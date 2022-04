Tendances de croissance du marché de la vitamine B12 par fabricants, régions, type et prévisions d’application jusqu’en 2027

Marché mondial de la vitamine B12 : par forme (vaporisateur oral, nasal et injections), par application (traitement médical, additifs alimentaires et compléments alimentaires) par canal de distribution (pharmacie hospitalière, magasins pharmaceutiques, magasins spécialisés et autres) et par région – Dimensionnement, croissance, tendance, opportunité et prévisions de l’industrie mondiale (2020-2025)

Le rapport sur le marché de la vitamine B12 couvre une analyse approfondie de la dynamique du marché, des modèles commerciaux, de l’analyse segmentaire / régionale et des parts de marché et stratégies respectives adoptées par les principaux acteurs du marché opérant à l’échelle mondiale. Cela implique une analyse approfondie des facteurs influençant le marché mondial et des statistiques de marché indiquant une analyse de la part de marché / de la croissance par région et par segment. L’étude du rapport présentera l’une des analyses les plus exhaustives du marché, capturant tous les aspects du marché de la vitamine B12.

Présentation du marché de la vitamine B12

La taille du marché de la vitamine B12 était de 292 millions USD en 2019 et devrait enregistrer un TCAC de 3,4 % au cours de la période de prévision (2020-2025). La vitamine B12 est une vitamine hautement complexe et essentielle utilisée dans le métabolisme de chaque cellule du corps humain et est importante pour la formation du sang, la reproduction et la croissance des cellules. Il est présent dans différents aliments d’origine animale tels que la viande, les œufs, le lait, etc. Le marché de la vitamine B12 se développe avec la forme cyano de B12, qui est principalement utilisée sous forme de médicaments sur ordonnance et de suppléments.

Facteurs affectant l’industrie de la vitamine B12 au cours de la période de prévision

La croissance rapide des secteurs industriel et manufacturier dans les économies émergentes, en particulier dans les économies d’Asie-Pacifique, favorise l’industrie manufacturière dans les économies respectives en raison de la hausse continue des investissements directs étrangers. Il devrait augmenter la valeur marchande de l’industrie des nutraceutiques, y compris l’augmentation de la demande de produits à base de vitamine B12 pour les problèmes de santé, offrant une croissance au marché mondial.

La croissance de la vitamine B12 sur le marché mondial est stimulée par l’urbanisation rapide, la prise de conscience croissante de l’importance d’une alimentation saine et l’augmentation du véganisme et des produits alimentaires végétaliens parmi les consommateurs.

Le gouvernement fournit également des aides financières et travaille au développement et à la promotion de produits à base de vitamine B12 qui affectent la dynamique du marché de la vitamine B12.

Cependant, le manque de sensibilisation des consommateurs concernant les avantages de la vitamine B12 et le prix élevé et le coût de traitement de la vitamine B12 peuvent limiter la vitamine B12 sur le marché mondial au cours de la période de prévision.

Impact du COVID-19 sur le marché de la vitamine B12

Le COVID-19 est une maladie de santé publique mondiale qui a touché presque toutes les industries. L’épidémie de COVID-19 a entraîné une augmentation de la demande de produits à base de vitamine B12 dans plusieurs secteurs, principalement le secteur de la santé et le secteur pharmaceutique. Les crises de coronavirus envahissent le monde et ont conduit à des couvre-feux et à des fermetures, qui ont touché de nombreuses entreprises dans le monde, affectant directement la production et la demande de ces produits. Cela crée de nombreuses opportunités pour les nouveaux acteurs et les petits acteurs de marquer leur présence sur le marché régional et d’offrir des prix bas et des produits de haute qualité aux utilisateurs finaux. Par conséquent, avec l’épidémie de COVID-19, il y a une augmentation significative de la demande de produits à base de vitamine B12 qui a été observée dans le monde entier, ce qui a eu un impact positif sur la valeur marchande de la vitamine B12 en 2020 et les années suivantes.

Marché de la vitamine B12 : portée du rapport

Le rapport décrit l’étude de marché mondiale de la vitamine B12 basée sur la forme, l’application et le canal de distribution.

Le marché de la vitamine B12 a été segmenté en fonction de la forme –

Oral Poudre Liquide Comprimés Capsule

Vaporisateurs nasaux

Injections

Le marché de la vitamine B12 a été segmenté en fonction de l’application –

Traitement médical

Additifs alimentaires

Compléments Alimentaires

Le marché de la vitamine B12 a été segmenté en fonction du canal de distribution –

Pharmacie hospitalière

Pharmacies

Magasins spécialisés

Autres

Marché de la vitamine B12 : perspectives régionales

En fonction de la région, le marché mondial de la vitamine B12 a été segmenté en cinq régions géographiques, à savoir l’Amérique du Nord, l’Asie-Pacifique, l’Europe, l’Amérique du Sud, le Moyen-Orient et l’Afrique. En 2019, l’Amérique du Nord détenait la plus grande part du marché de la vitamine B12, suivie de l’Asie-Pacifique et de l’Europe. De plus, l’Asie-Pacifique devrait projeter le TCAC le plus élevé au monde au cours de la période de prévision, en raison d’une augmentation du nombre de magasins pharmaceutiques dans la région.

Les principaux concurrents du marché de la vitamine B12 comprennent –

Le marché de la vitamine B12 est très fragmenté, avec la présence d’un grand nombre de petits acteurs à travers le monde. Les fabricants vitaux du marché de la vitamine B12 opérant sur le marché mondial sont –

Merck KGaA

Sanofi SA

Bayer SA

Endo Pharmaceuticals Inc. (NASCOBAL)

Hebei Huarong Pharmaceutical Co., Ltd.

Ningxia Kingvit Pharmaceutical CO., LTD.

Laboratoires Jamieson Ltée.

Bristol Myers Squibb

NOW Health Group, Inc.

BASF SE

Watson Inc.

ZenithNutrition.com

Unived Healthcare Products Pvt. Ltd.

Jarrow Formulas, Inc.

Le rapport sur le marché des outils de vitamine B12 fournit une analyse approfondie des facteurs macro-économiques et de l’attractivité du marché de chaque segment. Le rapport comprendra une évaluation qualitative et quantitative approfondie des perspectives sectorielles/régionales avec la présence des acteurs du marché dans le segment et la région/le pays respectifs. Les informations conclues dans le rapport incluent les entrées.

Le rapport sur le marché de la vitamine B12 couvre une analyse complète sur:

Segmentation du marché et analyse régionale

Taille du marché de 10 ans

Analyse des prix

Analyse de l’offre et de la demande

Analyse du cycle de vie du produit

Analyse des cinq forces et de la chaîne de valeur de Porter

Analyse des économies développées et émergentes

Analyse PEST

Analyse factorielle du marché et des prévisions

Opportunités, risques et tendances du marché

Conclusion et recommandation

Paysage réglementaire

Analyse des brevets

Paysage de la concurrence

Plus de 15 profils d’entreprise

L’analyse régionale du marché de la vitamine B12 comprend:

Amérique du Nord (États-Unis, Canada, Mexique)

Amérique du Sud (Brésil, Argentine, Colombie, Pérou, Reste de l’Amérique latine)

Europe (Allemagne, Italie, France, Royaume-Uni, Espagne, Pologne, Russie, Slovénie, Slovaquie, Hongrie, République tchèque, Belgique, Pays-Bas, Norvège, Suède, Danemark, Reste de l’Europe)

Asie-Pacifique (Chine, Japon, Inde, Corée du Sud, Indonésie, Malaisie, Thaïlande, Vietnam, Myanmar, Cambodge, Philippines, Singapour, Australie et Nouvelle-Zélande, Reste de l’Asie-Pacifique)

Le Moyen-Orient et l’Afrique (Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Afrique du Nord, reste de la MEA)

