Le marché des masques N95 devrait percevoir une croissance substantielle en 2027

Marché du masque N95 : par type (masque avec valve d’expiration et masque sans valve d’expiration), par utilisateur final (hôpitaux/cliniques, pharmacies et magasins en ligne), par application (usage industriel et usage quotidien) et par région – Global Dimensionnement, croissance, tendance, opportunité et prévisions de l’industrie (2020-2025)

Le rapport sur le marché du masque N95 couvre une analyse approfondie de la dynamique du marché, des modèles commerciaux, de l’analyse segmentaire / régionale et des parts de marché et stratégies respectives adoptées par les principaux acteurs du marché opérant sur le marché mondial. Cela implique une analyse approfondie des facteurs influençant le marché mondial et des statistiques de marché indiquant une analyse de la part de marché / de la croissance par région et par segment. L’étude du rapport présentera l’une des analyses les plus exhaustives du marché, capturant tous les aspects du marché des masques N95.

Rapport de recherche sur le marché mondial des masques N95, 2018-2025 (en milliards de dollars)

Aperçu de l’industrie des masques N95

Les masques N95 sont des équipements de protection individuelle largement adoptés pour protéger l’occupant et empêcher les particules et les liquides en suspension dans l’air de pénétrer dans le corps. Le National Institute for Occupational réglemente principalement les masques N95 Safety and Health (NIOSH), l’Occupational Safety and Health Administration (OSHA) et les Centers for Disease Control and Prevention (CDC). Les associations telles que l’OSHA, le CDC et le NIOSH soutiennent que les gens devraient augmenter l’utilisation de masques pour les couvre-visages dans un lieu de rassemblement public afin de réduire la propagation du virus du coronavirus ; également, il empêche la propagation du virus de la personne qui est déjà positive au coronavirus.

Facteurs affectant le marché des masques N95 au cours de la période de prévision

Facteurs clés:

Croissance de l’adoption des masques comme mesure de précaution

L’augmentation rapide de l’incidence des infections

Augmentation de la fréquence des maladies respiratoires

Contraintes clés :

Le coût élevé du masque N95

Des écarts dans l’approvisionnement en matières premières

Opportunités clés :

Investissement dans la recherche et le développement

Développement technologique pour améliorer la qualité et réduire le prix

Principaux défis :

Chaîne d’approvisionnement inefficace

Un grand nombre de masques N95 contrefaits sur le marché

Tendances du marché :

Les médecins des pays développés comme l’Allemagne et le Japon réutilisent le masque en raison d’un manque d’approvisionnement.

Les pays annoncent l’interdiction d’importer des masques N95 pour améliorer les conditions économiques locales. Ces pays sont la Corée du Sud, l’Inde, la Chine, la Russie, la Thaïlande, le Japon et l’Allemagne.

Impact de COVID-19 sur le marché Masques N95 :

L’explosion de COVID-19 a entraîné une augmentation rapide de la demande de masques N95 pour les professionnels de la santé, car ce masque est explicitement suggéré pour les infirmières et les médecins. Récemment, la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis a introduit une autorisation d’utilisation d’urgence pour la procédure de décontamination proposée par Advanced Sterilization Products (ASP) qui devrait aboutir à la stérilisation de plus de 4 millions de masques N95 chaque jour. Ces masques N95 sont nettoyés à l’eau oxygénée. De plus, les machines de stérilisation STERRAD d’ASP sont approuvées par l’EUA et utilisées dans plus de 6 300 hôpitaux pour la stérilisation des masques N95. On prévoit qu’environ 9 900 machines sont désormais installées et fonctionnent sur le marché américain, et chaque machine peut fabriquer plus de 480 masques par jour. Même les fabricants de chaussures ont lancé des masques faciaux, et ils prévoient de fabriquer plus de 100 000 masques faciaux par semaine à partir de ses usines situées sur le marché mondial. De telles initiatives d’entreprises non médicales ont fourni des opportunités lucratives pour la croissance du marché des masques de protection médicale de qualité N95.

Marché des masques N95 : portée du rapport

Le rapport décrit l’étude de marché mondiale sur les masques N95 en fonction du type, de l’utilisateur final et de l’application.

Sur la base du type, le marché des masques N95 a été segmenté en –

Masque avec soupape d’expiration

Masque sans soupape d’expiration

Sur la base de l’utilisateur final, le marché des masques N95 a été segmenté en –

Hôpitaux/Cliniques

Pharmacies

Magasins en ligne

Sur la base de l’application, le marché des masques N95 a été segmenté en –

Utilisation industrielle

Usage quotidien

Marché des masques N95 par application, 2018-2025 (milliards USD)

Marché mondial des masques N95 : perspectives géographiques

Le marché mondial des masques N95 a été segmenté en cinq régions géographiques, à savoir l’Amérique du Nord, l’Asie-Pacifique, l’Amérique du Sud, l’Europe, le Moyen-Orient et l’Afrique. L’Amérique du Nord devrait dominer le marché des masques N95, suivie de l’Europe et de l’Asie-Pacifique en 2019, et cette domination devrait se poursuivre sur le marché au cours de la période de prévision. La région Asie-Pacifique devrait croître avec le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision.

Marché des masques N95 par région, 2018-2025 (milliards USD)

Principaux concurrents opérant sur le marché mondial des masques N95

L’épidémie de COVID-19 entraîne la fabrication en série de masques chirurgicaux et N95 ; cela augmente le travail constant et rigoureux de diverses entreprises. De plus, Honeywell International et 3M sont à la tête de la fabrication de masques N95 aux États-Unis et sur d’autres marchés dans le monde. On s’attend à ce que le marché mondial des masques N95 soit fortement consolidé en raison de la présence d’un grand nombre de petits acteurs. Par conséquent, les principaux acteurs opérant sur le marché mondial des masques N95 comprennent –

3M

Honeywell International Inc.

Kimberly-Clark Worldwide, Inc.

Cardinal Santé

Kowa Company Ltd.

Ambu A/S

BD

Alpha Pro Tech

Prestige Améritech

Louis M. Gerson Company, Inc.

Téléflex

Moldex-Metric, Inc.

ANSEL LTD.

Ohlone Press LLC

JIANGSU TEYIN IMP. & EXP. CO., LTD.

La société Gerson

Cambridge Masque Co

Vogmasque

Vêtements de protection DACH GmbH & Co. KG

Hakugen Co. Ltd

Le rapport sur le marché des masques N95 fournit une analyse approfondie des facteurs macroéconomiques et de l’attractivité du marché de chaque segment. Le rapport comprendra une évaluation qualitative et quantitative approfondie des perspectives sectorielles/régionales avec la présence des acteurs du marché dans le segment et la région/le pays respectifs. Les informations conclues dans le rapport incluent les contributions des participants de l’industrie et des experts de l’industrie tout au long de la chaîne de valeur.

Le rapport sur le marché du masque N95 couvre une analyse complète sur:

Dynamique du marché des masques N95

Segmentation du marché des masques N95

Analyse régionale du masque N95

Taille du marché des masques N95 en valeur

Analyse des prix du masque N95

Analyse du commerce des masques N95

Analyse des facteurs de marché du masque N95

Tendances du marché des masques N95

Paysage réglementaire du masque N95

Paysage de compétition de masques N95

Plus de 20 profils d’entreprise

L’analyse régionale comprend :

Amérique du Nord (États-Unis, Canada, Mexique)

Amérique du Sud (Brésil, Argentine, Colombie, Pérou, Reste de l’Amérique latine)

Europe (Allemagne, Italie, France, Royaume-Uni, Espagne, Pologne, Russie, Slovénie, Slovaquie, Hongrie, République tchèque, Belgique, Pays-Bas, Norvège, Suède, Danemark, Reste de l’Europe)

Asie-Pacifique (Chine, Japon, Inde, Corée du Sud, Indonésie, Malaisie, Thaïlande, Vietnam, Myanmar, Cambodge, Philippines, Singapour, Australie et Nouvelle-Zélande, Reste de l’Asie-Pacifique)

Le Moyen-Orient et l’Afrique (Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Afrique du Nord, reste de la MEA

