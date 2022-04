Marché des logiciels de collecte de fonds peer-to-peer 2022 Principaux fabricants, tendances technologiques, enquête fonctionnelle 2028

Ce rapport fournit une vue approfondie du marché des logiciels de collecte de fonds peer-to-peer détaillant la taille du marché, puis passe à l’évaluation détaillée de chaque attribut crucial du marché. Le rapport de marché donne une étude détaillée de la position actuelle sur le marché de l’industrie des logiciels de collecte de fonds peer-to-peer, de la croissance future attendue, des avancées technologiques, des opportunités d’investissement du marché. Ce rapport fait une analyse complète du marché fournissant des informations basées sur l’analyse SWOT de l’industrie. Le rapport sur le marché des logiciels de collecte de fonds peer-to-peer donne accès à des données importantes, notamment les moteurs de croissance du marché, les facteurs limitant la croissance du marché, les dernières tendances du marché et une analyse historique (2022-2028).

« En raison de la fin de l’année financière, nous offrons une remise de 25 % sur ce rapport »

Obtenez un échantillon gratuit de ce rapport ainsi que la table des matières complète, le tableau et les chiffres :

https://www.marketinsightsreports.com/reports/03015882519/global-peer-to-peer-fundraising-software-market-growth-status-and-outlook-2022-2028/inquiry?mode=69

Meilleurs joueurs compétitifs majeurs :

Il décrit également la stratégie des joueurs / fabricants de logiciels de collecte de fonds Peer-to-Peer dans le cadre léger de Porters, vaut l’analyse Chain & SWOT et prend en charge cette recommandation sur les sources du joueur comme

– Aplos, DonorPerfect Fundraising Software, Salsa CRM, NeonCRM, Kindful, Charityproud, EveryAction , MemberClicks, Qgiv, eTapestry, Classy, ​​DonorStudio, CrowdRise,

Segmentation par Applications :

Basé sur le cloud

Sur site

Segmentation par types :

PME

Grandes Entreprises

Les principales régions couvertes par le rapport sur le marché Logiciel de collecte de fonds peer-to-peer sont:

Amérique du Nord (États-Unis, Canada et Mexique)

Europe (Allemagne, France, Royaume-Uni, Russie et Italie)

Asie-Pacifique (Chine, Japon, Corée, Inde, Asie du Sud-Est et Australie)

Amérique du Sud (Brésil, Argentine, Colombie)

Moyen-Orient et Afrique (Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Égypte, Nigéria et Afrique du Sud)

Renseignez-vous pour une remise ici :

https://www.marketinsightsreports.com/reports/03015882519/global-peer-to-peer-fundraising-software-market-growth-status-and-outlook-2022-2028/discount?mode=69

Les principaux aspects couverts dans le rapport comprennent :

– La taille du marché et le taux de croissance de l’industrie du marché mondial et régional sur divers segments

– La région ou le sous-segment qui devrait stimuler le marché des logiciels de collecte de fonds peer-to-peer au cours de la période de prévision 2022-2028

– Entreprises clés opérant sur le marché mondial des logiciels de collecte de fonds peer-to-peer et leur part de marché

– Les facteurs qui sont estimés stimuler la croissance du marché des logiciels de collecte de fonds peer-to-peer

Si vous voulez les dernières données primaires et secondaires (2022-2028) avec le module de coût, la stratégie commerciale, le canal de distribution, etc. Cliquez sur demander un exemple de rapport gratuit, le rapport publié vous sera envoyé au format PDF par e-mail dans les 24 à 48 heures suivant sa réception. règlement de la totalité.

Pour en savoir plus, consultez le rapport d’étude approfondie :

https://www.marketinsightsreports.com/reports/03015882519/global-peer-to-peer-fundraising-software-market-growth-status-and-outlook-2022-2028?mode=69

Services de personnalisation disponibles avec le rapport :

1. 15 % de personnalisation gratuite.

2. Cinq pays peuvent être ajoutés selon votre choix.

3. Personnalisation gratuite jusqu’à 40 heures.

4. Assistance après-vente pendant 1 an à compter de la date de livraison.

Nous contacter:

Irfan Tamboli (responsable des ventes) – Rapports sur les perspectives du marché

Téléphone : + 1704 266 3234 | +91-750-707-8687

Courriel : sales@marketinsightsreports.com | irfan@marketinsightsreports.com