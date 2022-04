Marché du vin en Europe 2022 Dernières avancées, tendances et opportunités commerciales énormes – Bacardi Limited, Castel Freres, Treasury Wine Estate, Pernod Ricard

Marché du vin en Europe – Croissance, tendances et prévisions (2021 – 2026)

Le rapport présente une évaluation approfondie de Europe Wine, y compris les technologies habilitantes, les tendances clés, les moteurs du marché, les défis, la normalisation, le paysage réglementaire, les modèles de déploiement, les études de cas d’opérateurs, les opportunités, la future feuille de route, la chaîne de valeur, les profils et les stratégies des acteurs de l’écosystème. Le rapport présente également des prévisions pour les investissements dans le vin en Europe de 2021 à 2026.

Le marché européen du vin est très concurrentiel et se compose d’un certain nombre d’acteurs majeurs. Les meilleures entreprises comme Bacardi Limited, Castel Freres, Treasury Wine Estate, Pernod Ricard, Artemis Domaines, Boisset, Borie-Manoux, Campari Group

Portée du rapport

Le marché du vin en Europe devrait connaître un TCAC de 0,89 % au cours de la période de prévision (2020-2025). Le marché du vin dans la région est tiré par une demande croissante de vin en raison de ses bienfaits pour la santé. À l’inverse, la premiumisation des produits viticoles associée à l’innovation en matière de saveur a davantage régulé le marché du vin dans la région.

Principales tendances du marché

Une grande superficie de vignobles est susceptible de stimuler le marché dans la région

Les pays européens fabriquent abondamment des vins depuis des siècles, car les boissons font régulièrement partie des repas traditionnels dans les pays de la région. De plus, l’innovation en termes de saveur, de couleur et de personnalisation des emballages a entraîné une augmentation des ventes de vins. Par conséquent, en raison de la forte demande, une superficie considérable a été convertie en vignobles, en particulier dans les pays d’Espagne, d’Italie, de France et de Turquie, car leurs vins locaux ont gagné en popularité dans le monde entier. Les fabricants s’approvisionnent ainsi en vrac dans ces vignobles pour produire des vins à moindre prix.

L’Italie est le plus grand marché du vin de la région

L’Italie est un important producteur de vins depuis des siècles en raison de la disponibilité abondante de raisins pour la production de vin, soutenue par le nombre de consommateurs et la fréquence de consommation de vin parmi les indigènes. Les fabricants de la région ont développé des saveurs de vin uniques pour reconquérir le marché fort qui décline lentement en raison de l’invasion des boissons gazeuses et des boissons santé, qui constitue une grande menace pour l’industrie du vin. Les vins italiens sont appréciés dans le monde entier en raison de leur excellente qualité et les produits locaux devraient également connaître une croissance progressive sur le marché étranger dans un proche avenir. Cela peut être identifié par le fait que le nombre de vignobles principaux en Italie est passé de 690 en 2014 à 705 en 2018, selon le rapport statistique 2019 de l’OIV.

Éléments cruciaux de la table des matières du marché mondial du vin en Europe :

Présentation du rapport

Analyse du marché par types

Marché des applications de produits

Profils/analyse des fabricants

Performance du marché pour les entreprises

Performance du marché des régions pour les entreprises

Impact mondial du COVID-19 sur les performances du marché du vin en Europe (point de vente)

Tendance de développement pour les régions (point de vente)

Source en amont, technologie et coût

Analyse des canaux

Analyse des consommateurs

Prévisions du marché 2021-2026

Conclusion

Parcourez la description complète du rapport et la table des matières sur :

https://www.marketinsightsreports.com/reports/07202152512/europe-Europe Wine-market-growth-trends-and-forecast-2020-2025?mode=Neha

La recherche comprend des données historiques de 2016 à 2021 et des prévisions jusqu’en 2026, ce qui fait des rapports une ressource inestimable pour les dirigeants de l’industrie, les responsables du marketing, des ventes et des produits, les consultants, les analystes et d’autres personnes à la recherche de données clés de l’industrie dans des documents facilement accessibles et clairement présentés. tableaux et graphiques.

