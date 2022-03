Analyse concurrentielle du marché des puces de capteur MEMS, perspectives futures et prévisions de croissance 2028: mCube, TDK, Infineon, ROHM, MEMSensing, Sai MicroElectronics, BOSCH

Le rapport intitulé MEMS Sensor Chip Market a récemment été ajouté par MarketInsightsReports pour obtenir des perspectives commerciales plus solides et efficaces. Il fournit les informations les plus importantes, telles que la segmentation des acteurs du marché Puce de capteur MEMS, les offres de produits et les rapports commerciaux. Les techniques d’analyse qualitative et quantitative ont été utilisées par les analystes pour fournir des données précises et applicables aux lecteurs, aux propriétaires d’entreprise et aux experts de l’industrie.

Le marché mondial des capteurs MEMS était évalué à 11 686,2 millions USD en 2020 et devrait atteindre 16 857,0 millions USD d’ici 2026, enregistrant un TCAC de 6,5 % au cours de la période de prévision (2021-2026).

Les meilleurs joueurs clés sont :

ST, Der Sensor, mCube, TDK, Infineon, ROHM, MEMSensing, Sai MicroElectronics, BOSCH, Fatri, HUAV, MiraMEMS, Silan, ASAIR

Nouvelles de l’industrie :

Mars 2021 – Murata Manufacturing Co. Ltd a développé un nouveau capteur inertiel MEMS à six degrés de liberté (6DoF) pour la prise en charge du positionnement GNSS, les véhicules tout-terrain autonomes et la détection dynamique de l’inclinaison. Le nouveau capteur SCHA63T de Murata est un composant 6DoF à boîtier unique. Il peut permettre une précision centimétrique dans la dynamique de la machine et la détection de position, et peut aider à garantir des conceptions sûres, robustes et vérifiées.

Novembre 2020 – STMicroelectronics a ouvert une ligne de production de plaquettes semi-conductrices de 200 mm (8 pouces) pour les dispositifs MEMS dans son usine de fabrication en Italie. La société est l’un des principaux fabricants de MEMS au monde à fabriquer des équipements sur des tranches de 200 mm, contribuant à réduire les coûts unitaires des composants MEMS et à accélérer le développement des applications MEMS actuelles et nouvelles.

Aperçu du marché:

Les capteurs MEMS recueillent des informations en analysant les paramètres environnementaux en mesurant les phénomènes thermiques, magnétiques, mécaniques et optiques. Ces capteurs ont une grande variété d’applications dans de nombreux secteurs, tels que l’électronique, l’automobile et la santé, qui ont fait partie de l’étude en considérant l’estimation de l’industrie de l’utilisateur final.

Perspectives régionales :

L’Asie-Pacifique devrait être le plus grand marché pour les capteurs MEMS en raison d’économies telles que l’Inde, le Japon et la Chine, ainsi que de la croissance croissante des segments de l’électronique grand public et de l’automobile.

La Chine a connu une croissance significative de l’utilisation des capteurs MEMS au cours des dernières années en raison d’une augmentation de ses marchés automobile et grand public et de l’exportation de smartphones, tablettes, drones et autres produits à base de microsystèmes et de semi-conducteurs. Plusieurs capteurs MEMS tels que des accéléromètres, des gyroscopes, des capteurs de pression et des filtres à radiofréquence (RF) ont été importés en Chine pour l’assemblage de produits.

Segment de marché par type, le produit peut être divisé en

puce de gyroscope MEMS

Puce de capteur de mouvement MEMS

Puce micro MEMS

Autre

Segment de marché par application, divisé en

électronique grand public

Auto

Drone

Industrie médicale

Autre

Analyse régionale du marché Puce de capteur MEMS :

Amérique du Nord (États-Unis, Canada et Mexique)

Europe (Allemagne, France, Royaume-Uni, Russie et Italie)

Asie-Pacifique (Chine, Japon, Corée, Inde et Asie du Sud-Est)

Amérique du Sud (Brésil, Argentine, Colombie, etc.)

Moyen-Orient et Afrique (Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Égypte, Nigéria et Afrique du Sud)

Le rapport d’étude de marché sur les puces de capteur MEMS fournit une surveillance étroite des principaux concurrents avec une analyse stratégique, des tendances et des scénarios de marché micro et macro, une analyse des prix et un aperçu holistique de la situation du marché au cours de la période de prévision. Il s’agit d’un rapport professionnel et détaillé axé sur les moteurs primaires et secondaires, la part de marché, les principaux segments et l’analyse géographique. En outre, les acteurs clés, les collaborations majeures, les fusions et acquisitions ainsi que les tendances en matière d’innovation et de politiques commerciales sont examinés dans le rapport. Le rapport contient des informations de base, secondaires et avancées concernant le statut et la tendance mondiaux du marché, la taille du marché, la part, la croissance, l’analyse des tendances, le segment et les prévisions de 2022-2028.

Éléments cruciaux de la table des matières du marché mondial des puces de capteur MEMS :

– Aperçu du marché des puces de capteur MEMS

– Concurrence mondiale sur le marché des puces de capteur MEMS, profils / analyses, stratégies

– Capacité mondiale des puces de capteur MEMS, production, revenus (valeur) par région (2017-2021)

– Approvisionnement mondial en puces de capteur MEMS (production), consommation, exportation, importation par région (2017-2021)

– Faits saillants régionaux du marché mondial des puces de capteur MEMS

– Chaîne industrielle, stratégie de sourcing et acheteurs en aval

– Analyse de la stratégie marketing, distributeurs/négociants

– Analyse des facteurs d’effet de marché

– Décisions de marché par rapport au scénario actuel

– Prévisions du marché mondial des puces de capteur MEMS (2022-2028)

– Études de cas

– Résultats de la recherche et conclusion

