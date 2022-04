Perspectives mondiales du marché des systèmes de batterie pour véhicules électriques en Europe 2022 à 2027: technologie Amperex contemporaine, LG Chemicals, BYD

Marché des systèmes de batterie pour véhicules électriques en Europe – Croissance, tendances et prévisions (2021-2026)

Le rapport présente une évaluation approfondie des systèmes de batterie en Europe pour les véhicules électriques, y compris les technologies habilitantes, les tendances clés, les moteurs du marché, les défis, la normalisation, le paysage réglementaire, les modèles de déploiement, les études de cas d’opérateurs, les opportunités, la future feuille de route, la chaîne de valeur, l’acteur de l’écosystème profils et stratégies. Le rapport présente également des prévisions d’investissements dans les systèmes de batteries pour véhicules électriques en Europe de 2021 à 2026.

Le marché européen des systèmes de batteries pour véhicules électriques est très concurrentiel et comprend un certain nombre d’acteurs majeurs. Les meilleures entreprises comme Contemporary Amperex Technology, LG Chemicals, BYD, Samsung SDI, Toshiba Corporation, Hitachi, Banner batteries, Sunlight

Portée du rapport

Le marché européen des systèmes de batteries pour véhicules électriques devrait enregistrer un TCAC d’environ 15 % au cours de la période de prévision (2020-2025). Les ventes de véhicules électriques en Europe ont augmenté avec un TCAC d’environ 32 % au cours de la période 2014-19 et devraient encore augmenter au cours de la période de prévision. Selon le centre de gestion automobile, au cours de la période 2016-2019, le volume des ventes de véhicules électriques en Allemagne a augmenté avec un TCAC de 44 %, en Norvège avec 16 %, au Royaume-Uni avec 18 %, en France avec 20 % et aux Pays-Bas avec 30 %. Cette croissance des ventes de véhicules électriques sera essentielle à la croissance des systèmes de batteries pour véhicules électriques en Europe.

Principales tendances du marché

La demande de véhicules à zéro émission stimulera la demande dans la région

Avec l’augmentation des niveaux de pollution dans le monde entier, le changement climatique, les initiatives gouvernementales telles que les subventions à l’achat de véhicules électriques pour sensibiliser les gens et les encourager à acheter des véhicules électriques stimuleront la demande de véhicules électriques dans la région. En Finlande, la subvention à l’achat de voitures électriques a été introduite début 2018. Pour la période 2018 2021, les personnes qui achètent une nouvelle voiture électrique ou signent un contrat de location à long terme pour une voiture électrique peuvent recevoir un achat de 2 000 euros. subvention du gouvernement finlandais. Le ministère finlandais des transports a également chargé un groupe de travail d’analyser comment le pays devrait atteindre son objectif d’éliminer les émissions de CO2 du secteur des transports d’ici 2045. Pour atteindre cet objectif, le groupe de travail a proposé une augmentation progressive des taxes sur les véhicules à carburant fossile et davantage de subventions pour les véhicules électriques. Ces types de développements devraient contribuer à la croissance des ventes de véhicules électriques, ce qui, à son tour, stimulerait le marché des systèmes de batteries dans la région.

La Norvège devrait dominer le système européen de batteries pour véhicules électriques

En 2018, sur tous les nouveaux véhicules immatriculés, environ 30 % des véhicules sont des véhicules électriques à batterie et 18 % sont des véhicules électriques hybrides rechargeables. Au cours de la période de prévision, la tendance devrait se poursuivre, en raison des avantages financiers accordés par le gouvernement aux acheteurs de véhicules électriques. En outre, le développement continu par les leaders mondiaux de la technologie améliore les performances des véhicules, telles que l’autonomie et la charge rapide, ce qui contribue davantage à la cause. La Norvège a le taux de possession de voitures électriques le plus élevé au monde, 58 % des voitures neuves vendues en mars 2019 étaient des véhicules électriques. Avec un taux d’adaptation élevé des véhicules électriques dans la région, le pays vise une adaptation à 100 % des véhicules électriques d’ici 2025 et l’élimination des moteurs à combustion.

Éléments cruciaux de la table des matières du marché mondial des systèmes de batterie pour véhicules électriques en Europe :

Présentation du rapport

Analyse du marché par types

Marché des applications de produits

Profils/analyse des fabricants

Performance du marché pour les entreprises

Performance du marché des régions pour les entreprises

Impact mondial du COVID-19 sur les performances du marché des systèmes de batterie pour véhicules électriques en Europe (point de vente)

Tendance de développement pour les régions (point de vente)

Source en amont, technologie et coût

Analyse des canaux

Analyse des consommateurs

Prévisions du marché 2021-2026

Conclusion

La recherche comprend des données historiques de 2016 à 2021 et des prévisions jusqu’en 2026, ce qui fait des rapports une ressource inestimable pour les dirigeants de l’industrie, les responsables du marketing, des ventes et des produits, les consultants, les analystes et d’autres personnes à la recherche de données clés de l’industrie dans des documents facilement accessibles et clairement présentés. tableaux et graphiques.

