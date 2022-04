Valeur marchande des revêtements de sol en Allemagne avec statut et analyse globale 2022 à 2027

Marché des revêtements de sol en Allemagne – Croissance, tendances et prévisions (2021-2026)

Le rapport présente une évaluation approfondie du revêtement de sol en Allemagne, y compris les technologies habilitantes, les tendances clés, les moteurs du marché, les défis, la normalisation, le paysage réglementaire, les modèles de déploiement, les études de cas des opérateurs, les opportunités, la future feuille de route, la chaîne de valeur, les profils et les stratégies des acteurs de l’écosystème. . Le rapport présente également des prévisions pour les investissements dans les revêtements de sol en Allemagne de 2021 à 2026.

Le marché allemand des revêtements de sol est très concurrentiel et se compose d’un certain nombre d’acteurs majeurs. Principales entreprises comme Milliken Flooring, Saloni Ceramic SA, Gruppo Ceramiche Ricchetti SpA, Porcelanosa Group, Forbo Flooring GmbH, PolyFlor, Parador, Egetaepper A/S, German Flooring, Nora Systems GmbH

Cliquez sur le lien pour obtenir un exemple gratuit de copie du rapport :

https://www.marketinsightsreports.com/reports/07202151951/germany-floor-covering-market-growth-trends-and-forecasts-2020-2025/inquiry?mode=Neha

Portée du rapport

L’Allemagne représente une part importante du marché des revêtements de sol dans l’Union de l’Europe occidentale. Le marché des revêtements de sol est une sorte de croissance stable et mature enregistrée au cours de la période d’étude en raison du ralentissement de l’économie qui a conduit à une faiblesse de l’immobilier et de la construction. Le marché est principalement stimulé par les rénovations qui sont généralement dirigées par les traditions du bricolage.

Principales tendances du marché

La croissance de l’industrie de la construction en Allemagne stimule le marché

L’industrie de la construction en Allemagne a connu une croissance et contribue à la plus grande part de l’Union européenne. Les revenus du secteur enregistrent un taux de croissance moyen de 1,8 % en glissement annuel. Le haut niveau de spécialisation dans des niches, par exemple les domaines des systèmes de construction préfabriqués acoustiques, aide le marché à se développer et stimule le marché des revêtements de sol à travers le pays. L’industrie a généré à elle seule 60 millions USD grâce à la construction de bâtiments résidentiels et non résidentiels en 2015 et a enregistré d’année en année des parts de revenus croissantes.

Le segment des revêtements de sol résilients gagne en importance

Un changement majeur par rapport aux revêtements de sol traditionnels a été observé en Allemagne au cours de la période d’étude. Avec l’augmentation progressive du vieillissement de la population, la jeune génération est à la recherche de solutions plus modernes. Les combinaisons de couleurs vibrantes qui s’accordent facilement avec les intérieurs gagnent en importance et devraient croître au cours de la période de prévision. Avec l’évolution de la société allemande, une augmentation de la perte d’intérêt pour les types de revêtements de sol tels que les tapis en tant que revêtement de sol a été observée en 2019, tandis que le segment des revêtements de sol en bois a enregistré une tendance à la croissance négative.

(Offre spéciale : obtenez une remise forfaitaire de 20 % sur ce rapport)

Renseignez-vous pour une remise :

https://www.marketinsightsreports.com/reports/07202151951/germany-floor-covering-market-growth-trends-and-forecasts-2020-2025/discount?mode=Neha

Éléments cruciaux de la table des matières du marché mondial des revêtements de sol en Allemagne :

Présentation du rapport

Analyse du marché par types

Marché des applications de produits

Profils/analyse des fabricants

Performance du marché pour les entreprises

Performance du marché des régions pour les entreprises

Impact mondial du COVID-19 sur les performances du marché allemand des revêtements de sol (point de vente)

Tendance de développement pour les régions (point de vente)

Source en amont, technologie et coût

Analyse des canaux

Analyse des consommateurs

Prévisions du marché 2021-2026

Conclusion

Parcourez la description complète du rapport et la table des matières sur :

Parcourez la description complète du rapport et la table des matières sur :

https://www.marketinsightsreports.com/reports/07202151951/germany-floor-covering-market-growth-trends-and-forecasts-2020-2025?mode=Neha

La recherche comprend des données historiques de 2016 à 2021 et des prévisions jusqu’en 2026, ce qui fait des rapports une ressource inestimable pour les dirigeants de l’industrie, les responsables du marketing, des ventes et des produits, les consultants, les analystes et d’autres personnes à la recherche de données clés de l’industrie dans des documents facilement accessibles et clairement présentés. tableaux et graphiques.

Contactez-nous :

Irfan Tamboli (responsable des ventes) – Rapports sur les perspectives du marché

Téléphone : + 1704 266 3234 | +91-750-707-8687

sales@marketinsightsreports.com | irfan@marketinsightsreports.com