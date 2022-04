Marché européen des pelles et des chargeuses 2022 Perspectives mondiales et scénario commercial – Caterpillar Inc., CNH Industrial NV, Kobelco Construction Machinery Co., Ltd

Marché des pelles et des chargeuses en Europe – Croissance, tendances et prévisions (2021-2026)

Le rapport présente une évaluation approfondie des pelles et chargeuses en Europe, y compris les technologies habilitantes, les tendances clés, les moteurs du marché, les défis, la normalisation, le paysage réglementaire, les modèles de déploiement, les études de cas d’opérateurs, les opportunités, la future feuille de route, la chaîne de valeur, les profils des acteurs de l’écosystème et stratégies. Le rapport présente également des prévisions pour les investissements en pelles et chargeuses en Europe de 2021 à 2026.

Le marché européen des excavatrices et des chargeuses est très concurrentiel et se compose d’un certain nombre d’acteurs majeurs. Principales entreprises comme Caterpillar Inc., CNH Industrial NV, Kobelco Construction Machinery Co., Ltd, Deere & Company, Liebherr-International Deutschland GmbH, Hitachi Construction Machinery Co Ltd, Komatsu Ltd, Manitou BF, SA, Doosan Infracore Co Ltd, Terex Corporation

Portée du rapport

Le marché européen des excavatrices et des chargeuses devrait croître avec un TCAC de plus de 7 % au cours de la période de prévision. Les grands projets de construction sont prévus dans toute l’Europe. L’Allemagne, la France et l’Italie ont connu les taux de croissance les plus élevés, en raison des projets de construction en cours dans la région. Les projets comprennent l’extension du port, le tunnel sous-marin reliant les principaux pays européens, les tunnels ferroviaires, entre autres, qui incluent l’utilisation de nombreux types de chargeuses et d’excavatrices.

Principales tendances du marché

Les progrès technologiques stimulent la croissance du marché

La numérisation et les progrès technologiques deviennent un élément indispensable de l’industrie de la construction. Divers acteurs du marché ont déjà adopté de nombreux progrès et d’autres suivent la tendance. Par exemple, Caterpillar a introduit plusieurs nouvelles technologies telles que Cat Productivity, qui est un outil de gestion de la productivité basé sur le Web, la commande à distance étendue Cat Command qui offre la possibilité de contrôler plusieurs équipements à partir d’une seule station, Command for Compaction qui automatise le processus de compactage, Cat Remote Services qui fournit un flash à distance et un dépannage à distance, et l’application Cat, VisionLink pour la gestion de flotte, et une expérience de réalité augmentée pour connaître toute seconde vie laissée aux machines avec Cat Certified Rebuild.

L’évolution de la demande du gouvernement d’évoluer vers des véhicules plus écologiques, les fabricants d’excavatrices et de chargeuses transforment leurs véhicules conventionnels en véhicules électriques et hybrides pour adopter les changements. La plupart des constructeurs automobiles lancent de nouveaux modèles de pelles électriques et de chargeuses.

Par exemple, en mars 2020 à ConExpo, Case Construction Equipment a lancé une chargeuse-pelleteuse électrique 580 EV, elle dispose d’une batterie lithium-ion de 480 volts et 90 kilowattheures qui peut être chargée par un 220 volts/triphasé connexion qui fournit huit heures de travail.

L’Allemagne devrait dominer le marché européen des pelles et des chargeuses

L’Allemagne devrait détenir la plus grande part au cours de la période de prévision. Dans le pays, le prix des matériaux de construction et de la main-d’œuvre augmente, ce qui contribue à une augmentation des prix des équipements de construction. Selon les estimations de la Commission européenne, 70 % de l’innovation de produits dans n’importe quelle industrie est due à l’amélioration des matériaux. Environ un tiers du coût de la construction concerne les matériaux de construction. Les participants locaux de l’industrie automobile collaborent avec de nouvelles startups pour intégrer les dernières avancées dans les véhicules. Par exemple,

Présentation du rapport

Analyse du marché par types

Marché des applications de produits

Profils/analyse des fabricants

Performance du marché pour les entreprises

Performance du marché des régions pour les entreprises

Impact mondial du COVID-19 sur les performances du marché des pelles et des chargeuses en Europe (point de vente)

Tendance de développement pour les régions (point de vente)

Source en amont, technologie et coût

Analyse des canaux

Analyse des consommateurs

Prévisions du marché 2021-2026

Conclusion

La recherche comprend des données historiques de 2016 à 2021 et des prévisions jusqu’en 2026, ce qui fait des rapports une ressource inestimable pour les dirigeants de l’industrie, les responsables du marketing, des ventes et des produits, les consultants, les analystes et d’autres personnes à la recherche de données clés de l’industrie dans des documents facilement accessibles et clairement présentés. tableaux et graphiques.

