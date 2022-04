Tendances émergentes du marché allemand des aliments pour animaux de compagnie, demande mondiale et ventes 2022 à 2027

Marché allemand des aliments pour animaux de compagnie – Croissance, tendances et prévisions (2021 – 2026)

Le rapport présente une évaluation approfondie de la nourriture pour animaux de compagnie en Allemagne, y compris les technologies habilitantes, les tendances clés, les moteurs du marché, les défis, la normalisation, le paysage réglementaire, les modèles de déploiement, les études de cas d’opérateurs, les opportunités, la future feuille de route, la chaîne de valeur, les profils et les stratégies des acteurs de l’écosystème. . Le rapport présente également des prévisions pour les investissements en Allemagne dans les aliments pour animaux de compagnie de 2021 à 2026.

Le marché allemand des aliments pour animaux de compagnie est très concurrentiel et se compose d’un certain nombre d’acteurs majeurs. Principales entreprises comme Mars Inc., Nestlé SA (Purina), Colgate Palmolive (Hill’s Pet Nutrition), DTC Deutsche Tiernahrung Cremer, Interquell, Deuerer, Heristo AG, Wellpet Pvt Ltd

Portée du rapport

Le marché allemand des aliments pour animaux de compagnie devrait croître, avec un TCAC de 4,2 % au cours de la période de prévision 2020-2025. Selon l’USDA, l’Allemagne est la plus grande économie de l’Union européenne. Il s’agit d’un marché d’aliments pour animaux de compagnie important et rassurant, avec 45 % des ménages allemands possédant un animal de compagnie et 21 % des ménages possédant plus d’un animal de compagnie.

Principales tendances du marché

Tendance croissante de l’humanisation des animaux de compagnie

L' »humanisation » ou l’anthropomorphisme des animaux de compagnie est une tendance majeure dans les aliments pour animaux de compagnie en Allemagne. Ils sont souvent considérés comme des compagnons bien-aimés qui améliorent le bien-être et la qualité de vie de leurs propriétaires. Les animaux sont de plus en plus reconnus comme des membres de la famille, en particulier par les personnes âgées et les célibataires. La santé et le poids des animaux de compagnie sont de plus en plus la préoccupation des propriétaires d’animaux. En tenant compte de la santé et du bien-être, les fabricants peuvent cibler un pourcentage croissant de consommateurs qui recherchent des aliments pour animaux de compagnie de haute qualité. Les principaux aspects de l’« humanisation » des aliments pour animaux de compagnie comprennent la fourniture d’une nutrition spécifique, d’une nutrition fonctionnelle, d’une variété d’« expériences gastronomiques » et la prise en compte des problèmes de sécurité et de santé. En outre, il existe une demande croissante d’aliments fonctionnels ou naturels pour animaux de compagnie. En raison de cet accent mis sur des régimes spéciaux et des ingrédients spécifiques,

Le marché des aliments pour chats domine l’industrie allemande des aliments pour animaux de compagnie

Selon l’USDA, le chiffre d’affaires du marché des aliments pour chats a augmenté de 2 % en 2018, représentant une valeur des ventes de 1,8 milliard USD. Mars, Fressnapf et Nestlé sont les principaux acteurs du marché allemand des aliments pour chats, représentant plus de 60 % des ventes totales d’aliments pour chats. Selon IVH, en ce qui concerne le segment des aliments humides, les aliments pour chats ont enregistré des revenus 2,20 fois plus élevés que les aliments pour chiens, qui représentaient 541 millions USD en 2018. Dans le cas des revenus des ventes d’aliments pour chats en 2018, les aliments humides représentaient fo 55 % du chiffre d’affaires, les aliments secs représentaient 31,9 % et les friandises et collations représentaient 13 % du chiffre d’affaires. On s’attend à ce que le marché des aliments pour chats soit plus performant que celui des aliments pour chiens, car la population allemande vieillit et les chats sont plus faciles à entretenir que les chiens.

La recherche comprend des données historiques de 2016 à 2021 et des prévisions jusqu’en 2026, ce qui fait des rapports une ressource inestimable pour les dirigeants de l’industrie, les responsables du marketing, des ventes et des produits, les consultants, les analystes et d’autres personnes à la recherche de données clés de l’industrie dans des documents facilement accessibles et clairement présentés. tableaux et graphiques.

