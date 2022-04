Le marché des vaporisateurs nasaux devrait connaître des opportunités de croissance prometteuses au cours de la période de prévision 2022-2027

Marché mondial des vaporisateurs nasaux : par produit (spray nasal stéroïdien, vaporisateur nasal décongestionnant, vaporisateur nasal salin et autres), par conception de contenant (bouteilles à pompe et contenants sous pression), par application (rhinite allergique et non allergique, vaccination, congestion nasale, Troubles du système nerveux central, asthme et autres), par type de patient (adultes, enfants et nourrissons) et par région – Dimensionnement, croissance, tendance, opportunité et prévisions de l’industrie mondiale (2020-2025)

Le rapport sur le marché des vaporisateurs nasaux couvre une analyse approfondie de la dynamique du marché, des modèles commerciaux, de l’analyse segmentaire / régionale et des parts de marché et stratégies respectives adoptées par les principaux acteurs du marché opérant dans le monde. Cela implique une analyse approfondie des facteurs influençant le marché mondial et des statistiques de marché indiquant une analyse de la part de marché / de la croissance par région et par segment. L’étude du rapport présentera l’une des analyses les plus exhaustives du marché, capturant tous les aspects de l’industrie des sprays nasaux.

Introduction du marché des vaporisateurs nasaux :

La taille du marché des sprays nasaux est de 15,9 milliards USD en 2019 et devrait enregistrer un TCAC de 6,3 % au cours de la période de prévision (2020-2025). Les cas croissants d’infections, de problèmes respiratoires et d’allergies entraînent la croissance de l’industrie des vaporisateurs nasaux. Les vaporisateurs nasaux sont importants pour traiter les troubles et les maladies nasaux. Leur fonction principale est de procurer soulagement et confort au nez. L’adoption du spray nasal comme méthode efficace d’administration de médicaments et la demande croissante d’auto-administration conduiront finalement à l’essor du marché des sprays nasaux.

Facteurs affectant l’industrie des vaporisateurs nasaux au cours de la période de prévision :

L’augmentation des infections et des affections allergiques saisonnières sont les principaux moteurs de l’industrie des vaporisateurs nasaux. De plus, l’augmentation de la prévalence des troubles respiratoires due à l’augmentation des niveaux de pollution est une autre raison de la croissance du marché des sprays nasaux.

L’administration de médicaments et l’auto-administration en fin de compte pour stimuler divers changements dans la croissance du marché des sprays nasaux. De plus, la disponibilité facile, la commodité et l’administration indolore des médicaments sont d’autres facteurs conduisant à la croissance du marché des sprays nasaux.

La disponibilité de différents types de vaporisateurs nasaux, personnalisables en fonction de l’état de la personne, est considérée comme une opportunité d’entraîner une augmentation de sa demande au cours de la période de prévision.

Les réglementations gouvernementales strictes et l’incidence croissante des rappels de produits sont des défis qui entravent la croissance des entreprises opérant sur le marché des vaporisateurs nasaux.

Impact du COVID-19 sur le marché des vaporisateurs nasaux :

La crise du COVID-19 a entraîné une modeste augmentation du marché mondial des vaporisateurs nasaux en 2020. La taille du marché du marché des vaporisateurs nasaux s’est finalement élargie après cette crise, en raison de l’augmentation de la prévalence des problèmes de toux et de respiration. Par conséquent, pour éviter ces allergies, la demande de sprays nasaux a considérablement augmenté à travers le monde. Certaines entreprises se développent en raison des exigences qu’elles remplissent en fonction des crises mensuelles, et d’autres diminuent, car elles n’ont pas assez de capital pour être investies dans les sprays nasaux.

Marché des vaporisateurs nasaux : portée du rapport

Le rapport présente les perspectives d’une étude de marché sur les vaporisateurs nasaux en fonction du produit, de la conception du récipient, de l’application et du type de patient.

Sur la base du produit, le marché des sprays nasaux a été divisé en :

Vaporisateur nasal stéroïdien

Spray Nasal Décongestionnant

Vaporisateur nasal salin

Autres (spray antihistaminique et spray anticholinergique)

Sur la base de la conception du conteneur, le marché des sprays nasaux a été divisé en :

Flacons à pompe

Conteneurs sous pression

Sur la base de l’application, le marché des sprays nasaux a été divisé en:

Rhinite allergique et non allergique

Vaccination

Congestion nasale

Troubles du système nerveux central

Asthme

Autres (Froid)

En fonction du type de patient, le marché des sprays nasaux a été divisé en :

Adultes

Pédiatrique

Nourrisson

Marché mondial des vaporisateurs nasaux : perspectives régionales

Le marché mondial des sprays nasaux a été divisé en cinq régions : Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique, Moyen-Orient, Afrique et Amérique du Sud. Parmi ceux-ci, l’Amérique du Nord détenait la plus grande part du marché mondial des vaporisateurs nasaux en 2019, suivie de l’Europe et de l’Asie-Pacifique. La région a montré la croissance de la demande de sprays nasaux et a conduit à l’évolution du marché des sprays nasaux. De plus, l’Amérique du Nord devrait en outre prévoir une augmentation des investissements pour le développement de produits de pulvérisation nasale technologiquement avancés, ce qui, à son tour, contribuera à la croissance du marché régional. Deuxièmement, l’Asie-Pacifique devrait enregistrer le taux de croissance le plus élevé dans les années à venir.

Principales entreprises du marché mondial des vaporisateurs nasaux:

La concurrence devient forte sur ce marché en raison des problèmes croissants liés aux crises sanitaires. Ainsi, les principaux acteurs du marché des sprays nasaux sont :

Cipla Ltd.

Sun Pharma Industries Ltd.

Mylan SA

Teva Pharmaceutical Industries Ltd.

Produits pharmaceutiques Hikma

Akorn Inc.

Sandoz International GmbH

Apotex inc.

Beximco Pharmaceuticals Ltd.

Allergan PLC

Le rapport sur le marché des sprays nasaux fournit une analyse approfondie des facteurs macroéconomiques et de l’attractivité du marché de chaque segment. Le rapport comprendra une évaluation qualitative et quantitative approfondie des perspectives sectorielles/régionales avec la présence de l’acteur du marché dans le segment et la région/le pays respectifs. Les informations conclues dans le rapport incluent les entrées.

Le rapport sur le marché des vaporisateurs nasaux couvre une analyse complète sur:

Segmentation du marché et analyse régionale

Taille du marché de 10 ans

Analyse des prix

Analyse de l’offre et de la demande

Analyse du cycle de vie du produit

Analyse des cinq forces et de la chaîne de valeur de Porter

Analyse des économies développées et émergentes

Analyse PEST

Analyse factorielle du marché et des prévisions

Opportunités, risques et tendances du marché

Conclusion et recommandation

Paysage réglementaire

Analyse des brevets

Paysage de la concurrence

Plus de 15 profils d’entreprise

L’analyse régionale du marché des vaporisateurs nasaux comprend:

Amérique du Nord (États-Unis, Canada, Mexique)

Amérique du Sud (Brésil, Argentine, Colombie, Pérou, Reste de l’Amérique latine)

Europe (Allemagne, Italie, France, Royaume-Uni, Espagne, Pologne, Russie, Slovénie, Slovaquie, Hongrie, République tchèque, Belgique, Pays-Bas, Norvège, Suède, Danemark, Reste de l’Europe)

Asie-Pacifique (Chine, Japon, Inde, Corée du Sud, Indonésie, Malaisie, Thaïlande, Vietnam, Myanmar, Cambodge, Philippines, Singapour, Australie et Nouvelle-Zélande, Reste de l’Asie-Pacifique)

Le Moyen-Orient et l’Afrique (Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Afrique du Nord, reste de la MEA)

