Marché des produits agrochimiques 2022 Les acteurs ciblant l’application pour stimuler la croissance d’ici 2030

Marché des produits agrochimiques: par canal de distribution (vente directe, vente par intermédiaires, double distribution et canal inverse), par type de produit (engrais, pesticides, adjuvant et régulateurs de croissance des plantes), par type de culture (céréales vivrières, cultures horticoles et espèces Culture), et par région – Dimensionnement, croissance, tendance, opportunité et prévisions de l’industrie mondiale (2021-2027)

Le rapport sur le marché des produits agrochimiques couvre une analyse approfondie de la dynamique du marché, des modèles commerciaux, de l’analyse segmentaire / régionale et des parts de marché et stratégies respectives adoptées par les principaux acteurs du marché opérant à l’échelle mondiale. Cela implique une analyse approfondie des facteurs influençant le marché mondial et des statistiques de marché indiquant une analyse de la part de marché / de la croissance par région et par segment. Les études du rapport présenteront l’une des analyses les plus exhaustives du marché, capturant tous les aspects de l’industrie agrochimique.

Présentation du marché mondial des produits agrochimiques

La taille du marché des produits agrochimiques est de XX milliards USD en 2019 et devrait enregistrer un TCAC de XX% au cours de la période de prévision 2021-2027. Les produits agrochimiques sont des produits chimiques spécialement conçus qui sont utilisés dans les activités agricoles pour une productivité efficace des cultures et permettent la protection des cultures contre les insectes, les mauvaises herbes et les champignons nuisibles. Il est classé en deux catégories, à savoir les produits chimiques biosourcés et les produits chimiques de synthèse.

Compte tenu des conditions actuelles du marché, il y a une forte augmentation de la population mondiale qui augmente rapidement la demande de consommation alimentaire et avec une quantité limitée de terres arables, les produits agrochimiques devraient jouer un rôle important en aidant les agriculteurs à répondre à la demande accrue de cultures avec de meilleures qualité et quantité. Par conséquent, cette tendance devrait se poursuivre, ce qui augmente encore la demande et génère des revenus dans le scénario de marché actuel.

Facteurs affectant le marché des produits agrochimiques au cours de la période de prévision

La sensibilisation des consommateurs aux avantages des pesticides et des engrais est également la principale raison qui alimente la croissance du marché.

Le gouvernement de nombreux pays a imposé des politiques strictes sur le marché des produits agrochimiques, restreignant ainsi le marché mondial dans une certaine mesure.

L’utilisation prolongée de produits agrochimiques peut entraîner plusieurs maladies telles que le cancer d’Alzheimer. La survenue de ces maladies peut être un facteur difficile pour les entreprises opérant sur le marché.

Il y a un besoin urgent d’un meilleur rendement par unité de surface de la ferme et pour les années à venir et donc la dépendance aux produits agrochimiques est éminente. Par conséquent, il existe de nombreuses opportunités pour les produits chimiques agro-industriels à l’échelle mondiale.

Impact du COVID-19 sur le marché des produits agrochimiques

Bien que le COVID-19 soit en fait une crise de santé publique, il a également affecté l’économie mondiale. La Chine est le premier producteur de produits agrochimiques et, par conséquent, en raison de la fermeture complète des industries au milieu de la pandémie de COVID-19, l’ensemble de la chaîne d’approvisionnement en Chine et dans le monde a été perturbé, respectivement. Selon le gouvernement chinois, ils rouvriront les usines dès que possible et travailleront sur le déficit causé par un événement pandémique incertain. La même perspective peut être appliquée à la plupart des marchés similaires. On estime qu’avec la croissance à venir du marché, l’impact négatif dans le scénario actuel sera récupéré dans un proche avenir.

Marché des produits agrochimiques: portée du rapport

Le rapport présente l’étude sur le marché des produits agrochimiques en fonction du canal de distribution, du type de produit et du type de culture.

Sur la base du canal de distribution, le marché des produits agrochimiques a été segmenté en:

Vente directe

Vendre par des intermédiaires

Distribution double

Canal inversé

Sur la base du type de produit, le marché des produits agrochimiques a été segmenté en:

Les engrais

Pesticides

Régulateurs de croissance des plantes (RPG)

Adjuvant

Sur la base du type de culture, le marché des produits agrochimiques a été segmenté en:

Céréales alimentaires

Horticulture

Culture commerciale

Marché des produits agrochimiques : perspectives régionales

Sur la base de la région, le marché mondial des produits agrochimiques a été segmenté en cinq régions géographiques, à savoir l’Amérique du Nord, l’Asie-Pacifique, l’Europe, l’Amérique du Sud, le Moyen-Orient et l’Afrique. En 2019, l’Amérique du Nord est estimée être le plus grand marché au monde en raison de la croissance de l’industrialisation et de la commercialisation aux États-Unis et au Canada. De plus, le marché agrochimique européen affiche une croissance stagnante en raison de politiques gouvernementales strictes et les pays européens n’utilisent pas de produits agrochimiques à base de phosphate car ils sont considérés comme dangereux pour les consommateurs du marché local.

Cependant, l’Asie-Pacifique devrait croître au TCAC le plus élevé du marché mondial des produits agrochimiques au cours de la période de prévision. La région est soutenue par de puissantes nations émergentes telles que la Chine, l’Inde et la Corée du Sud qui s’attendaient à stimuler le marché de manière exponentielle en raison d’une population débordante et d’une croissance rapide des applications agrochimiques.

Les principaux concurrents du marché mondial des produits agrochimiques comprennent:

Le marché de l’agrochimie est très fragmenté, avec la présence d’un grand nombre de petits acteurs à travers le monde. L’agrochimique vital

les fabricants opérant sur le marché mondial sont –

Syngenta SA

Sciences des cultures Bayer

BASF SE

Dow Agro Science

FCM

Adama Ltd

Nufarm Ltd

Sumitomo Chemical Co Ltd

UPL limitée

Nutrichen Company Limited

Cortéva

Parade EID

Vide atomique

Evonik Industries

Produits chimiques Clariant

Le rapport sur le marché des produits agrochimiques fournit une analyse approfondie des facteurs macroéconomiques et de l’attractivité du marché de chaque segment. Le rapport comprendra une évaluation qualitative et quantitative approfondie des perspectives sectorielles/régionales avec la présence des acteurs du marché dans le segment et la région/le pays respectifs. Les informations conclues dans le rapport incluent les entrées.

Le rapport sur le marché des produits agrochimiques couvre une analyse complète sur:

Segmentation du marché et analyse régionale

Taille du marché de 10 ans

Analyse des prix

Analyse de l’offre et de la demande

Analyse du cycle de vie du produit

Analyse des cinq forces et de la chaîne de valeur de Porter

Analyse des économies développées et émergentes

Analyse PEST

Analyse factorielle du marché et des prévisions

Opportunités, risques et tendances du marché

Conclusion et recommandation

Paysage réglementaire

Analyse des brevets

Paysage de la concurrence

Plus de 15 profils d’entreprise

L’analyse régionale du marché des produits agrochimiques comprend:

Amérique du Nord (États-Unis, Canada, Mexique)

Amérique du Sud (Brésil, Argentine, Colombie, Pérou, Reste de l’Amérique latine)

Europe (Allemagne, Italie, France, Royaume-Uni, Espagne, Pologne, Russie, Slovénie, Slovaquie, Hongrie, République tchèque, Belgique, Pays-Bas, Norvège, Suède, Danemark, Reste de l’Europe)

Asie-Pacifique (Chine, Japon, Inde, Corée du Sud, Indonésie, Malaisie, Thaïlande, Vietnam, Myanmar, Cambodge, Philippines, Singapour, Australie et Nouvelle-Zélande, Reste de l’Asie-Pacifique)

Le Moyen-Orient et l’Afrique (Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Afrique du Nord, reste de la MEA