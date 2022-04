La taille de la croissance du marché de l’acétone devrait croître à un TCAC incroyable jusqu’en 2030

La taille du marché mondial de l’acétone était évaluée à 5,84 milliards USD en 2020 pour atteindre 8,05 milliards USD en 2027, enregistrant un TCAC de 5,5 % au cours de la période de prévision. L’acétone est un liquide inflammable, incolore et volatil couramment utilisé comme solvant industriel. L’acétone est un sous-produit de la fabrication du phénol. Il a largement utilisé dans l’industrie et domestique. Les principales industries d’utilisation finale sur le marché de l’acétone sont les industries pharmaceutique, cosmétique, des peintures et des adhésifs. Les industries pharmaceutique et cosmétique ont dévoilé un potentiel de croissance en raison de la demande croissante des économies émergentes et de l’augmentation des dépenses en cosmétiques.

Facteurs affectant le marché de l’acétone au cours de la période de prévision :

Des facteurs tels que l’augmentation de l’application d’acétone en tant que solvant et une forte demande dans les industries des cosmétiques, des produits pharmaceutiques, des peintures et des adhésifs devraient stimuler la croissance.

La demande croissante d’acétone dans les industries des peintures et revêtements, de la construction et de l’automobile devrait stimuler la croissance du marché de l’acétone. De plus, la hausse du prix du propylène et les réglementations strictes dans l’industrie chimique sont des défis majeurs pour la croissance du marché de l’acétone. En outre, l’utilisation croissante du produit en tant qu’ingrédient actif dans les décapants, les produits de nettoyage, les dégraissants et les diluants devrait alimenter la croissance globale de la croissance de l’acétone.

Cependant, l’acétone est considérée comme l’un des produits chimiques dangereux qui affecte de manière significative la santé humaine et les eaux souterraines. Par conséquent, les fabricants de solvants recherchent des substituts biodégradables. Le taux d’acceptation élevé des solvants biosourcés devrait augmenter car l’élimination de l’acétone n’est pas respectueuse de l’environnement. Les substituts couramment utilisés pour la fabrication de solvants comprennent le bio-solv, le surfasolve, l’acastrip r, le replacetone et l’acétate de méthyle. Dans l’industrie des peintures et des revêtements, on s’attend à ce que l’acétone soit remplacée par le trichloroéthylène (TCE), le méthyl-éthyl-cétone (MEK) et le tétrachloroéthylène.

Impact du COVID-19 sur le marché Acétone :

Pendant la pandémie de COVID 19, le marché mondial de l’acétone a connu un important écart entre l’offre et la demande, ce qui a entraîné une baisse des ventes globales. Les industries d’utilisation finale traversent d’énormes revers qui affectent la demande globale d’acétone à travers le monde.

Portée du rapport

Le rapport décrit l’étude du marché mondial de l’acétone en fonction du grade, de l’application et du canal de vente.

Sur la base du grade, le marché de l’acétone a été segmenté en –

Catégorie de spécialité

Qualité technique

Sur la base de l’application, le marché de l’acétone a été segmenté en –

Méthacrylate de méthyle (MMA)

Bisphénol A (BPA)

Solvants

Sur la base du canal de vente, le marché de l’acétone a été segmenté en –

En ligne

Hors ligne

Marché de l’acétone : perspectives régionales

En fonction de la région, le marché mondial de l’acétone a été segmenté en cinq régions géographiques, à savoir l’Amérique du Nord, l’Asie-Pacifique, l’Europe, l’Amérique du Sud, le Moyen-Orient et l’Afrique. En 2020, l’Asie-Pacifique détenait la plus grande part du marché mondial de l’acétone, suivie de l’Amérique du Nord et de l’Europe. De plus, l’Amérique du Nord devrait croître avec un TCAC élevé au cours de la période de prévision en raison de la croissance des industries de la peinture et du revêtement et de la construction dans la région.

L’Asie-Pacifique représentait la plus grande part de marché d’environ 40 % du chiffre d’affaires en 2020. L’évolution de la préférence des fabricants internationaux pour le marché intérieur, en raison d’infrastructures abordables et de faibles coûts de main-d’œuvre. En outre, on estime que les économies émergentes, combinées à une industrialisation croissante et à un pouvoir d’achat croissant, continueront de contribuer à la demande de produits chimiques des industries régionales d’utilisation finale.

Les principaux concurrents du marché mondial de l’acétone comprennent –

Le marché mondial de l’acétone est très fragmenté, avec un grand nombre de petits acteurs à travers le monde. Les principales entreprises opérant sur le marché mondial de l’acétone sont –

LyondellBasell Industries

INEOS Phénol GmbH

La société chimique Dow

Royal Dutch Shell Co.

Produits chimiques Honeywell

Produits Chimiques Mitsui Inc

SABIC

Produits chimiques Kumho P&B

Cepsa Quimica

SA

Le rapport sur le marché de l’acétone fournit une analyse approfondie des facteurs macroéconomiques et de l’attractivité du marché de chaque segment. Le rapport comprendra une évaluation qualitative et quantitative approfondie des perspectives sectorielles/régionales avec la présence de l’acteur du marché dans le segment et la région/le pays respectifs. Les informations conclues dans le rapport incluent les contributions des entretiens primaires avec des experts de l’industrie.

Le rapport sur le marché de l’acétone couvre une analyse complète sur:

Segmentation du marché et analyse régionale

Taille du marché de 10 ans

Analyse des prix

Analyse de l’offre et de la demande

Analyse du cycle de vie du produit

Analyse des cinq forces et de la chaîne de valeur de Porter

Analyse des économies développées et émergentes

Analyse PEST

Analyse factorielle du marché et des prévisions

Opportunités, risques et tendances du marché

Conclusion et recommandation

Paysage réglementaire

Analyse des brevets

Paysage de la concurrence

Plus de 15 profils d’entreprise

L’analyse régionale du marché de l’acétone comprend:

Amérique du Nord (États-Unis, Canada, Mexique)

Amérique du Sud (Brésil, Argentine, Colombie, Pérou, reste de l’Amérique latine)

Europe (Allemagne, Italie, France, Royaume-Uni, Espagne, Pologne, Russie, Slovénie, Slovaquie, Hongrie, République tchèque, Belgique, Pays-Bas, Norvège, Suède, Danemark, Reste de l’Europe)

Asie-Pacifique (Chine, Japon, Inde, Corée du Sud, Indonésie, Malaisie, Thaïlande, Vietnam, Myanmar, Cambodge, Philippines, Singapour, Australie et Nouvelle-Zélande, Reste de l’Asie-Pacifique)

Le Moyen-Orient et l’Afrique (Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Afrique du Nord, reste de la MEA

Marché de l’acétone : public cible

Fabricants d’acétone

Distributeurs et fournisseurs de produits chimiques

Commerçants et exportateurs d’acétone

Industries de processus de production

Fournisseurs de matières premières

Laboratoires nationalisés et universités de recherche

Gouvernement et organismes de réglementation