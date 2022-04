Le marché des tests de dispositifs médicaux devrait percevoir une croissance substantielle en 2027

Marché des tests de dispositifs médicaux : par type de service (service de test, service de certification et service de test), par type d’approvisionnement (externalisé et interne), par technologie (dispositif médical actif, dispositif médical vasculaire, dispositif médical non actif, orthopédique Dispositif médical, dispositif médical de diagnostic in vitro et autres) et par région – Dimensionnement, croissance, tendance, opportunité et prévisions de l’industrie mondiale (2020-2025)

Le rapport sur le marché des tests de dispositifs médicaux couvre une analyse approfondie de la dynamique du marché, des modèles commerciaux, de l’analyse segmentaire / régionale et des parts de marché et stratégies respectives adoptées par les principaux acteurs du marché opérant sur le marché mondial. Cela implique une analyse approfondie des facteurs influençant le marché mondial et des statistiques de marché indiquant une analyse de la part de marché / de la croissance par région et par segment. L’étude du rapport proposera l’une des analyses les plus exhaustives du marché, capturant tous les aspects du marché des tests de dispositifs médicaux.

Rapport de recherche sur le marché mondial des tests de dispositifs médicaux, 2018-2025 (en milliards de dollars)



Introduction à l’industrie des tests de dispositifs médicaux

Les tests de dispositifs médicaux sont le processus de contrôle de la qualité des dispositifs médicaux, dans lequel le matériel et les logiciels liés au dispositif médical sont vérifiés dans le cadre des tests de dispositifs médicaux. Le processus comprend des tests de R&D, des tests en usine et des tests de certificats de dispositifs médicaux. Les tests comprennent la validation et la vérification des dispositifs médicaux pour leur manipulation en toute sécurité à un stade ultérieur. Alors que la promotion des normes et le contrôle des dispositifs médicaux sont nécessaires, des lois strictes, en particulier dans le contexte national, peuvent constituer un obstacle à l’innovation locale des dispositifs médicaux dans les années à venir.

Dynamique du marché des tests de dispositifs médicaux

Le marché mondial des tests de dispositifs médicaux est principalement motivé par la tendance croissante à l’externalisation des tests de dispositifs médicaux, le besoin croissant de vérification et de validation des dispositifs médicaux et l’application des lois gouvernementales sur les dispositifs médicaux. Le marché mondial des tests de dispositifs médicaux observe de nombreux développements avec la forte adoption de technologies avancées, telles que l’IoT et l’IA dans divers dispositifs médicaux, est l’opportunité qui stimulera la croissance du marché au cours de la période de prévision. De plus, à l’ère de la mondialisation, où les pays dépendent les uns des autres et s’engagent dans le commerce et l’échange mutuels de services et de biens, l’importation et l’exportation de produits sont impactées par le processus chronophage des tests de qualification à l’étranger est le défi majeur pour le marché des tests de dispositifs médicaux.



De plus, l’apparition de la pandémie de COVID-19 a eu un impact positif sur le secteur mondial des tests de dispositifs médicaux. La demande de tests de dispositifs médicaux est en constante augmentation car ces tests jouent un rôle important dans l’élimination des dispositifs médicaux dangereux et la protection des consommateurs contre la mauvaise qualité. La pandémie a augmenté la demande pour l’industrie des tests de dispositifs médicaux. À titre d’illustration, l’apparition de la pandémie de coronavirus a entraîné une demande accrue de masques hygiéniques et a commencé l’inspection à distance des dispositifs médicaux pour maintenir la continuité de la conformité en matière de santé et de sécurité et éviter tout contact physique.

Marché des tests de dispositifs médicaux: portée du rapport

Le rapport décrit l’étude du marché des tests de dispositifs médicaux sur la base du type de service, du type d’approvisionnement et de la technologie.

En fonction du type de service, le marché des tests de dispositifs médicaux est segmenté en

Service de test

Service de certification

Service de test

Sur la base du type d’approvisionnement, le marché des tests de dispositifs médicaux est segmenté en

Sous-traité

En interne

Basé sur la technologie, le marché des tests de dispositifs médicaux est segmenté en

Dispositif médical actif

Dispositif Médical Vasculaire

Dispositif médical non actif

Dispositif médical orthopédique

Dispositif médical de diagnostic in vitro

Autres (dispositif médical ophtalmique et dispositif médical dentaire)

Marché des tests de dispositifs médicaux par type d’approvisionnement, 2018-2025 (en millions USD)

Marché des tests de dispositifs médicaux : perspectives régionales

Le marché mondial des tests de dispositifs médicaux est segmenté géographiquement en Amérique du Nord, en Asie-Pacifique, en Europe, en Amérique du Sud et au Moyen-Orient et en Afrique (MEA). L’Asie-Pacifique devrait dominer le marché mondial des tests de dispositifs médicaux et devrait maintenir la continuité de sa domination au cours de la période de prévision. Cette croissance est attribuée à la prise de conscience croissante de l’importance de la certification des appareils de test médical, au besoin croissant de thérapie à long terme par les patients et aux investissements considérables des organismes de recherche sous contrat, en raison de la disponibilité facile et du coût inférieur de la main-d’œuvre qualifiée. De plus, l’Europe représente une part considérable du marché mondial des tests de dispositifs médicaux, soutenue par la présence de certains des principaux acteurs du marché, tels qu’Eurofins Scientific et SGS SA.

Croissance du marché des tests de dispositifs médicaux par région, 2020-2025

L’Amérique du Nord devrait projeter le TCAC le plus élevé sur le marché des tests de dispositifs médicaux au cours de la période de prévision. Cela est dû aux efforts croissants de réduction des coûts, aux lois gouvernementales strictes pour maintenir les normes de qualité et de sécurité dans le secteur de la santé et à la complexité croissante de la conception des produits. En outre, le Moyen-Orient, l’Afrique et l’Amérique du Sud contribueront pour une part modeste au marché mondial des tests de dispositifs médicaux en 2019. La hausse des dépenses de santé aux Émirats arabes unis et en Arabie saoudite offrira une croissance au marché au cours de la période de prévision.

Marché des tests de dispositifs médicaux : paysage concurrentiel

Les principaux fabricants de tests de dispositifs médicaux sur le marché mondial comprennent Intertek Group plc, SGS SA, BSI Group, Eurofins Scientific et Toxikon, Inc.

Parmi les autres fabricants de tests de dispositifs médicaux, citons North America Science Association, Inc., American Preclinical Services LLC, Sterigenics International LLC, Pace Analytical Services, Charles River Laboratories International, Inc., Wuxi AppTech Group, Element Materials Technology, Dekra, ASTM et BDC Laboratories .

En juin 2020, Intertek a déclaré l’expansion de ses services d’appareils de protection pour adopter les tests de pré-certification des respirateurs N95 conformément aux exigences fixées par l’Institut national pour la sécurité et la santé au travail (NIOSH). Avec ces derniers services, Intertek a diversifié ses ressources et ses solutions pour soutenir les consommateurs et la communauté mondiale pendant la pandémie de COVID-19.

En octobre 2019, TUV SUD a signé un protocole d’accord avec le NUS Center for Additive Manufacturing (AM.NUS) de l’Université nationale de Singapour (NUS) pour stimuler les activités de R&D dans le domaine des implants biomédicaux imprimés en 3D pour les essais cliniques.

En mai 2019, Intertek a déclaré la diversification de son laboratoire de services pharmaceutiques à Melbourne, près de Cambridge, grâce à l’acquisition d’une nouvelle installation de 20 000 pieds carrés, qui doublera l’empreinte du laboratoire existant.

Le rapport sur le marché des tests de dispositifs médicaux fournit une analyse approfondie des facteurs macroéconomiques ainsi que de l’attractivité du marché de chaque segment. Le rapport comprendra une évaluation qualitative et quantitative approfondie des perspectives sectorielles/régionales avec la présence des acteurs du marché dans le segment et la région/le pays respectifs. Les informations conclues dans le rapport incluent les contributions des participants de l’industrie et des experts de l’industrie tout au long de la chaîne de valeur.

