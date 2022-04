Taille du marché des voitures volantes, portée, prévisions jusqu’en 2026 | Key Players Vertical Aerospace, Volocopte, Lilium, Joby Aviation, Ehang, AeroMobil, PAL-V, Airbus

Taille, statut et prévisions du marché mondial des voitures volantes 2022-2028

Le rapport examine de nombreuses facettes vitales de l’industrie qui influencent de manière aiguë l’industrie mondiale des voitures volantes , notamment une étude approfondie de l’avantage concurrentiel, des dernières avancées technologiques, de l’environnement industriel régional, du marché et des tendances contemporains, des principaux concurrents du marché et de la tendance de consommation récente de l’utilisateur final. Le rapport gère également la taille du marché, la part de marché, le taux de croissance, les revenus et le TCAC signalés précédemment, ainsi que son estimation prévisionnelle.

Les principaux acteurs du marché mondial des voitures volantes sont : Vertical Aerospace, Volocopte, Lilium, Joby Aviation, Ehang, AeroMobil, PAL-V, Airbus, Xpeng, Opener

Le marché du marché des voitures volantes devrait être évalué à 215,54 millions de dollars en 2025 et devrait atteindre 3 804,18 millions de dollars d’ici 2035, enregistrant un TCAC de 34,1 %. L’Europe devrait être le contributeur le plus important avec 77,98 millions de dollars en 2025 et devrait atteindre 1 618,68 millions de dollars d’ici 2035, avec un TCAC de 37,8 %.

Évaluation régionale

Géographiquement, le marché mondial des voitures volantes est analysé en Amérique du Nord (États-Unis, Canada et Mexique), en Europe (Royaume-Uni, Allemagne, France, Russie et autres), en Asie-Pacifique (Chine, Inde, Japon et autres) et LAMEA (Amérique latine, Moyen-Orient et Afrique).

Nouvelles et mises à jour

Le fabricant chinois de véhicules électriques Xpeng vante les mérites d’une voiture volante qui peut également fonctionner sur les routes ; plans pour le déploiement en 2024 – GUANGZHOU, Chine – HT Aero, une filiale du constructeur chinois de véhicules électriques Xpeng, a rendu public dimanche une voiture volante qui, selon elle, peut également conduire sur les routes.

suzuki s’associe à SkyDrive pour lancer des voitures volantes d’ici 2025 – les voitures volantes font un pas de plus vers le décollage et le marché commercial, avec un nouveau partenariat annoncé entre suzuki et SkyDrive. Fondée en 2018, SkyDrive a fait des vagues avec son avion eVTOL (décollage et atterrissage verticaux électriques) et sa mission de « diriger une révolution de la mobilité unique en un siècle ». depuis le premier vol d’essai de son SD-03 eVTOL en 2020, la startup s’est occupée de développer une voiture volante électrique à deux places, qu’elle vise à lancer en 2025 en tant que service de taxi aérien à l’exposition universelle d’osaka.

Aperçu du marché

La voiture volante est la nouvelle ère du type de solution de mobilité urbaine qui fonctionne aussi bien sur route que dans les airs, selon les exigences. La majorité des futures solutions de voitures volantes devraient être équipées de systèmes de décollage et d’atterrissage verticaux pour éviter les longues distances de décollage, et elles peuvent également être moulées avec une structure d’infrastructure urbaine. Les décideurs politiques doivent introduire des réglementations et des règles pour se conformer au besoin changeant de solution de transport urbain qui implique à la fois les politiques de transport aérien et routier. Les voitures volantes ont un large éventail d’applications, y compris les déplacements des passagers, les transports commerciaux tels que les taxis aériens et les transports professionnels tels que la police, les services médicaux. Dans l’ère à venir, le développement des infrastructures devrait être plus critique que le développement de produits.

Les voitures volantes sont des voitures dotées de fonctionnalités supplémentaires telles qu’un capteur tactile, un capteur de son, un contrôle automatique et d’autres fonctionnalités innovantes. Voitures volantes avec différents modes, tels que le mode hélicoptère-voiture et le mode hélicoptère-avion, qui offrent des avantages tels que l’adaptabilité, la flexibilité et le confort, la stabilité et la complexité. Par exemple, en mode hélicoptère-voiture, une voiture volante peut décoller, voler et atterrir comme un hélicoptère tout en se déplaçant sur les routes comme une voiture standard, ce qui la rend idéale pour les environnements urbains. Les voitures volantes avec mode hélicoptère-avion utilisent des ailes fixes ou pliables et des hélices horizontales pour améliorer les performances de vol.

Segments de marché par types

de voitures volantes à carburant

eVTOL

Marché mondial des voitures volantes : applications

résidentielles

Commercial

Militaire

Méthodologie de recherche :

Nous suivons une méthodologie de recherche robuste qui comprend la triangulation des données basée sur des approches descendantes et ascendantes et l’authentification des chiffres de marché estimés par le biais d’une recherche primaire. Les informations utilisées pour estimer la taille du marché Voiture volante et les prévisions pour divers segments aux niveaux mondial, régional et national sont dérivées des sources publiées les plus fiables et d’entretiens avec les bonnes parties prenantes.

Principaux points à retenir du rapport sur les voitures volantes

─Évaluer le potentiel du marché en analysant les données sur les taux de croissance (TCAC %), le volume (unités) et la valeur (M$) données au niveau des pays – pour les types de produits, les applications d’utilisation finale et par différents secteurs verticaux de l’industrie

─Comprendre les différentes dynamiques qui influencent le marché des voitures volantes – principaux facteurs moteurs, défis et opportunités cachées.

─Obtenez des informations détaillées sur les performances de vos concurrents – parts de marché, stratégies, analyses comparatives financières, analyses comparatives des produits, SWOT, etc.

─Analyser les canaux de vente et de distribution dans les zones géographiques clés pour faire progresser les revenus

─Appréciez la chaîne d’approvisionnement de l’industrie avec une analyse approfondie de l’augmentation de la valeur à chaque étape, afin d’optimiser la valeur et d’améliorer l’efficacité de vos processus.

─Obtenez un aperçu rapide de l’entropie du marché – fusions et acquisitions, accords, partenariats, lancements de produits de tous les acteurs clés au cours des 4 dernières années.

─Évaluer les écarts entre l’offre et la demande, les statistiques d’import-export et le paysage réglementaire de plus de 20 premiers pays du monde pour la voiture volante

