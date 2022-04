Le marché de l’annotation de données devrait garantir une part de revenus notable au cours de la période 2022-2027

Marché de l’annotation de données : par type de données (texte, image/vidéo et audio), par type d’annotation (annotation automatisée et annotation manuelle) et par application (santé, automobile, informatique et télécommunications, agriculture, BSFI, gouvernement, vente au détail, et autres) – Dimensionnement, croissance, tendance, opportunités et prévisions de l’industrie mondiale (2021-2027)

Perspectives de l’industrie de l’annotation de données

La taille du marché des annotations de données était évaluée à XX milliards USD en 2020 et devrait enregistrer un TCAC modeste de XX % au cours de la période de prévision (2021-2027). L’annotation de données est le processus d’organisation de données non structurées en informations structurées, ce qui les rend utilisables pour l’apprentissage automatique. Il donne des étiquettes aux données disponibles sous forme d’images, de texte et de vidéos. Les outils d’annotation de données profitent à l’algorithme d’apprentissage automatique pour obtenir des données étiquetées afin que les machines puissent facilement et clairement comprendre l’entrée et fournir un résultat précis. Ces outils d’annotation de données améliorent la précision de la sortie et améliorent l’expérience de l’utilisateur final. L’utilisation croissante de l’intelligence artificielle dans diverses industries devrait alimenter la demande d’outils d’annotation de données, car les données étiquetées aident les outils d’apprentissage automatique dans des domaines critiques,

Dynamique du marché de l’annotation de données

L’utilisation croissante de l’IA dans divers secteurs tels que l’automobile, la santé, la banque et les services financiers, l’évolution des technologies et l’adoption de technologies avancées stimulent la croissance du marché de l’annotation de données. Les outils d’annotation de données aident les constructeurs automobiles à développer des applications intelligentes telles que la reconnaissance vocale et le traitement du langage naturel (NLP). De plus, les technologies avancées telles que l’Internet des objets (IoT), la robotique, l’apprentissage automatique, l’intelligence artificielle et l’analyse prédictive avancée génèrent d’énormes données. Par conséquent, avec l’évolution de la technologie, l’efficacité des données s’avère nécessaire pour créer de nouvelles innovations commerciales, les économies et les infrastructures sont des facteurs majeurs propulsant la croissance du marché.

On estime que l’augmentation des innovations dans le segment de la vente au détail dans l’amélioration du secteur du commerce électronique à l’aide d’outils d’annotation de données alimentera la croissance du marché au cours de la période de prévision. Par exemple, en 2019, Walmart Labs a acquis une startup indienne, Dataturks, qui fournit des outils pour le texte et l’image en utilisant l’apprentissage automatique. Cette acquisition a aidé Walmart à innover dans la qualité et d’autres aspects de la plate-forme de marchandisage. De plus, diverses entreprises investissent des fonds pour développer l’annotation des données afin d’acquérir un avantage concurrentiel sur le marché. Par exemple, en 2018, Hive, un fournisseur de services d’étiquetage de données, a levé des fonds d’une valeur de 30 millions de dollars en capital-risque auprès des fonds du fondateur de Paypal, Peter Theil, et d’autres.

Impact de COVID-19 sur le marché Annotation de données :

De plus, l’apparition de la pandémie de covid-19 a augmenté la demande d’annotation de données dans le secteur de la santé alors que les hôpitaux mettent en œuvre l’intelligence artificielle et l’apprentissage automatique pour réduire la propagation des cas de coronavirus dans le monde. Cependant, des étiquettes de données inexactes en raison de la faible qualité du contenu et du manque de main-d’œuvre qualifiée peuvent entraver la croissance du marché mondial de l’annotation des données. Avec l’annotation manuelle, l’employé peut étiqueter un étiquetage erroné sur les données, et le temps nécessaire pour détecter une telle erreur peut varier, ce qui augmente encore le coût de l’ensemble du processus d’annotation ; de plus, avec le développement d’algorithmes et l’amélioration des outils d’annotation, la réduction de la dépendance à l’annotation manuelle et le coût des outils dans l’année à venir.

Portée du rapport

Le rapport décrit l’étude du marché des annotations de données en fonction du type d’annotation, du type de données et de l’application.

En fonction du type d’annotation, le marché de l’annotation de données est segmenté en

Annotation automatisée

Annotation manuelle

En fonction du type de données, le marché de l’annotation de données est segmenté en

Images/Vidéos

Texte

l’audio

Basé sur l’application, le marché de l’annotation de données est segmenté en

Soins de santé

Automobile

Informatique & Télécom

Agriculture

BSFI

Gouvernement

Détail

Autres

Marché de l’annotation de données : perspectives régionales

D’un point de vue géographique, le marché de l’annotation de données est segmenté en Amérique du Nord, Asie-Pacifique, Europe, Amérique latine et Moyen-Orient et Afrique (MEA). En 2019, l’Amérique du Nord prévoyait de détenir la plus grande part de marché sur le marché mondial de l’annotation de données. Cela est dû à l’expansion rapide des produits et de la géographie de diverses industries pour acquérir un avantage concurrentiel sur le marché. Accroître l’accent mis sur l’annotation d’images dans des industries telles que les secteurs de l’automobile et de la vente au détail pour améliorer le fonctionnement sont des facteurs majeurs pour la croissance du marché de l’annotation de données. La demande croissante de produits intelligents et l’augmentation du revenu disponible stimulent la croissance du marché dans la région.

La région Asie-Pacifique devrait projeter le TCAC le plus élevé tout au long de la durée de prévision. Les économies en développement d’Asie-Pacifique recèlent un potentiel considérable pour l’adaptation rapide des outils d’annotation de données, en particulier dans les secteurs des services bancaires et financiers et de la santé. La mise en œuvre de technologies de pointe dans les soins de santé et de programmes de soins de santé innovants dans la région Asie-Pacifique a positivement stimulé la croissance du marché dans la région dans les années à venir. En outre, l’augmentation de la numérisation en Malaisie, en Indonésie et en Inde, le soutien du gouvernement à l’adoption de nouvelles technologies dans tous les secteurs verticaux,

Les principaux concurrents du marché mondial des annotations de données comprennent –

Les principaux fabricants d’annotation de données sur le marché mondial sont – Appen Limited, Amazon Mechanical Turk, Inc., Hive, Playment Inc. et Edgecase.

Les autres fabricants d’annotations de données incluent Annotate.com, CloudApp, Cogito Tech LLC, Labelbox, Inc. et Clickworker GmbH.

En août 2018, Toyota a investi 500 millions de dollars dans Advanced Technology Group (ATG), une division d’Uber qui se concentre sur le programme de conduite autonome pour développer des taxis autonomes. ATG a utilisé ce fonds pour acquérir Mighty AI, une startup de label de données spécialisée dans l’annotation de données de véhicules autonomes.

En décembre 2018, Playment et Scale AI ont conclu un partenariat pour développer des outils avancés d’étiquetage d’apprentissage en profondeur permettant à Ouster d’étiqueter rapidement et avec précision les capteurs de données LiDAR.

En 2018, BMW Group a investi une part importante de son chiffre d’affaires dans la R&D de l’annotation d’images pour développer le segment des véhicules autonomes.

Le rapport sur le marché de l’annotation des données couvre une analyse approfondie de la dynamique du marché, des modèles commerciaux, de l’analyse segmentaire/régionale et des parts de marché et stratégies respectives adoptées par les principaux acteurs du marché opérant à l’échelle mondiale. Cela implique une analyse approfondie des facteurs influençant le marché mondial et des statistiques de marché indiquant une analyse de la part de marché / de la croissance par région et par segment. L’étude du rapport présentera l’une des analyses de marché les plus exhaustives, capturant tous les aspects de l’industrie de l’annotation de données.

Le rapport sur le marché des annotations de données couvre une analyse complète sur:

Segmentation du marché et analyse régionale

Taille du marché de 10 ans

Analyse des prix

Analyse de l’offre et de la demande

Analyse du cycle de vie du produit

Analyse des cinq forces et de la chaîne de valeur de Porter

Analyse des économies développées et émergentes

Analyse PEST

Analyse factorielle du marché et des prévisions

Opportunités, risques et tendances du marché

Conclusion et recommandation

Paysage réglementaire

Analyse des brevets

Paysage de la concurrence

Plus de 15 profils d’entreprise

L’analyse régionale du marché Annotation de données comprend:

Amérique du Nord (États-Unis, Canada, Mexique)

Amérique du Sud (Brésil, Argentine, Colombie, Pérou, Reste de l’Amérique latine)

Europe (Allemagne, Italie, France, Royaume-Uni, Espagne, Pologne, Russie, Slovénie, Slovaquie, Hongrie, République tchèque, Belgique, Pays-Bas, Norvège, Suède, Danemark, Reste de l’Europe)

Asie-Pacifique (Chine, Japon, Inde, Corée du Sud, Indonésie, Malaisie, Thaïlande, Vietnam, Myanmar, Cambodge, Philippines, Singapour, Australie et Nouvelle-Zélande, Reste de l’Asie-Pacifique)

Le Moyen-Orient et l’Afrique (Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Afrique du Nord, reste de la MEA

