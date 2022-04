Perspectives mondiales du marché du mobilier de bureau en Allemagne 2022 et tendances, prévisions 2027

Marché du mobilier de bureau en Allemagne – Croissance, tendances et prévisions (2021-2026)

Le rapport présente une évaluation approfondie du Mobilier de bureau en Allemagne, y compris les technologies habilitantes, les tendances clés, les moteurs du marché, les défis, la normalisation, le paysage réglementaire, les modèles de déploiement, les études de cas d’opérateurs, les opportunités, la future feuille de route, la chaîne de valeur, les profils et les stratégies des acteurs de l’écosystème. . Le rapport présente également des prévisions pour les investissements en mobilier de bureau en Allemagne de 2021 à 2026.

Le marché allemand du mobilier de bureau est très concurrentiel et comprend un certain nombre d’acteurs majeurs. Les meilleures entreprises comme Vitra, VS, Sedus, Dauphin Group, Wilkhahn Group, Interstuhl, Assmann Buromobel, Topstar GmbH, Brunner Group, Palmberg GmbH

Portée du rapport

L’Allemagne est un acteur clé du secteur de l’ameublement au niveau mondial. L’industrie enregistre une tendance à la hausse stable depuis des années. Les principaux moteurs de croissance ici étaient les sièges de bureau pivotants pour des sièges favorisant la santé. La principale raison en est le soutien de nouvelles formes de travail par le biais d’environnements de travail adaptés.

Principales tendances du marché

L’augmentation des espaces de bureaux stimule le marché

La croissance du marché allemand du mobilier de bureau est bien complétée par une demande croissante d’espaces de bureau couplée à la croissance du secteur commercial. Des secteurs tels que l’informatique et les ITeS, le conseil, la vente au détail et le commerce électronique connaissent une forte demande d’espaces de bureau et cette croissance des espaces de bureau stimulera la demande de mobilier de bureau. En dehors de cela, l’expansion des entreprises multinationales donne lieu à la demande de nouveaux produits de bureau. L’augmentation du nombre de start-ups crée une opportunité croissante pour la croissance du marché du mobilier de bureau.

L’augmentation du nombre d’employés stimule le marché du mobilier de bureau

Le marché allemand du mobilier de bureau devrait prospérer et représenter une part importante du marché du mobilier de bureau au cours de la période de prévision. La demande de mobilier de bureau augmente en raison du nombre croissant d’espaces de bureau et d’employés. Ainsi, complétant la croissance du marché allemand du mobilier de bureau au cours de la période de prévision. Le nombre croissant de diverses industries et le nombre croissant d’employés sont des facteurs clés qui devraient alimenter la croissance du marché du mobilier de bureau. Une croissance rapide des entreprises multinationales avec une augmentation de la population active se traduit par une pénétration croissante du mobilier de bureau. Le segment des chaises pivotantes devrait occuper la première place sur le marché du mobilier de bureau.

Éléments cruciaux de la table des matières du marché mondial du mobilier de bureau en Allemagne :

Présentation du rapport

Analyse du marché par types

Marché des applications de produits

Profils/analyse des fabricants

Performance du marché pour les entreprises

Performance du marché des régions pour les entreprises

Impact mondial du COVID-19 sur les performances du marché allemand du mobilier de bureau (point de vente)

Tendance de développement pour les régions (point de vente)

Source en amont, technologie et coût

Analyse des canaux

Analyse des consommateurs

Prévisions du marché 2021-2026

Conclusion

La recherche comprend des données historiques de 2016 à 2021 et des prévisions jusqu’en 2026, ce qui fait des rapports une ressource inestimable pour les dirigeants de l’industrie, les responsables du marketing, des ventes et des produits, les consultants, les analystes et d’autres personnes à la recherche de données clés de l’industrie dans des documents facilement accessibles et clairement présentés. tableaux et graphiques.

