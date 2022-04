Aperçu du marché des adhésifs avec analyse approfondie et rapport d’examen d’experts 2022-2030

La taille du marché mondial des adhésifs était évaluée à 45,6 milliards USD en 2020, et devrait atteindre 71,2 milliards USD d’ici 2027, enregistrant un TCAC de 4,7 % au cours de la période de prévision (2021-2027). Les adhésifs trouvent leurs applications dans divers secteurs pour lier des composants, tels que des pièces automobiles, des pièces en bois, des composants électroniques et autres. Les adhésifs peuvent supporter de lourdes charges, ce qui, à son tour, augmente sa demande dans l’industrie des machines.

Facteurs affectant le marché des adhésifs au cours de la période de prévision :

La demande d’automobiles légères augmente la demande d’adhésifs à travers le monde. Avec les adhésifs, le véhicule devient plus léger, plus silencieux et plus sûr par rapport aux méthodes de fixation mécaniques pour lier les composants automobiles.

Obtenez un PDF pour plus d’informations professionnelles et techniques : https://www.marketstatsville.com/request-sample/adhesives-market

Les adhésifs gagnent en popularité dans l’industrie de l’emballage avec l’essor du secteur du commerce électronique à travers le monde. Les emballages flexibles offriront une croissance considérable au marché des adhésifs dans l’industrie de l’emballage au cours de la période de prévision.

L’écart entre l’offre et la demande et les fluctuations des devises étrangères entravent la croissance du marché des adhésifs à travers le monde. Cependant, les prix sont affectés négativement en raison de la forte utilisation de produits pétrochimiques dans les adhésifs et autres produits chimiques spécialisés dans le monde.

Impact du COVID-19 sur le marché Adhésifs :

L’épidémie de COVID-19 a considérablement entravé la croissance du marché des adhésifs à travers le monde. La demande d’adhésifs a fortement baissé, adossée à la baisse de la demande de nouveaux produits, notamment la rénovation de bâtiments, de menuiseries et d’automobiles. Progressivement, l’approvisionnement a également diminué et l’ancien stock est également endommagé car la capacité de l’adhésif à retenir le produit diminue avec le temps. De plus, le manque de disponibilité des matières premières et la perturbation de la chaîne d’approvisionnement due à l’imposition d’une interdiction de transfert de marchandises au-delà des frontières freinent davantage la croissance du marché au milieu de la crise. Par conséquent, une baisse modeste du marché des adhésifs peut être attendue en 2020.

Vous pouvez acheter le rapport complet @ https://www.marketstatsville.com/buy-now/adhesives-market?opt=2950

Portée du rapport

Le rapport décrit l’étude du marché mondial des adhésifs en fonction du produit, de la technologie et de l’utilisateur final.

Le marché des adhésifs a été segmenté en fonction du produit –

Acrylique

Acétate de polyvinyle

Époxy

Polyuréthane

Acétate d’éthyle et de vinyle

Autres

Le marché des adhésifs a été segmenté en fonction de la technologie-

À base d’eau

À base de solvant

Thermofusible

Sensible à la pression

Autres

Le marché des adhésifs a été segmenté en fonction de l’utilisateur final

Automobile

Emballage

Électrique et Électronique

Construction de bâtiments

Travail du bois

Autres

Marché des adhésifs : perspectives régionales

Le marché des adhésifs a été segmenté en cinq régions géographiques, à savoir l’Amérique du Nord, l’Asie-Pacifique, l’Europe, l’Amérique du Sud, le Moyen-Orient et l’Afrique. En 2020, l’Europe détenait la plus grande part du marché mondial des adhésifs, suivie de l’Amérique du Nord et de l’Asie-Pacifique. On estime en outre que l’Europe dominera le marché des adhésifs au cours de la période de prévision. De plus, l’Asie-Pacifique devrait projeter le TCAC le plus élevé du marché mondial au cours de la période de prévision.

Les principaux concurrents du marché mondial des adhésifs comprennent –

Le marché des adhésifs est très fragmenté, avec la présence d’un grand nombre de petits acteurs à travers le monde. Les principaux acteurs du marché des adhésifs opérant sur le marché mondial comprennent –

Société 3M

Adhésifs Recherche Inc.

Akzo Nobel N.V.

Groupe Arkema

Ashland Inc.

Société Avery Dennison

Delo Industrie Lebstoffe GMBH &Co. KGAA

DowDuPont Inc.

Société DYMAX

Franklin International

Compagnie HB Fuller

Henkel AG & Co. KGaA

Société du chasseur

Illinois Tool Works Inc.

Jowat SE

Lord Corporation

Mapei Corporation

Master Bond Inc.

Groupe Adhésifs Meridian

Pidilite Industries

PPG Industries

RPM International inc.

Groupe Sika

Groupe Soudal

Wacher Chemie Ag.

Le rapport sur le marché des adhésifs fournit une analyse approfondie des facteurs macroéconomiques et de l’attractivité du marché de chaque segment. Le rapport comprendra une évaluation qualitative et quantitative approfondie des perspectives sectorielles/régionales avec la présence des acteurs du marché dans le segment et la région/le pays respectifs. Les informations conclues dans le rapport incluent les entrées.

Accéder à la description complète du rapport, à la table des matières, au tableau de la figure, au graphique, etc. @https://www.marketstatsville.com/table-of-content/adhesives-market

Le rapport sur le marché des adhésifs couvre une analyse complète sur:

Segmentation du marché et analyse régionale

Taille du marché de 10 ans

Analyse des prix

Analyse de l’offre et de la demande

Analyse du cycle de vie du produit

Analyse des cinq forces et de la chaîne de valeur de Porter

Analyse des économies développées et émergentes

Analyse PEST

Analyse factorielle du marché et des prévisions

Opportunités, risques et tendances du marché

Conclusion et recommandation

Paysage réglementaire

Analyse des brevets

Paysage de la concurrence

Plus de 15 profils d’entreprise

L’analyse régionale du marché des adhésifs comprend:

Amérique du Nord (États-Unis, Canada, Mexique)

Amérique du Sud (Brésil, Argentine, Colombie, Pérou, Reste de l’Amérique latine)

Europe (Allemagne, Italie, France, Royaume-Uni, Espagne, Pologne, Russie, Slovénie, Slovaquie, Hongrie, République tchèque, Belgique, Pays-Bas, Norvège, Suède, Danemark, Reste de l’Europe)

Asie-Pacifique (Chine, Japon, Inde, Corée du Suda, Indonésie, Malaisie, Thaïlande, Vietnam, Myanmar, Cambodge, Philippines, Singapour, Australie et Nouvelle-Zélande, Reste de l’Asie-Pacifique)

Le Moyen-Orient et l’Afrique (Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Afrique du Nord, reste de la MEA)

Demande de rapport Description @ https://www.marketstatsville.com/adhesives-market

Marché des adhésifs : public cible

Fabricants d’adhésifs

Fabricants d’adhésifs industriels

Commerçants et distributeurs de colles

Distributeurs, fournisseurs et exportateurs de produits chimiques

Investisseurs potentiels et entreprise d’investissement

Fournisseurs de matières premières chimiques

Laboratoires nationalisés et universités de recherche