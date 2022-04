Allemagne Analyse du marché des petits appareils électroménagers 2022 et perspectives précises – BSH Hausgerate GmbH, Bauknecht Hausgerate GmbH, C. Bomann Gmbh, Gaggenau Hausgerate, AB Electrolux

Marché des petits appareils électroménagers en Allemagne – Croissance, tendances et prévisions (2021 – 2026)

Le rapport présente une évaluation approfondie du petit électroménager allemand, y compris les technologies habilitantes, les tendances clés, les moteurs du marché, les défis, la normalisation, le paysage réglementaire, les modèles de déploiement, les études de cas des opérateurs, les opportunités, la future feuille de route, la chaîne de valeur, les profils des acteurs de l’écosystème et stratégies. Le rapport présente également des prévisions pour les investissements dans les petits appareils électroménagers en Allemagne de 2021 à 2026.

Le marché allemand des petits appareils électroménagers est très concurrentiel et se compose d’un certain nombre d’acteurs majeurs. Les meilleures entreprises comme BSH Hausgerate GmbH, Bauknecht Hausgerate GmbH, C. Bomann Gmbh, Gaggenau Hausgerate, AB Electrolux, Philips GMBH, Arcelik AS, Candy Hoover Gmbh, Liebherr-Hausgerate GmbH, LG Electronics GmbH, Nicomatic

Portée du rapport

L’Allemagne est l’un des marchés importants en Europe et le troisième au monde après les États-Unis et la Chine pour la production d’appareils électroménagers. Il a été le point central du développement en termes d’innovation pour les consommateurs sur le marché. L’Allemagne est l’un des pays les plus peuplés d’Europe occidentale et compte environ 20 % de la population totale d’Europe.

Principales tendances du marché

Les maisons intelligentes stimulent la croissance du petit électroménager en Allemagne

Les Allemands profitent des avantages des appareils électroménagers intelligents tels que le chauffage télécommandé et les applications d’économie d’énergie. Les maisons intelligentes allemandes devraient se développer à l’avenir. Environ 15 % des ménages allemands utilisaient des appareils intelligents en 2018, ce qui devrait encore augmenter à l’avenir en raison du développement de la technologie,

L’innovation et le coût des appareils. L’utilisation des appareils intelligents devrait également croître à l’avenir, avec la gestion de l’énergie, le confort et l’éclairage, le contrôle et la connectivité, et la sécurité. Les Allemands se concentrent davantage sur l’application économe en énergie des appareils électroménagers intelligents et préfèrent également utiliser de petits appareils économes en énergie. Par exemple, Deutsche Telekom a augmenté le nombre de clients de la maison intelligente de 80 % à près de 300 000 et considère ce domaine comme un aspect important du développement.

Le commerce électronique en tant que canal de distribution devrait se développer à l’avenir pour la croissance des petits appareils ménagers

Le commerce électronique en Europe a connu plusieurs changements au cours des dernières années. Le nombre de personnes qui achètent en ligne a augmenté ; le montant moyen des achats en ligne a également augmenté à mesure que les consommateurs ont commencé à acheter davantage de produits en ligne. Le marché allemand est également témoin de l’utilisation du canal en ligne pour l’achat d’appareils électroménagers, y compris de petits appareils. choix pour les consommateurs. Cependant, les circuits traditionnels représentent toujours la majorité des ventes de petits électroménagers sur le marché.

Éléments cruciaux de la table des matières du marché mondial des petits appareils électroménagers en Allemagne :

Présentation du rapport

Analyse du marché par types

Marché des applications de produits

Profils/analyse des fabricants

Performance du marché pour les entreprises

Performance du marché des régions pour les entreprises

Impact mondial du COVID-19 sur les performances du marché allemand des petits appareils électroménagers (point de vente)

Tendance de développement pour les régions (point de vente)

Source en amont, technologie et coût

Analyse des canaux

Analyse des consommateurs

Prévisions du marché 2021-2026

Conclusion

Parcourez la description complète du rapport et la table des matières sur :

La recherche comprend des données historiques de 2016 à 2021 et des prévisions jusqu’en 2026, ce qui fait des rapports une ressource inestimable pour les dirigeants de l’industrie, les responsables du marketing, des ventes et des produits, les consultants, les analystes et d’autres personnes à la recherche de données clés de l’industrie dans des documents facilement accessibles et clairement présentés. tableaux et graphiques.

