Le rapport sur le marché des gants de protection couvre les tendances futures avec la recherche de 2022 à 2027

Marché mondial des gants de protection : par matériau (vinyle, latex, nitrile, néoprène et cuir), par type (réutilisable et jetable), par industrie d’utilisation finale (automobile et transport, pétrole et gaz, fabrication, soins de santé, alimentation et boissons, Construction et autres), et par région – Dimensionnement, croissance, tendance, opportunité et prévisions de l’industrie mondiale (2020-2025)

Le rapport sur le marché des gants de protection couvre une analyse approfondie de la dynamique du marché, des modèles commerciaux, de l’analyse segmentaire / régionale et des parts de marché et stratégies respectives adoptées par les principaux acteurs du marché opérant dans le monde. Cela implique une analyse approfondie des facteurs influençant le marché mondial et des statistiques de marché indiquant une analyse de la part de marché / de la croissance par région et par segment. L’étude du rapport proposera l’une des analyses les plus exhaustives du marché, capturant tous les aspects du marché des gants de protection.

Rapport de recherche sur le marché mondial des gants de protection, 2018-2025 (en milliards USD)

Présentation du marché des gants de protection

La taille du marché des gants de protection est de 9,8 milliards USD en 2019 et devrait enregistrer un TCAC de 7,0 % au cours de la période de prévision 2020-2025. Le développement des gants en HPPE (polyéthylène haute performance) gagne du terrain dans le monde entier, soutenu par ses caractéristiques de sécurité élevées par rapport au nylon et au polyester. De plus, la tendance pour les matériaux de gants avancés, tels que les matériaux résistants aux coupures, augmente, en raison de sa demande croissante dans l’industrie manufacturière. Ces facteurs augmenteront le marché mondial des gants de protection au cours de la période de prévision.

Facteurs affectant l’industrie des gants de protection au cours de la période de prévision

La croissance rapide des secteurs industriel et manufacturier dans les économies émergentes, en particulier dans les économies d’Asie-Pacifique, est due à la hausse continue des investissements directs étrangers dans la promotion de l’industrie manufacturière dans les économies respectives. Il devrait augmenter la demande de gants de protection pour des raisons de sécurité, offrant une croissance au marché.

Les directives gouvernementales strictes et les normes de sécurité dans le secteur de la fabrication et des soins de santé pour l’utilisation de gants de protection pendant les opérations d’hygiène et critiques, telles que les directives de l’Occupational Safety and Health Administration (OSHA), devraient stimuler la croissance mondiale de la protection industrie des gants.

Les fortes préoccupations concernant les allergies cutanées, telles que la dermatite irritante causée par les gants de protection en latex, limitent le développement du marché mondial des gants de protection.

L’augmentation des opérations automatiques et robotiques dans le secteur de la fabrication et de la fabrication diminue l’engagement de la main-d’œuvre. Cela a eu un impact négatif significatif sur les ventes de gants de protection dans le secteur industriel à travers le monde.

Impact du COVID-19 sur le marché Gants de protection :

L’épidémie de COVID-19 a entraîné une augmentation rapide de la demande de gants de protection dans plusieurs secteurs, principalement les secteurs de la santé et de l’industrie. Le secteur industriel, y compris la fabrication, le pétrole et le gaz, l’alimentation et les boissons, a augmenté l’utilisation de gants de protection pour suivre les directives de sécurité émises par les gouvernements respectifs, dans l’intention de contenir la propagation du virus. Cela crée de nombreuses opportunités pour les nouveaux acteurs et les petits acteurs de marquer leur présence sur le marché régional et d’offrir des prix bas et des produits de haute qualité aux utilisateurs finaux. Par conséquent, avec l’épidémie de COVID-19, il y a une augmentation significative de la demande de gants de protection qui a été observée dans le monde entier, ce qui a eu un impact positif sur la valeur marchande des gants de protection en 2020 et les années suivantes.

Marché des gants de protection : portée du rapport

Le rapport décrit l’étude du marché mondial des gants de protection basée sur les industries des matériaux, des types et des utilisations finales.

Sur la base du matériau, le marché des gants de protection a été segmenté en –

Vinyle

Nitrile

Néoprène

Cuir

Latex

Sur la base du type, le marché des gants de protection a été segmenté en –

Jetable

Réutilisable

Sur la base de l’industrie de l’utilisation finale, le marché des gants de protection a été segmenté en –

Automobile et transport

Gaz de pétrole

Fabrication

Soins de santé

nourriture et boissons

Construction

Autres

Marché des gants de protection par type, 2018-2025 (milliards USD)

Marché des gants de protection : perspectives régionales

En fonction de la région, le marché mondial des gants de protection a été segmenté en cinq régions géographiques, à savoir l’Amérique du Nord, l’Asie-Pacifique, l’Europe, l’Amérique du Sud, le Moyen-Orient et l’Afrique. En 2019, l’Amérique du Nord détenait la plus grande part du marché mondial des gants de protection, suivie de l’Europe et de l’Asie-Pacifique. On estime en outre que l’Amérique du Nord dominera le marché mondial des gants de protection au cours de la période de prévision. De plus, l’Asie-Pacifique devrait projeter le TCAC le plus élevé au monde au cours de la période de prévision.

Les principaux concurrents du marché mondial des gants de protection comprennent –

Le marché mondial des gants de protection est très fragmenté, avec la présence d’un grand nombre de petits acteurs à travers le monde. Les principaux fabricants de gants de protection opérant sur le marché mondial sont –

Ansell limitée

Top Gant Corporation

Honeywell International Inc.

Supermax Corporation

Société 3M

Hartalega Holdings

WW Grainger, Inc.

Kimberly Clark Corporation

Produits industriels de protection, Inc.

Riverstone Holdings Ltd

Saf-T-Gard International, Inc.

Gants Supérieurs Ltée

Lakeland Industries, Inc.

Lindstrom Oy

Industries des gants Marvel

Le rapport sur le marché des gants de protection fournit une analyse approfondie des facteurs macroéconomiques et de l’attractivité du marché de chaque segment. Le rapport comprendra une évaluation qualitative et quantitative approfondie des perspectives sectorielles/régionales avec la présence des acteurs du marché dans le segment et la région/le pays respectifs. Les informations conclues dans le rapport incluent les entrées.

Le rapport sur le marché des gants de protection couvre une analyse complète sur:

Segmentation du marché et analyse régionale

Taille du marché de 10 ans

Analyse des prix

Analyse de l’offre et de la demande

Analyse du cycle de vie du produit

Analyse des cinq forces et de la chaîne de valeur de Porter

Analyse des économies développées et émergentes

Analyse PEST

Analyse factorielle du marché et des prévisions

Opportunités, risques et tendances du marché

Conclusion et recommandation

Paysage réglementaire

Analyse des brevets

Paysage de la concurrence

Plus de 15 profils d’entreprise

L’analyse régionale du marché des gants de protection comprend:

Amérique du Nord (États-Unis, Canada, Mexique)

Amérique du Sud (Brésil, Argentine, Colombie, Pérou, Reste de l’Amérique latine)

Europe (Allemagne, Italie, France, Royaume-Uni, Espagne, Pologne, Russie, Slovénie, Slovaquie, Hongrie, République tchèque, Belgique, Pays-Bas, Norvège, Suède, Danemark, Reste de l’Europe)

Asie-Pacifique (Chine, Japon, Inde, Corée du Sud, Indonésie, Malaisie, Thaïlande, Vietnam, Myanmar, Cambodge, Philippines, Singapour, Australie et Nouvelle-Zélande, Reste de l’Asie-Pacifique)

Le Moyen-Orient et l’Afrique (Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Afrique du Nord, reste de la MEA

Marché des gants de protection : public cible