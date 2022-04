Le marché des nanoparticules magnétiques devrait garantir une part de revenus notable au cours de la période 2022-2027

La taille du marché mondial des nanoparticules de magnétite était évaluée à 43,9 millions USD en 2020 et devrait croître à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 10,3% de 2021 à 2027. La demande croissante pour le produit dans les industries d’application telles que biomédical, l’électronique, le traitement des eaux usées et l’énergie devraient stimuler le marché.

Dynamique du marché mondial des nanoparticules magnétiques

Le marché des nanoparticules de magnétite connaît un énorme potentiel de croissance depuis quelques années grâce aux activités continues de recherche et développement dans le domaine. Le produit devrait gagner en popularité en raison de ses propriétés superparamagnétiques et de ses applications diversifiées dans plusieurs industries. Les entreprises sont continuellement engagées dans l’offre de produits à base de nanoparticules de magnétite en utilisant des méthodes innovantes et avancées pour se conformer aux demandes des clients de différentes industries d’application.

L’importance croissante du produit dans l’industrie biomédicale en raison de ses propriétés biologiques devrait encourager plusieurs laboratoires de recherche et fabricants commerciaux à investir dans de vastes activités de R&D et à explorer les applications potentielles du produit. En outre, le marché devrait connaître une croissance en raison de la pénétration croissante du produit dans l’industrie médicale pour les médicaments et la thérapie et la microfluidique, l’administration de médicaments et l’imagerie Vivo.

Les nanoparticules d’oxyde de fer devraient connaître une croissance substantielle en raison de leurs propriétés uniques telles que la surface élevée, le superparamagnétique, le rapport surface/volume et la méthodologie de séparation facile. Plusieurs méthodes physiques, biologiques et chimiques sont adoptées pour synthétiser des nanoparticules magnétiques, qui présentent un grand potentiel dans diverses industries. Les nanosolutions et les poudres contenant des nanoparticules sont largement utilisées pour séparer les impuretés de l’eau, car les nanomatériaux offrent une grande recyclabilité et se caractérisent par une grande surface.

Les principales matières premières telles que les tensioactifs, les polymères, le chlorure ferrique, l’hydroxyde de sodium et la magnétite affectent la synthèse des nanoparticules de magnétite. L’incertitude et la volatilité des prix des matières premières ont également un impact sur le coût de fabrication global du produit final. Les réglementations sur la fabrication et l’application de produits à base de nanoparticules de magnétite par des associations de réglementation internationales telles que l’Agence américaine de protection de l’environnement (EPA) et l’enregistrement, l’évaluation, l’autorisation et la restriction des produits chimiques (REACH) en Europe devraient affecter l’approvisionnement en matières premières. Ceci, à son tour, devrait influencer le marché des nanoparticules de magnétite au cours de la période de prévision.

Portée du rapport

L’étude catégorise l’application et les régions basées sur le marché des nanoparticules magnétiques .

Par application Outlook ( milliers d’unités, revenus, millions USD, 2017 – 2027 )

Bio-médical

Électronique

Traitement des eaux usées

Énergie

Autres

Perspectives par région ( milliers d’unités, chiffre d’affaires, millions USD, 2017-2027 )

Amérique du Nord ( États-Unis, Canada, Mexique )

Amérique du Sud ( Brésil, Argentine, Colombie, Pérou, Reste de l’Amérique latine )

Europe ( Allemagne, Italie, France, Royaume-Uni, Espagne, Pologne, Russie, Slovénie, Slovaquie, Hongrie, République tchèque, Belgique, Pays-Bas, Norvège, Suède, Danemark, Reste de l’Europe )

Asie-Pacifique ( Chine, Japon, Inde, Corée du Sud, Indonésie, Malaisie, Thaïlande, Vietnam, Myanmar, Cambodge, Philippines, Singapour, Australie et Nouvelle-Zélande, Reste de l’Asie-Pacifique )

Le Moyen-Orient et l’Afrique ( Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Afrique du Nord, reste de la MEA )

Le segment biomédical devrait représenter le marché à la croissance la plus rapide, par application

Le segment biomédical devrait progresser à un TCAC de 10,9 %, en termes de revenus, au cours de la période de prévision. Le diagnostic médical de plusieurs maladies devrait connaître une augmentation en raison des plans de santé abordables fournis par des organisations privées et de l’augmentation de l’espérance de vie moyenne. Une augmentation des troubles potentiellement mortels et chroniques devrait augmenter la demande pour le produit au cours de la période de prévision. L’application des nanoparticules de magnétite connaît une croissance significative en raison de la pénétration croissante du produit sous forme de nanofils, de spintronique et de points quantiques dans l’industrie de la nanoélectronique. En outre, les développements rapides de l’industrie électronique sur la demande croissante de produits de haute technologie devraient avoir un impact positif sur la demande de produits au cours de la période de prévision.

Le segment de l’énergie était évalué à 2,8 millions USD en 2018 en raison de l’utilisation croissante du produit dans les revêtements de films photovoltaïques, les batteries et les piles à combustible. De plus, les nanomatériaux sont largement utilisés dans les activités de recherche pour obtenir des prototypes de panneaux solaires efficaces, des matériaux thermoélectriques et la nano-bio-ingénierie des enzymes. Les nanoparticules de magnétite sont utilisées dans les techniques de séparation magnétique à haut gradient (HGMS) pour le traitement des eaux usées en raison de leurs propriétés d’adsorption élevées. D’autres avantages de l’utilisation du produit pour le traitement des eaux usées comprennent une diminution de la production et du transport des boues et des coûts d’élimination réduits.

Perspectives régionales

L’économie nord-américaine se caractérise par une grande diversité en raison des principales économies développées et avancées telles que les États-Unis et le Canada. Des efforts continus dans la recherche et le développement de nanoparticules de magnétite pour explorer les applications potentielles des produits dans diverses industries d’utilisation finale devraient stimuler ce marché régional au cours de la période de prévision.

La sensibilisation croissante à la santé en Allemagne a entraîné une demande accrue d’analyses cliniques et de solutions thérapeutiques. L’adoption croissante des nanoparticules de magnétite pour le diagnostic et le traitement de diverses conditions médicales telles que le cancer et les tumeurs cérébrales devrait augmenter leur demande dans les applications biomédicales en Europe.

La croissance substantielle de l’industrie électronique dans la région Asie-Pacifique en raison de la présence d’une industrie notable des semi-conducteurs devrait avoir un impact positif sur la demande de nanoparticules de magnétite dans les applications électroniques au cours de la période de prévision. La demande croissante de produits de la microélectronique et de la nanoélectronique pour accroître l’utilisation de dispositifs avancés devrait en outre augmenter la croissance du marché.

Le marché de l’Amérique centrale et du Sud (CSA) pour les nanoparticules de magnétite devrait connaître une croissance lente en raison de l’instabilité politique. Ce facteur devrait restreindre le marché régional malgré les capacités de croissance dues à la main-d’œuvre peu coûteuse et à l’espace au sol pour les installations de fabrication et de recherche.

Entreprises clés et informations sur les parts de marché

Le marché des nanoparticules de magnétite se caractérise par la présence d’acteurs locaux mais aussi régionaux. Parmi les acteurs du marché figurent Nanografi Nano Technology, US Research Nanomaterials, Inc. et Nanoshell LLC. Les acteurs du marché proposent des produits personnalisés pour soutenir la concurrence sur le marché.

Par exemple, Strem Chemicals, Inc. et American Elements fournissent des nanoparticules de magnétite avec des spécifications techniques standard et personnalisées pour mieux répondre aux besoins des clients. L’inclinaison croissante des entreprises du marché vers le développement et la mise en œuvre de nouvelles technologies dans différentes industries d’application devrait augmenter la demande de nanoparticules de magnétite. Certains des principaux acteurs du marché des nanoparticules de magnétite comprennent :