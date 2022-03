Analyse concurrentielle du marché des systèmes automatisés d’identification d’empreintes digitales (AFIS) 2022 – NEC, Morpho, 3M Cogent, Suprema, Dermalog, HID Global, Fujitsu

Le rapport intitulé Marché des systèmes automatisés d’identification d’empreintes digitales (AFIS) a récemment été ajouté par MarketInsightsReports pour obtenir des perspectives commerciales plus solides et efficaces. Il fournit les informations les plus importantes, telles que la segmentation pour les acteurs du marché Systèmes automatisés d’identification d’empreintes digitales (AFIS), les offres de produits et les rapports commerciaux. Les techniques d’analyse qualitative et quantitative ont été utilisées par les analystes pour fournir des données précises et applicables aux lecteurs, aux propriétaires d’entreprise et aux experts de l’industrie.

Le marché mondial des systèmes automatisés d’identification d’empreintes digitales était évalué à 8,42 milliards de dollars en 2020 et devrait atteindre 68,00 milliards de dollars d’ici 2030, avec une croissance à un TCAC de 23,3 % de 2021 à 2030.

Les meilleurs joueurs clés sont :

NEC, Morpho, 3M Cogent, Suprema, Dermalog, HID Global, Fujitsu, Crossmatch, M2sys, Afix Technologies, Papillon Systems, East Shore, PU HIGH-TECH

Aperçu du marché:

Le système automatisé d’identification des empreintes digitales (AFIS) est un système d’identification biométrique qui utilise la technologie d’imagerie numérique pour obtenir, stocker et analyser les données d’empreintes digitales. La prise d’empreintes digitales est une forme d’identification personnelle utilisant la numérisation des empreintes digitales. Les systèmes automatisés d’identification d’empreintes digitales (AFIS) sont largement utilisés dans les distributeurs automatiques de billets, les smartphones, le secteur gouvernemental, le secteur commercial et industriel, etc.

Segment de marché par type, le produit peut être divisé en

AFIS monomodal

AFIS multimodal

Segment de marché par application, divisé en

criminel

Civil

Analyse régionale du marché Systèmes automatisés d’identification d’empreintes digitales (AFIS) :

Amérique du Nord (États-Unis, Canada et Mexique)

Europe (Allemagne, France, Royaume-Uni, Russie et Italie)

Asie-Pacifique (Chine, Japon, Corée, Inde et Asie du Sud-Est)

Amérique du Sud (Brésil, Argentine, Colombie, etc.)

Moyen-Orient et Afrique (Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Égypte, Nigéria et Afrique du Sud)

Le rapport d'étude de marché sur les systèmes automatisés d'identification d'empreintes digitales (AFIS) fournit une surveillance étroite des principaux concurrents avec une analyse stratégique, des tendances et des scénarios de marché micro et macro, une analyse des prix et un aperçu holistique de la situation du marché au cours de la période de prévision.

Éléments cruciaux de la table des matières du marché mondial des systèmes automatisés d’identification d’empreintes digitales (AFIS) :

– Aperçu du marché des systèmes automatisés d’identification d’empreintes digitales (AFIS)

– Concurrence sur le marché mondial des systèmes automatisés d’identification d’empreintes digitales (AFIS), profils / analyse, stratégies

– Capacité mondiale des systèmes automatisés d’identification d’empreintes digitales (AFIS), production, revenus (valeur) par région (2017-2021)

– Approvisionnement mondial en systèmes automatisés d’identification d’empreintes digitales (AFIS) (production), consommation, exportation, importation par région (2017-2021)

– Faits saillants régionaux du marché mondial des systèmes automatisés d’identification d’empreintes digitales (AFIS)

– Chaîne industrielle, stratégie de sourcing et acheteurs en aval

– Analyse de la stratégie marketing, distributeurs/négociants

– Analyse des facteurs d’effet de marché

– Décisions de marché par rapport au scénario actuel

– Prévisions du marché mondial des systèmes automatisés d’identification d’empreintes digitales (AFIS) (2022-2028)

– Études de cas

– Résultats de la recherche et conclusion

https://www.marketinsightsreports.com/reports/01315148491/global-automated-fingerprint-identification-systems-afis-market-insights-and-forecast-to-2028?Mode=Dcloe

Raisons d'acheter ce rapport-

-Comprend une analyse approfondie du marché des systèmes d’identification automatique d’empreintes digitales réactifs (AFIS) de diverses perspectives grâce à l’analyse des cinq forces de Porter.

-Fournit un aperçu du marché des systèmes automatisés réactifs d’identification d’empreintes digitales (AFIS) grâce à l’analyse de la chaîne de valeur.

-Scénario dynamique du marché des systèmes automatisés d’identification d’empreintes digitales réactifs (AFIS), ainsi que les opportunités de croissance du marché dans les années à venir.

