modèles de déploiement, les études de cas d’opérateurs, les opportunités, la future feuille de route, la chaîne de valeur, les profils et les stratégies des acteurs de l’écosystème. . Le rapport présente également des prévisions d’investissements dans les plats cuisinés en Europe de 2021 à 2026.

Le marché européen des plats cuisinés est très concurrentiel et se compose d’un certain nombre d’acteurs majeurs. Principales entreprises comme Nomad Foods, Nestle SA, Iceland Foods Ltd., Dr. Oetker, Unilever, Tyson Foods, Inc, Frosta Aktiengesellschaft

Portée du rapport

Le marché européen des plats cuisinés devrait croître à un TCAC de 5,70 % au cours de la période de prévision (2020-2025). Les consommateurs de la région mènent une vie active et trépidante, ce qui a considérablement réduit leur temps de préparation des aliments. Cela a fait le passage aux aliments surgelés, aux plats préparés séchés et en conserve.? Les plats cuisinés se présentent sous diverses formes, comme les plats à micro-ondes, les plats à emporter, les nouilles en pot, etc., ce qui a augmenté à la fois la disponibilité et la variété des aliments.

Principales tendances du marché

Les plats cuisinés réfrigérés sont le segment qui connaît la croissance la plus rapide

Les ventes de plats préparés réfrigérés sont fortement orientées vers les marchés développés, notamment le Japon, l’Europe et d’autres pays. Les principaux facteurs de croissance des plats cuisinés réfrigérés sur les marchés développés sont la commodité, la santé et la premiumisation. La disponibilité de plats cuisinés réfrigérés avec une cuisine ou une saveur traditionnelle et exotique est l’un des facteurs qui ajoute un avantage à la croissance des plats cuisinés réfrigérés, en particulier dans la région. Cela aide à répondre aux besoins de repas des consommateurs contraints par le temps sans compromettre leurs papilles gustatives. Il existe une demande croissante de plats cuisinés nutritifs, qui à son tour, offre une excellente plate-forme aux fabricants pour lancer des produits afin d’offrir aux consommateurs une option en laquelle ils peuvent avoir confiance pour être non seulement rapide, mais aussi savoureuse et saine.

La France est la région à la croissance la plus rapide

Les Français ont consacré plus d’heures au travail et ont même l’habitude d’exercer plus d’un emploi, en raison de la crise financière. En conséquence, cela les a obligés à compter davantage sur les plats préparés et les aliments emballés à emporter ces dernières années, ce qui a déclenché la demande de plats préparés. Avec l’intensification de leurs modes de vie occupés et des familles monoparentales, les gens n’ont pas le temps de préparer des repas à partir de zéro. Ils choisissent donc des repas qui peuvent être préparés rapidement, comme les plats cuisinés et les conserves. Le canal de distribution de France est diversifié et sophistiqué. Par exemple : selon le service agricole étranger de l’USDA, les supermarchés restent les magasins les plus populaires, mais les magasins d’alimentation spécialisés, les magasins de produits surgelés et les hard discounters ont augmenté leur part de marché dans le secteur de la vente au détail ces dernières années.

Éléments cruciaux de la table des matières du marché mondial des plats cuisinés en Europe :

Présentation du rapport

Analyse du marché par types

Marché des applications de produits

Profils/analyse des fabricants

Performance du marché pour les entreprises

Performance du marché des régions pour les entreprises

Impact mondial du COVID-19 sur les performances du marché des plats cuisinés en Europe (point de vente)

Tendance de développement pour les régions (point de vente)

Source en amont, technologie et coût

Analyse des canaux

Analyse des consommateurs

Prévisions du marché 2021-2026

Conclusion

La recherche comprend des données historiques de 2016 à 2021 et des prévisions jusqu’en 2026, ce qui fait des rapports une ressource inestimable pour les dirigeants de l’industrie, les responsables du marketing, des ventes et des produits, les consultants, les analystes et d’autres personnes à la recherche de données clés de l’industrie dans des documents facilement accessibles et clairement présentés. tableaux et graphiques.

