Positionnement du marché de l’acide acétique et part croissante de l’industrie dans le monde jusqu’en 2030

La taille du marché mondial de l’acide acétique était évaluée à 9,12 milliards USD en 2020 et atteindrait 12,5 milliards USD en 2027, avec un TCAC de 5,4 % au cours de la période de prévision (2021-2027). L’acide acétique est l’une des matières premières nécessaires utilisées dans la fabrication de produits chimiques complexes pour diverses industries d’utilisation finale. De plus, la production d’acide acétique est diluée et trouve souvent son application dans des applications domestiques en tant qu’agent désinfectant. En revanche, dans l’industrie, il est largement utilisé comme réactif chimique important utilisé pour formuler des substances complexes.

Facteurs affectant l’industrie de l’acide acétique au cours de la période de prévision :

La croissance croissante de la demande des usines de traitement des eaux usées a augmenté la production de masse d’acide acétique, et la croissance de nouvelles technologies de séparation pour augmenter l’efficacité devrait créer de nouvelles opportunités sur le marché de l’acide acétique.

Bien que les propriétés chimiques favorables aient conduit à une production accrue, qui peut être utilisée dans les domaines domestiques et industriels, elle connaît surtout une forte demande dans les laboratoires de chimie, ce qui implique de tester et d’expérimenter d’autres substances chimiques.

Cependant, la substance est classée comme dangereuse pour la santé humaine par la classification et l’étiquetage de l’Agence européenne des produits chimiques (ECHA) car elle provoque de graves lésions oculaires et des brûlures cutanées. Par conséquent, la forte exposition à l’acide acétique peut provoquer des brûlures et des irritations ; cela devrait entraver la croissance du marché.

Impact du COVID-19 sur le marché Acide acétique :

Pendant la pandémie de COVID 19, le marché mondial de l’acide acétique a connu un important écart entre l’offre et la demande, ce qui a entraîné une baisse des ventes globales. Les industries d’utilisation finale connaissent d’énormes revers qui affectent la demande globale d’acide acétique.

Portée du rapport

Le rapport décrit l’étude du marché mondial de l’acide acétique basée sur l’industrie des applications et des utilisations finales.

Sur la base de l’application, le marché de l’acide acétique a été segmenté en –

Acétate de vinyle monomère

Anhydride acétique

Esters d’acétate

Acide téréphtalique purifié

Éthanol

Sur la base de l’industrie de l’utilisation finale, le marché de l’acide acétique a été segmenté en –

Plastiques et polymères

Traitement de l’eau

Produits chimiques

Autres

Marché de l’acide acétique: perspectives régionales

En fonction de la région, le marché mondial de l’acide acétique a été segmenté en cinq régions géographiques, à savoir l’Amérique du Nord, l’Asie-Pacifique, l’Europe, l’Amérique du Sud, le Moyen-Orient et l’Afrique. En 2020, l’Asie-Pacifique détenait la plus grande part du marché mondial de l’acide acétique, suivie de l’Amérique du Nord et de l’Europe. La Chine devrait stimuler la croissance du marché de l’acide acétique en Asie-Pacifique au cours de la période de prévision. De plus, l’Amérique du Nord devrait projeter le TCAC le plus élevé au monde au cours de la période de prévision.

Les prix des plastiques et polymères sont restés stables en Asie-Pacifique, malgré de légères tensions commerciales entre les Etats-Unis et la Chine. Avec des industries en pleine croissance dans des pays tels que la Chine, l’Inde, la Corée du Sud, le Vietnam et le Japon, les plastiques et les produits connexes ont connu une forte demande. La demande de PTA a reflété une augmentation significative au cours de la dernière décennie, reflétant directement la consommation croissante d’acide acétique dans la région.

En Amérique du Nord, le marché a été principalement tiré par la demande croissante d’éthanol dans diverses industries. Plus de 90% de la substance aux États-Unis est formulée à partir de grains de maïs pour assurer un bilan énergétique positif. De plus, le secteur automobile américain a reflété une tendance à la consommation de gaz E85, qui est généralement un mélange de 85 % d’éthanol et de 15 % d’essence. Cela est susceptible d’augmenter la consommation d’acide acétique dans la production d’éthanol sur le marché intérieur.

Les principaux concurrents du marché mondial de l’acide acétique comprennent –

Le marché mondial de l’acide acétique est très fragmenté, avec la présence d’un grand nombre de petits acteurs à travers le monde. Les principales entreprises opérant sur le marché mondial de l’acide acétique sont –

Compagnie chimique d’Eastman

British Petroleum

LyondellBasell

Celanese Corporation

Gujarat Narmada Valley Engrais et produits chimiques

Helm SA

Orgue de Pentoky

Produits chimiques Dow

Société pétrolière indienne

SABIC

Showa Denko KK

Sinopec

Svensk Etanolkemi AB (SEKAB)

Wacker Chemie AG.

Le rapport sur le marché de l’acide acétique fournit une analyse approfondie des facteurs macroéconomiques et de l’attractivité du marché de chaque segment. Le rapport comprendra une évaluation qualitative et quantitative approfondie des perspectives sectorielles/régionales avec la présence de l’acteur du marché dans le segment et la région/le pays respectifs. Les informations conclues dans le rapport incluent les contributions des entretiens primaires avec des experts de l’industrie.

Le rapport sur le marché de l’acide acétique couvre une analyse complète sur:

Segmentation du marché et analyse régionale

Taille du marché de 10 ans

Analyse des prix

Analyse de l’offre et de la demande

Analyse du cycle de vie du produit

Analyse des cinq forces et de la chaîne de valeur de Porter

Analyse des économies développées et émergentes

Analyse PEST

Analyse factorielle du marché et des prévisions

Opportunités, risques et tendances du marché

Conclusion et recommandation

Paysage réglementaire

Analyse des brevets

Paysage de la concurrencePlus de 15 profils d’entreprise

L’analyse régionale du marché de l’acide acétique comprend:

Amérique du Nord (États-Unis, Canada, Mexique)

Amérique du Sud (Brésil, Argentine, Colombie, Pérou, Reste de l’Amérique latine)

Europe (Allemagne, Italie, France, Royaume-Uni, Espagne, Pologne, Russie, Slovénie, Slovaquie, Hongrie, République tchèque, Belgique, Pays-Bas, Norvège, Suède, Danemark, Reste de l’Europe)

Asie-Pacifique (Chine, Japon, Inde, Corée du Sud, Indonésie, Malaisie, Thaïlande, Vietnam, Myanmar, Cambodge, Philippines, Singapour, Australie et Nouvelle-Zélande, Reste de l’Asie-Pacifique)

Le Moyen-Orient et l’Afrique (Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Afrique du Nord, reste de la MEA

Marché de l’acide acétique : public cible

Fabricant d’acide acétique

Fournisseurs et distributeurs d’acide acétique

Industries d’utilisation finale

Publications et magazines commerciaux

Autorités gouvernementales, associations et organisations