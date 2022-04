Dernière tendance du marché allemand des textiles de maison et attractivité commerciale 2022 à 2027

Marché des textiles de maison en Allemagne – Croissance, tendances et prévisions (2021 – 2026)

Le rapport présente une évaluation approfondie du textile de maison en Allemagne, y compris les technologies habilitantes, les tendances clés, les moteurs du marché, les défis, la normalisation, le paysage réglementaire, les modèles de déploiement, les études de cas d’opérateurs, les opportunités, la future feuille de route, la chaîne de valeur, les profils et les stratégies des acteurs de l’écosystème. . Le rapport présente également des prévisions pour les investissements dans le textile de maison en Allemagne de 2021 à 2026.

Le marché allemand du textile de maison est très concurrentiel et se compose d’un certain nombre d’acteurs majeurs. Les meilleures entreprises comme Essenza Home, TiroTex, BimaTex, IBENA, Neutex, Ross, Luvo Textile, Hennes & Mauritz AB, Gustav Gerster GmbH & Co. KG, Setex

Portée du rapport

L’Allemagne est l’un des plus grands marchés de textiles de maison en Europe. C’est l’un des principaux pays d’Europe occidentale pour la consommation de linge de lit, de bain et de table. En raison de l’augmentation des dépenses privées réelles, les dépenses de consommation augmentent pour les produits textiles de maison en Allemagne.

Principales tendances du marché

Un marché du logement positif alimente la demande de produits textiles pour la maison

L’évolution du marché du logement affecte également le marché européen, de la décoration de la maison et du textile de maison. Entre 2017 et 2019, il y a eu une augmentation des logements neufs en Europe, en particulier dans des pays comme l’Allemagne. Cette demande de logements neufs devrait se poursuivre à l’avenir.

Il s’agit d’un indicateur important du marché du logement, car la construction de nouvelles maisons implique que les maisons doivent être meublées et décorées, ce qui peut indiquer une croissance de la consommation pour les secteurs de la décoration et des textiles de maison. Les produits textiles pour la maison, tels que les housses de couette, ont un fort potentiel de développement dans des pays comme l’Allemagne.

Hausse des importations de textiles de maison en Allemagne

L’Allemagne est le plus grand importateur de produits textiles pour la maison en Europe avec près de 18 % des importations de décorations pour la maison et de textiles pour la maison dans la région en 2018. La plupart des importations allemandes de textiles pour la maison proviennent d’Europe tandis que le reste des importations sont de pays en développement comme la Chine, l’Inde et la Turquie. En plus d’être le principal importateur et le plus grand marché d’Europe, l’Allemagne exporte également de nombreux produits textiles pour la maison. La plupart des exportations de textiles de maison consistent en des réexportations puisque l’Allemagne n’est pas un important producteur de textiles de maison.

Parcourez la description complète du rapport et la table des matières sur :

https://www.marketinsightsreports.com/reports/07202151990/germany-home-textile-market-growth-trends-and-forecasts-2020-2025?mode=Neha

La recherche comprend des données historiques de 2016 à 2021 et des prévisions jusqu’en 2026, ce qui fait des rapports une ressource inestimable pour les dirigeants de l’industrie, les responsables du marketing, des ventes et des produits, les consultants, les analystes et d’autres personnes à la recherche de données clés de l’industrie dans des documents facilement accessibles et clairement présentés. tableaux et graphiques.

