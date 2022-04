Popularité croissante du marché des alcaliniseurs urinaires et tendances émergentes jusqu’en 2027

Marché mondial des alcaliniseurs urinaires : par agents (Cytra-K, citrate de potassium/acide citrique, Urocit K, autres), par utilisateur final (hôpitaux et cliniques, centres de chirurgie ambulatoire et autres) et par région – dimensionnement, croissance, Tendance, opportunité et prévisions (2021-2027)

Le rapport sur le marché des alcalinisants urinaires couvre une analyse approfondie de la dynamique du marché, des modèles commerciaux, de l’analyse segmentaire / régionale et des parts de marché et stratégies respectives adoptées par les principaux acteurs du marché opérant dans le monde. Cela implique une analyse approfondie des facteurs influençant le marché mondial et des statistiques de marché indiquant une analyse de la part de marché / de la croissance par région et par segment. L’étude du rapport présentera l’une des analyses de marché les plus exhaustives, capturant tous les aspects de l’industrie des alcalinisants urinaires.

Perspectives de l’industrie des alcaliniseurs urinaires

La taille du marché des alcaliniseurs urinaires est de 2,8 milliards USD en 2019 et devrait enregistrer un TCAC de 6,3 % au cours de la période de prévision 2021-2027. Les alcalinisants urinaires sont des médicaments qui réduisent l’acidité de l’urine. Ces médicaments sont principalement utilisés pour gérer les troubles associés à un pH bas. L’alcalinisateur urinaire est utilisé pour traiter les symptômes de l’infection des voies urinaires tels que la miction fréquente, la douleur pendant la miction, etc. Les tendances du marché des alcalinisants urinaires augmentent avec les progrès technologiques dans le secteur de la santé.

Dynamique de l’industrie des alcaliniseurs urinaires

La prévalence croissante des infections des voies urinaires (UTI) et des maladies rénales augmente la demande d’alcaliniseur urinaire à travers le monde.

L’adoption croissante de solutions de traitement au point de service pour les maladies urinaires devrait stimuler la croissance du marché des alcaliniseurs urinaires au cours de la période de prévision.

La dépendance croissante à une alimentation malsaine et le manque d’activité physique entraînent une augmentation de la demande d’infections urinaires, offrant des opportunités de croissance au marché des alcalinisants urinaires à travers le monde.

Impact du COVID-19 sur le marché des alcaliniseurs urinaires

L’épidémie de la pandémie de COVID-19 a affecté le marché mondial des alcalinisants urinaires, car l’UTI est l’un des symptômes post-traitement observés chez les patients COVID-19. Par conséquent, la demande d’alcalinisateur urinaire a certainement augmenté dans le traitement des symptômes post-COVID-19. Cependant, l’imposition du confinement dans des économies gravement touchées, telles que l’Inde, le Royaume-Uni, la France et l’Italie, a réduit les visites à l’hôpital et à la clinique, ce qui a eu un impact négatif sur le marché des alcaliniseurs urinaires en 2020.

Portée du rapport

Le rapport décrit l’étude de marché mondiale sur les alcalinisants urinaires basée sur l’agent et l’utilisateur final.

Le marché des alcalinisants urinaires a été segmenté en fonction de l’agent –

Cytra-K

Citrate de potassium/acide citrique

Urocit K

Autres

Le marché des alcalinisants urinaires a été segmenté en fonction de l’utilisateur final –

Hôpitaux & Cliniques

Centres de chirurgie ambulatoire

Autres (Soins à domicile)

Marché des alcaliniseurs urinaires : perspectives régionales

En fonction de la région, le marché mondial des alcalinisants urinaires a été segmenté en cinq régions géographiques, à savoir l’Amérique du Nord, l’Asie-Pacifique, l’Europe, l’Amérique du Sud, le Moyen-Orient et l’Afrique. En 2018, l’Amérique du Nord détenait la plus grande part du marché des alcalinisants urinaires, suivie de l’Asie-Pacifique et de l’Europe. Cela est dû à l’infrastructure de soins de santé bien développée et à la prévalence croissante des maladies nosocomiales dans la région. De plus, l’Asie-Pacifique devrait projeter le TCAC le plus élevé au monde au cours de la période de prévision, en raison du nombre d’hôpitaux et de cliniques dans la région.

Les principaux concurrents du marché des alcaliniseurs urinaires comprennent –

Le marché des alcalinisants urinaires est très fragmenté, avec un grand nombre de petits acteurs à travers le monde. Les fabricants essentiels du marché des alcalinisants urinaires opérant sur le marché mondial sont

AB Allcare Biotech

Bayer SA

Cipla Ltd.

Laboratoires du Dr Reddy

Eco Med Life Sciences Pvt Ltd.

Stars Sciences de la vie

Ethique Santé

Laboratoires Franklin Pvt Ltd.

GlaxoSmithKline PLC

Services Johnson et Johnson inc.

Pfizer inc.

SNU Biocare

Le rapport sur le marché des alcalinisants urinaires fournit une analyse approfondie des facteurs macroéconomiques et de l’attractivité du marché de chaque segment. Le rapport comprendra une évaluation qualitative et quantitative approfondie des perspectives sectorielles/régionales avec la présence des acteurs du marché dans le segment et la région/le pays respectifs. Les informations conclues dans le rapport incluent les entrées.

Le rapport sur le marché des alcaliniseurs urinaires couvre une analyse complète sur:

Segmentation du marché et analyse régionale

Taille du marché de 10 ans

Analyse des prix

Analyse de l’offre et de la demande

Analyse du cycle de vie du produit

Analyse des cinq forces et de la chaîne de valeur de Porter

Analyse des économies développées et émergentes

Analyse PEST

Analyse factorielle du marché et des prévisions

Opportunités, risques et tendances du marché

Conclusion et recommandation

Paysage réglementaire

Analyse des brevets

Paysage de la concurrence

Plus de 15 profils d’entreprise

L’analyse régionale du marché des alcaliniseurs urinaires comprend:

Amérique du Nord (États-Unis, Canada, Mexique)

Amérique du Sud (Brésil, Argentine, Colombie, Pérou, Reste de l’Amérique latine)

Europe (Allemagne, Italie, France, Royaume-Uni, Espagne, Pologne, Russie, Slovénie, Slovaquie, Hongrie, République tchèque, Belgique, Pays-Bas, Norvège, Suède, Danemark, Reste de l’Europe)

Asie-Pacifique (Chine, Japon, Inde, Corée du Sud, Indonésie, Malaisie, Thaïlande, Vietnam, Myanmar, Cambodge, Philippines, Singapour, Australie et Nouvelle-Zélande, Reste de l’Asie-Pacifique)

Le Moyen-Orient et l’Afrique (Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Afrique du Nord, reste de la MEA

Marché des alcaliniseurs urinaires : public cible