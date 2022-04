Tendances de croissance du marché des antihistaminiques par fabricants, régions, type et prévisions d’application jusqu’en 2027

Marché mondial des antihistaminiques : par type (antihistaminiques sédatifs et antihistaminiques non sédatifs), par voie d’administration (voie orale, voie parentale et voie rectale), par application (rhinite allergique, urticaire, conjonctivite, dermatite atopique et autres) et par Région – Dimensionnement, croissance, tendance, opportunité et prévisions de l’industrie mondiale (2020-2025)

Le rapport sur le marché des antihistaminiques couvre une analyse approfondie de la dynamique du marché, des modèles commerciaux, de l’analyse segmentaire / régionale et des parts de marché et stratégies respectives adoptées par les principaux acteurs du marché opérant dans le monde. Cela implique une analyse approfondie des facteurs influençant le marché mondial et des statistiques de marché indiquant une analyse de la part de marché / de la croissance par région et par segment. L’étude du rapport présentera l’une des analyses les plus exhaustives du marché, capturant tous les aspects de l’industrie des antihistaminiques.

Présentation du marché des antihistaminiques

La taille du marché des antihistaminiques a été estimée à 220 millions USD en 2019, qui devrait atteindre 340 millions USD d’ici 2025, enregistrant un TCAC de 8,9 % au cours de la période de prévision (2020-2025). Les antihistaminiques sont une classe de médicaments principalement utilisés pour traiter les allergies, telles que l’écoulement nasal, l’urticaire et les démangeaisons, qui résultent de la libération d’histamine. Les deux classes d’antihistaminiques comprennent les antihistaminiques de première génération, tels que l’alimémazine, la prométhazine, la clémastine, le kétotifène et l’hydroxyzine, entre autres. Les antihistaminiques de deuxième génération comprennent des médicaments tels que la cétirizine, la lévocétirizine, l’acrivastine, la loratadine et la fexofénadine. La demande d’antihistaminiques augmente avec les technologies modernes de développement de médicaments dans le secteur de la santé.

Facteurs affectant l’industrie des antihistaminiques au cours de la période de prévision

La croissance des antihistaminiques sur le marché mondial est due à divers facteurs tels que l’augmentation de la population gériatrique, l’évolution du mode de vie, la forte prévalence d’allergies chez les enfants et la croissance des infrastructures de santé dans les économies émergentes, telles que l’Inde et la Chine.

Le gouvernement fournit également des aides financières, élabore des règles et réglementations, travaille au développement et à la promotion des antihistaminiques, qui affectent la dynamique du marché des antihistaminiques.

Cependant, le manque de sensibilisation des consommateurs aux avantages des antihistaminiques et aux effets secondaires associés aux antihistaminiques tels que les étourdissements, la vision floue, la nervosité, l’irritabilité et la diminution de l’appétit peut freiner la croissance des antihistaminiques sur le marché mondial au cours de la période de prévision.

Impact du COVID-19 sur le marché Antihistaminiques

L’éclosion de la pandémie de COVID-19 a eu un impact positif sur la croissance de l’industrie de la santé, y compris le marché des antihistaminiques. Selon la base de données d’experts COIVD-19, les antihistaminiques ont été considérés comme un médicament efficace pour traiter les affections allergiques pendant la pandémie de COVID-19. Les antihistaminiques sont considérés parmi les nombreux médicaments qui ont un potentiel de traitement pour le COVID-19. Compte tenu de ses applications dans le COVID-19, la demande d’antihistaminiques a augmenté après le déclenchement de la pandémie de COVID-19. Par conséquent, le marché des antihistaminiques devrait enregistrer une valeur marchande significative en 2020.

Marché des antihistaminiques : portée du rapport

Le rapport décrit l’étude de marché mondiale des antihistaminiques en fonction du type, de la voie d’administration et de l’application.

Le marché des antihistaminiques a été segmenté en fonction du type –

Antihistaminiques sédatifs

Antihistaminiques non sédatifs

Le marché des antihistaminiques a été segmenté en fonction de la voie d’administration –

Voie orale

Route parentale

Voie rectale

Le marché des antihistaminiques a été segmenté en fonction de l’application –

Rhinite allergique

Urticaire

Conjonctivite

La dermatite atopique

Autres (œdème de Quincke et anaphylaxie)

Marché des antihistaminiques : perspectives régionales

En fonction de la région, le marché mondial des antihistaminiques a été segmenté en cinq régions géographiques, à savoir l’Amérique du Nord, l’Asie-Pacifique, l’Europe, l’Amérique du Sud, le Moyen-Orient et l’Afrique. En 2019, l’Amérique du Nord détenait la plus grande part du marché des antihistaminiques, suivie de l’Asie-Pacifique et de l’Europe en raison de la prévalence croissante des affections allergiques et de l’augmentation de la tendance à l’automédication dans la région. De plus, l’Asie-Pacifique devrait projeter le TCAC le plus élevé au monde au cours de la période de prévision, en raison d’une augmentation du nombre de cliniques de dermatologie dans la région.

Les principaux concurrents du marché des antihistaminiques comprennent –

Le marché des antihistaminiques est très fragmenté, avec la présence d’un grand nombre de petits acteurs à travers le monde. Les principaux fabricants du marché des antihistaminiques opérant sur le marché mondial sont –

Merck & Co., Inc.

Services Johnson et Johnson inc.

Sanofi SA

Teva Pharmaceuticals Industries Inc.

Bayer SA

F. Hoffmann-La Roche Ltée.

Akorn, Inc

Société Celgene

Pfizer inc.

Novartis AG

Boehringer Ingelheim GmbH

CVS Pharmacie

Prestige Brands Holdings Inc.

Meda Consumer Healthcare, Inc.

Amiral

Le rapport sur le marché des outils antihistaminiques fournit une analyse approfondie des facteurs macroéconomiques et de l’attractivité du marché de chaque segment. Le rapport comprendra une évaluation qualitative et quantitative approfondie des perspectives sectorielles/régionales avec la présence des acteurs du marché dans le segment et la région/le pays respectifs. Les informations conclues dans le rapport incluent les entrées.

Le rapport sur le marché des antihistaminiques couvre une analyse complète sur:

Segmentation du marché et analyse régionale

Taille du marché de 10 ans

Analyse des prix

Analyse de l’offre et de la demande

Analyse du cycle de vie du produit

Analyse des cinq forces et de la chaîne de valeur de Porter

Analyse des économies développées et émergentes

Analyse PEST

Analyse factorielle du marché et des prévisions

Opportunités, risques et tendances du marché

Conclusion et recommandation

Paysage réglementaire

Analyse des brevets

Paysage de la concurrence

Plus de 15 profils d’entreprise

L’analyse régionale du marché des antihistaminiques comprend:

Amérique du Nord (États-Unis, Canada, Mexique)

Amérique du Sud (Brésil, Argentine, Colombie, Pérou, Reste de l’Amérique latine)

Europe (Allemagne, Italie, France, Royaume-Uni, Espagne, Pologne, Russie, Slovénie, Slovaquie, Hongrie, République tchèque, Belgique, Pays-Bas, Norvège, Suède, Danemark, Reste de l’Europe)

Asie-Pacifique (Chine, Japon, Inde, Corée du Sud, Indonésie, Malaisie, Thaïlande, Vietnam, Myanmar, Cambodge, Philippines, Singapour, Australie et Nouvelle-Zélande, Reste de l’Asie-Pacifique)

Le Moyen-Orient et l’Afrique (Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Afrique du Nord, reste de la MEA)

