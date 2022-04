Le marché de la publicité native devrait connaître des opportunités de croissance prometteuses au cours de la période de prévision 2022-2027

Marché mondial de la publicité native : par type (unités d’annonces In-Feed, annonces de recherche, autres), plates-formes (fermées, ouvertes, hybrides) et par région – Dimensionnement, croissance, tendance, opportunité et prévisions de l’industrie mondiale (2021-2027)

Perspectives de l’industrie de la publicité native

Le marché de la publicité native était évalué à XX milliards USD en 2020 et devrait enregistrer un TCAC modeste de XX % au cours de la période de prévision (2021-2027). Pour rendre l’expérience publicitaire moins intrusive, la publicité native s’en tient à la stratégie consistant à faire correspondre la conception visuelle de la plate-forme multimédia numérique à laquelle on accède. Les principes de la publicité native adhèrent à la pratique consistant à faire en sorte que le contenu publicitaire apparaisse et se sente comme un contenu naturel.

La publicité native, également appelée contenu sponsorisé, est un type de publicité qui correspond à la forme et à la fonction de la plateforme sur laquelle elle apparaît. La publicité native est conçue spécifiquement pour ne pas ressembler à une publicité, ce qui la rend plus difficile à ignorer.

Adoption croissante de la publicité native :

L’un des principaux facteurs responsables du marché mondial de la publicité native est que ces publicités sont moins perturbatrices/intrusives que les bannières publicitaires. De plus, les publicités natives s’intègrent plus clairement aux appareils mobiles. La tendance croissante de l’internet mobile rend la publicité native logiquement plus efficace pour les spécialistes du marketing et les marques mondiales qui souhaitent élargir leur base de consommateurs. Avec l’augmentation du nombre d’utilisateurs de smartphones dans le monde, la portée des publicités natives augmentera également, augmentant ainsi le nombre d’entreprises intéressées à faire de la publicité via ce média. Cela améliorera les opportunités de croissance pour le marché mondial de la publicité native au cours de la période de prévision du rapport.

Impact de COVID-19 sur le marché de la publicité native :

La prévalence de la pandémie de COVID-19 a eu un impact positif sur le marché de la publicité native en raison de l’augmentation des réglementations imposées sur les installations de verrouillage et d’arrêt des utilisateurs de smartphones. Cette augmentation est bénéfique pour les agences de publicité car elles utiliseront cette plateforme pour présenter plus d’annonces afin d’attirer les clients intéressés. Cependant, les consommateurs sont désormais également conscients des publicités réelles et fausses car ils ont passé la plupart de leur temps à utiliser des smartphones, ce qui leur donne des connaissances appropriées sur les publicités réelles et fausses. Après la pandémie, la production publicitaire mondiale a considérablement augmenté, ce qui devrait entraîner un besoin supplémentaire de publicité native pour les utilisateurs finaux. Les acteurs investissent également dans l’avancement des publicités natives pour tirer parti de ces publicités à l’échelle mondiale.

Portée du rapport

Le rapport décrit l’étude du marché mondial de la publicité native en fonction du type et des plates-formes.

En fonction du type, le marché de la publicité native a été segmenté en –

Dans les blocs d’annonces de flux (Forbes, Yahoo, Facebook, Twitter)

Annonces de recherche (Yahoo, Google, Bing, Ask)

Unités de recommandation (Outbrain, Taboola, Disqus, Gravity)

Annonces sponsorisées (Etsy, Amazon, Foursquare, Google)

In-Ad (norme IAB) (Appsavvy, Martini Media, EA, Onespot, Federated Media)

Personnalisé / Ne peut pas être contenu (Hearst, Flipboard, Tumblr, Spotify, Pandora)

Sur la base des plates-formes, le marché de la publicité native a été segmenté en –

Plates-formes fermées

Plates-formes ouvertes

Plateformes hybrides

Marché de la publicité native : perspectives régionales

Du point de vue géographique, le marché mondial de la publicité native a été segmenté en cinq régions géographiques : Amérique du Nord, Europe, Amérique du Sud, Asie-Pacifique et Moyen-Orient et Afrique. En 2020, l’Asie-Pacifique détenait la plus grande part de marché pour la publicité native, suivie de l’Europe et de l’Amérique du Nord. De plus, on estime que l’Amérique du Nord projette le TCAC le plus élevé au monde au cours de la période de prévision.

Les principaux concurrents du marché mondial de la publicité native comprennent –

Le marché mondial de la publicité native est très fragmenté, avec un grand nombre de petits acteurs à travers le monde. Les principaux fabricants de publicité native opérant sur le marché mondial sont –

Guide de l’IAB

Outbrain

Taboula

Partage

AnnoncesNative

TripleLift

Indigène

Instinctif

Polaire

OneSpot

feuvivant

Autres.

Le rapport sur le marché de la publicité native couvre une analyse approfondie de la dynamique du marché, des modèles commerciaux, de l’analyse segmentaire / régionale et des parts de marché et stratégies respectives adoptées par les principaux acteurs du marché opérant à l’échelle mondiale. Cela implique une analyse approfondie des facteurs influençant le marché mondial et des statistiques de marché indiquant une analyse de la part de marché / de la croissance par région et par segment. L’étude du rapport présentera l’une des analyses de marché les plus exhaustives, capturant tous les aspects du marché de la publicité native.

Le rapport sur le marché de la publicité native fournit une analyse approfondie des facteurs macroéconomiques et de l’attractivité du marché de chaque segment. Le rapport comprendra une évaluation qualitative et quantitative approfondie des perspectives sectorielles/régionales avec la présence des acteurs du marché dans le segment et la région/le pays respectifs. Les informations conclues dans le rapport incluent les entrées.

Le rapport sur le marché de la publicité native couvre une analyse complète sur:

Segmentation du marché et analyse régionale

Taille du marché de 10 ans

Analyse des prix

Analyse de l’offre et de la demande

Analyse du cycle de vie du produit

Analyse des cinq forces et de la chaîne de valeur de Porter

Analyse des économies développées et émergentes

Analyse PEST

Analyse factorielle du marché et des prévisions

Opportunités, risques et tendances du marché

Conclusion et recommandation

Paysage réglementaire

Analyse des brevets

Paysage de la concurrence

Plus de 15 profils d’entreprise

L’analyse régionale du marché de la publicité native comprend:

Amérique du Nord (États-Unis, Canada, Mexique)

Amérique du Sud (Brésil, Argentine, Colombie, Pérou, Reste de l’Amérique latine)

Europe (Allemagne, Italie, France, Royaume-Uni, Espagne, Pologne, Russie, Slovénie, Slovaquie, Hongrie, République tchèque, Belgique, Pays-Bas, Norvège, Suède, Danemark, Reste de l’Europe)

Asie-Pacifique (Chine, Japon, Inde, Corée du Sud, Indonésie, Malaisie, Thaïlande, Vietnam, Myanmar, Cambodge, Philippines, Singapour, Australie et Nouvelle-Zélande, Reste de l’Asie-Pacifique)

Le Moyen-Orient et l’Afrique (Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Afrique du Nord, reste de la MEA

Marché de la publicité native : public cible