Popularité croissante du marché du traitement du cancer du pancréas et tendances émergentes jusqu’en 2027

Marché mondial du traitement du cancer du pancréas : par type de cancer (cancer endocrinien du pancréas, cancer exocrine du pancréas), par type de traitement (chirurgie, chimiothérapie, radiothérapie, autres) et par région – Analyse globale de l’industrie, taille du marché, opportunités et prévisions (2020 -2025)

Le rapport sur le marché du traitement du cancer du pancréas couvre une analyse approfondie de la dynamique du marché, des modèles commerciaux, de l’analyse segmentaire / régionale et des parts de marché et stratégies respectives adoptées par les principaux acteurs du marché opérant sur le marché mondial. Cela implique une analyse approfondie des facteurs influençant le marché mondial et des statistiques de marché indiquant une analyse de la part de marché / de la croissance par région et par segment. L’étude du rapport présentera l’une des analyses les plus exhaustives du marché, capturant tous les aspects de l’industrie du traitement du cancer du pancréas.

Présentation du marché du traitement du cancer du pancréas

On estime que le marché du traitement du cancer du pancréas enregistrera un TCAC de 6,7 % au cours de la période de prévision (2020-2025) et s’élèvera à 4,2 milliards USD d’ici 2025. Dans le traitement du cancer du pancréas, les traitements basés sur la thérapie gagnent du terrain dans le monde entier. Ces traitements n’ont pas d’effets secondaires et augmentent les chances de survie et les dépenses abordables par rapport aux traitements chirurgicaux. Dans un avenir proche, on s’attend à ce qu’un nouveau type de thérapie, à savoir la thérapie adjuvante, contribue de manière significative au marché mondial du traitement du cancer du pancréas au cours de la période de prévision.

Facteurs affectant le marché du traitement du cancer du pancréas au cours de la période de prévision

Dans les pays développés, comme les États-Unis et le Royaume-Uni, la prévalence du cancer du pancréas est importante. Les dépenses de santé consacrées au développement de procédures thérapeutiques efficaces ont augmenté au cours de la dernière décennie, stimulant le marché mondial du traitement du cancer du pancréas.

De plus, l’augmentation du financement de la recherche et du développement de médicaments contre le cancer du pancréas dans les économies développées et en développement du monde entier devrait accélérer la croissance du marché du traitement du cancer du pancréas.

La prévalence de l’obésité, de la consommation d’alcool et du tabagisme augmente, ce qui devrait augmenter le nombre de cancers du pancréas et avoir un impact sur le marché mondial du traitement du cancer du pancréas.

En raison de la non-disponibilité de technologies abordables et efficaces pour la détection rapide du cancer du pancréas, l’option thérapeutique est limitée, ce qui entraîne un taux de mortalité élevé, ce qui entrave la croissance du marché du traitement du cancer du pancréas.

Impact du COVID-19 sur le marché du traitement du cancer du pancréas

La pandémie de COVID-19 bouleverse notre environnement sanitaire. Comme prévu, les patients atteints d’un cancer du pancréas sont plus sensibles au virus, ce qui peut augmenter le nombre de thérapies et soutenir la croissance du marché du traitement du cancer du pancréas. Cependant, en raison du risque élevé de propagation du virus parmi les patients atteints de cancer, les patients peuvent retarder leur chirurgie du cancer du pancréas, ce qui entrave la croissance du marché.

Marché du traitement du cancer du pancréas: portée du rapport

Le rapport décrit l’étude de marché mondiale sur le traitement du cancer du pancréas en fonction du type de cancer et du type de traitement.

Sur la base du type de cancer, le marché du traitement du cancer du pancréas a été segmenté en –

Cancer endocrinien du pancréas

Cancer exocrine du pancréas

Sur la base du type de traitement, le marché du traitement du cancer du pancréas a été segmenté en –

Opération

Chimiothérapie

Radiothérapie

Autres

Marché du traitement du cancer du pancréas : perspectives géographiques

Le marché mondial du traitement du cancer du pancréas a été segmenté en cinq régions géographiques, à savoir l’Amérique du Nord, l’Asie-Pacifique, l’Amérique du Sud, l’Europe, le Moyen-Orient et l’Afrique. Sur le marché mondial du traitement du cancer du pancréas, l’Europe détient la plus grande part, suivie de l’Amérique du Nord et de l’Asie-Pacifique. De plus, l’Asie-Pacifique est le marché à la croissance la plus rapide et devrait projeter le TCAC le plus élevé du marché mondial au cours de la période de prévision.

Principaux concurrents du marché du traitement du cancer du pancréas

Le marché mondial du traitement du cancer du pancréas est très fragmenté, avec la présence d’un grand nombre d’acteurs à travers le monde. Les principaux acteurs opérant sur le marché mondial du traitement du cancer du pancréas comprennent –

Eli Lilly et compagnie

Société Celgene

F. Hoffmann-La Roche AG

Amgen, Inc.

Novartis AG

PharmaCyte Biotech, Inc.

Clovis Oncologie

Teva Pharmaceutical Industries Ltd.

Merck & Co., Inc. ;

Pfizer, Inc.

Le rapport sur le marché du traitement du cancer du pancréas fournit une analyse approfondie des facteurs macroéconomiques et de l’attractivité du marché de chaque segment. Le rapport comprendra une évaluation qualitative et quantitative approfondie des perspectives sectorielles/régionales avec la présence des acteurs du marché dans le segment et la région/le pays respectifs. Les informations contenues dans le rapport comprennent les contributions des principaux répondants aux entretiens et de l’enquête.

L’analyse régionale du marché du traitement du cancer du pancréas comprend:

Amérique du Nord (États-Unis, Canada, Mexique)

Amérique du Sud (Brésil, Argentine, Colombie, Pérou, Reste de l’Amérique latine)

Europe (Allemagne, Italie, France, Royaume-Uni, Espagne, Pologne, Russie, Slovénie, Slovaquie, Hongrie, République tchèque, Belgique, Pays-Bas, Norvège, Suède, Danemark, Reste de l’Europe)

Asie-Pacifique (Chine, Japon, Inde, Corée du Sud, Indonésie, Malaisie, Thaïlande, Vietnam, Myanmar, Cambodge, Philippines, Singapour, Australie et Nouvelle-Zélande, Reste de l’Asie-Pacifique)

Le Moyen-Orient et l’Afrique (Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Afrique du Nord, reste de la MEA)

