Marché des principaux appareils électroménagers en Allemagne 2022 Demande croissante, taille et perspectives commerciales – BSH Hausgerate Gmbh, Procter & Gamble Germany GmbH, Philips GmbH

Marché des principaux appareils électroménagers en Allemagne – Croissance, tendances et prévisions (2021-2026)

Le rapport présente une évaluation approfondie des principaux appareils électroménagers en Allemagne, y compris les technologies habilitantes, les tendances clés, les moteurs du marché, les défis, la normalisation, le paysage réglementaire, les modèles de déploiement, les études de cas des opérateurs, les opportunités, la future feuille de route, la chaîne de valeur, les profils des acteurs de l’écosystème et stratégies. Le rapport présente également des prévisions pour les investissements dans les principaux appareils électroménagers en Allemagne de 2021 à 2026.

Le marché allemand des gros appareils électroménagers est très concurrentiel et se compose d’un certain nombre d’acteurs majeurs. Les meilleures entreprises comme BSH Hausgerate Gmbh, Procter & Gamble Germany GmbH, Philips GmbH, Whirlpool et Electrolux AB.

Portée du rapport

Le marché allemand est l’un des principaux fabricants d’appareils électroménagers sur le marché européen. En 2019, les exportations d’articles ménagers sont tombées à 9,6 milliards d’euros contre 14,6 milliards d’euros en raison d’une baisse de la production dans le pays. Le principal marché allemand de l’électroménager a connu une croissance plus lente du marché de l’électroménager au cours des dernières années en raison de la forte pénétration des appareils sur le marché.

Principales tendances du marché

Augmentation de la demande de lave-vaisselle intelligents en Allemagne

L’Allemagne a l’un des taux de pénétration des lave-vaisselle les plus élevés parmi les pays scandinaves. La vente en volume de lave-vaisselle a dominé le marché. Les lave-vaisselle encastrables sont plus demandés par les Allemands sur le marché que les lave-vaisselle autonomes.

Les Allemands préfèrent les produits de haute qualité. Pour répondre à la forte demande de lave-vaisselle dans le pays, les fabricants sont susceptibles d’innover en matière de lave-vaisselle intelligents en Allemagne. La principale considération pour les fabricants est que le consommateur sur le marché allemand ne se soucie pas particulièrement de l’hyper-connectivité mais plutôt de la commodité.

Le segment des réfrigérateurs a dominé le marché allemand des principaux appareils électroménagers

Un réfrigérateur domestique est un appareil principalement utilisé pour le stockage des aliments et pour protéger les aliments contre la contamination. Les réfrigérateurs étaient en tête du marché des gros appareils électroménagers en Allemagne. Le taux de diffusion des gros appareils électroménagers est le plus élevé pour le réfrigérateur parmi les autres gros appareils électroménagers. Les ventes de réfrigérateurs ont augmenté au cours des dernières années en raison de la demande de remplacement de réfrigérateurs sur le marché. Le nombre de familles en Allemagne est très élevé, ce qui nécessite des réfrigérateurs pour le stockage des aliments. Le segment des réfrigérateurs se pose également pour la demande de remplacement en raison de la consommation d’énergie plus élevée des anciens appareils de réfrigération.

Éléments cruciaux de la table des matières du marché mondial des principaux appareils électroménagers en Allemagne :

Présentation du rapport

Analyse du marché par types

Marché des applications de produits

Profils/analyse des fabricants

Performance du marché pour les entreprises

Performance du marché des régions pour les entreprises

Impact mondial du COVID-19 sur les performances du marché allemand des principaux appareils électroménagers (point de vente)

Tendance de développement pour les régions (point de vente)

Source en amont, technologie et coût

Analyse des canaux

Analyse des consommateurs

Prévisions du marché 2021-2026

Conclusion

Parcourez la description complète du rapport et la table des matières sur :

https://www.marketinsightsreports.com/reports/07202151971/germany-major-home-appliance-market-growth-trends-and-forecasts-2020-2025?mode=Neha

La recherche comprend des données historiques de 2016 à 2021 et des prévisions jusqu’en 2026, ce qui fait des rapports une ressource inestimable pour les dirigeants de l’industrie, les responsables du marketing, des ventes et des produits, les consultants, les analystes et d’autres personnes à la recherche de données clés de l’industrie dans des documents facilement accessibles et clairement présentés. tableaux et graphiques.

