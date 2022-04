Aperçu du marché des services d’affrètement d’avions en Europe 2022 avec statistiques et prévisions de croissance – Vistajet, Globe Air, Jet Aviation, Luxaviation, Victor, PrivateFly

Marché des services de jet charter en Europe – Croissance, tendances et prévisions (2021-2026)

Le rapport présente une évaluation approfondie de l’Europe Charter Jet Services, y compris les technologies habilitantes, les tendances clés, les moteurs du marché, les défis, la normalisation, le paysage réglementaire, les modèles de déploiement, les études de cas des opérateurs, les opportunités, la future feuille de route, la chaîne de valeur, les profils des acteurs de l’écosystème et stratégies. Le rapport présente également des prévisions pour les investissements en Europe Charter Jet Services de 2021 à 2026.

Le marché européen des services d’affrètement de jets est très concurrentiel et se compose d’un certain nombre d’acteurs majeurs. Les meilleures entreprises comme Vistajet, Globe Air, Jet Aviation, Luxaviation, Victor, PrivateFly, TAG Aviation, NetJets IP, LLC, evoJets, XOJet, Cat Aviation, FAI Aviation Group

Cliquez sur le lien pour obtenir un exemple gratuit de copie du rapport :

https://www.marketinsightsreports.com/reports/07202152854/europe-charter-jet-services-market-growth-trends-and-forecasts-2020-2025/inquiry?mode=Neha

Portée du rapport

Le marché européen des services d’affrètement à réaction devrait enregistrer un TCAC de plus de 3 % au cours de la période de prévision. Les prestataires européens de services d’avions charters connaissent une croissance significative, principalement en raison de l’écosystème favorable aux voyages d’affaires en Europe. Plusieurs compagnies européennes d’avions d’affaires ont signalé une augmentation significative d’une année sur l’autre en termes d’activité de vol au cours des deux dernières années.

Principales tendances du marché

Les fournisseurs de services d’affrètement offrent plus de commodités pour attirer les passagers

Au fil des ans, la prolifération de diverses marques de services d’affrètement de jets privés en Europe a entraîné une augmentation de la concurrence sur le marché. Dans la région, le nombre de prestataires de services d’affrètement augmente chaque année, ce qui augmente le nombre d’options pour les clients. Cela a poussé les loueurs à offrir davantage de réductions sur les prix de l’affrètement, pour attirer les clients. Plusieurs compagnies d’aviation privées tentent de rendre le vol en jet privé accessible aux voyageurs normaux, augmentant ainsi leur clientèle. À cet égard, les fournisseurs de services d’affrètement offrent plus de commodités à des prix moins chers pour attirer les passagers. L’introduction de nouveaux programmes d’affrètement d’avions et de nouveaux programmes innovants pour les passagers, tels que l’introduction de programmes d’avions d’affaires basés sur l’adhésion et le partage de vols, rendent l’aviation d’affaires plus accessible et plus abordable en Europe. En outre, plusieurs fournisseurs de charters ont introduit des plateformes de réservation et de paiement conviviales et de haute technologie au cours des cinq dernières années, ce qui a aidé la jeune génération du millénaire à adopter des plateformes de voyages d’affaires basées sur l’abordabilité.

Le segment léger devrait connaître une augmentation de son utilisation en Europe en 2020

En termes d’activité de vol, les jets légers connaissent une croissance de l’utilisation à travers l’Europe. La plupart des voyages d’aviation d’affaires intra-européens qui se produisent prennent 4 à 6 personnes en moyenne, avec des distances de voyage ne dépassant pas 600 à 800 milles marins. La grande majorité des paires de villes en Europe sont distantes de moins de 1 000 nm, et un jet léger offre la possibilité de voyager plus rapidement avec moins de coûts pour ces trajets de paires de villes. L’augmentation du nombre de trajets plus courts a fait de l’Europe un marché lucratif pour les jets légers, malgré le fait qu’aucun des avions de 4 à 8 passagers adaptés aux voyages d’affaires de 1 000 nm n’est fabriqué en Europe. Cependant, en raison des fermetures en cours et des interdictions de voyager à l’étranger suite au déclenchement de la pandémie de COVID-19, plusieurs exploitants d’avions charter en Europe ont limité leurs opérations. Par exemple,

(Offre spéciale : obtenez une remise forfaitaire de 20 % sur ce rapport)

Renseignez-vous pour une remise :

https://www.marketinsightsreports.com/reports/07202152854/europe-charter-jet-services-market-growth-trends-and-forecasts-2020-2025/discount?mode=Neha

Éléments cruciaux de la table des matières du marché mondial des services de jet charter en Europe :

Présentation du rapport

Analyse du marché par types

Marché des applications de produits

Profils/analyse des fabricants

Performance du marché pour les entreprises

Performance du marché des régions pour les entreprises

Impact mondial du COVID-19 sur les performances du marché des services de charters en Europe (point de vente)

Tendance de développement pour les régions (point de vente)

Source en amont, technologie et coût

Analyse des canaux

Analyse des consommateurs

Prévisions du marché 2021-2026

Conclusion

Parcourez la description complète du rapport et la table des matières sur :

Parcourez la description complète du rapport et la table des matières sur :

https://www.marketinsightsreports.com/reports/07202152854/europe-charter-jet-services-market-growth-trends-and-forecasts-2020-2025?mode=Neha

La recherche comprend des données historiques de 2016 à 2021 et des prévisions jusqu’en 2026, ce qui fait des rapports une ressource inestimable pour les dirigeants de l’industrie, les responsables du marketing, des ventes et des produits, les consultants, les analystes et d’autres personnes à la recherche de données clés de l’industrie dans des documents facilement accessibles et clairement présentés. tableaux et graphiques.

Contactez-nous :

Irfan Tamboli (responsable des ventes) – Rapports sur les perspectives du marché

Téléphone : + 1704 266 3234 | +91-750-707-8687

sales@marketinsightsreports.com | irfan@marketinsightsreports.com