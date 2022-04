Taille du marché du noir de carbone de spécialité 2022 avec scénario de développement de l’industrie et prévisions jusqu’en 2030

La description

Le marché du noir de carbone de spécialité devrait enregistrer un TCAC de 6 % au cours de la période de prévision (2021-2027). Le noir de carbone de spécialité est la forme/qualité la plus élevée et la plus pure de noir de carbone et a une faible présence de soufre, de cendres et de métaux. L’hydrocarbure est brûlé pour fabriquer des produits chimiques raffinés haut de gamme tels que le noir de carbone spécialisé avec un apport d’air limité. Le noir de carbone de spécialité est largement utilisé pour diverses applications telles que la stabilisation des UV, les agents conducteurs et la pigmentation dans les différents produits de spécialité. Les plastiques ont connu un domaine d’application majeur pour le noir de carbone de spécialité au cours de la dernière décennie ; Cependant, l’utilisation croissante de la technologie des batteries gagne du terrain et devrait connaître une croissance lucrative dans les années à venir. Ces dernières années, le monde a vu l’Asie-Pacifique comme l’un des principaux consommateurs sur le marché mondial du noir de carbone spécialisé. On s’attend à ce qu’il domine dans les années à venir.

Dynamique du marché mondial du noir de carbone de spécialité

La demande de noir de carbone spécialisé pour les emballages conducteurs, les films et feuilles, les fibres, les moulages, les tuyaux et les câbles semi-conducteurs a gagné du terrain au cours des dernières années. L’implantation de matériaux intelligents tels que le noir de carbone de spécialité conducteur dans les activités du bâtiment et de la construction devrait créer une croissance lucrative pour le noir de carbone de spécialité dans les années à venir.

Le noir de carbone de spécialité est utilisé dans les applications industrielles et automobiles pour la peinture et les revêtements afin de fournir une protection UV, une conductivité et une pigmentation aux produits finaux qui agissent comme un agent de renforcement. Les perspectives positives des activités automobiles et industrielles devraient stimuler la demande de noir de carbone de spécialité. Ces dernières années, le comportement d’achat des consommateurs s’est déplacé vers la résistance à la corrosion, la flexibilité, la durabilité élevée et le faible entretien du produit, en particulier dans l’automobile et l’électronique grand public. À l’ère de la perfection et de la qualité, le noir de carbone de spécialité agit comme un catalyseur pour améliorer la qualité du produit au niveau souhaité. Selon les préférences des consommateurs, la préoccupation croissante envers le développement de produits devrait soutenir la croissance du marché du noir de carbone de spécialité.

Pendant la pandémie de COVID 19, le marché mondial du noir de carbone de spécialité a connu un important écart entre l’offre et la demande, ce qui a entraîné une baisse des ventes globales. Les industries d’utilisation finale traversent d’énormes revers qui affectent la demande de noir de carbone de spécialité.

L’étude classe le marché du noir de carbone de spécialité en fonction du type, de l’application et de l’industrie d’utilisation finale aux niveaux régional et mondial.

Amérique du Nord (États-Unis, Canada, Mexique)

Amérique du Sud (Brésil, Argentine, Colombie, Pérou, Reste de l’Amérique latine)

Europe (Allemagne, Italie, France, Royaume-Uni, Espagne, Pologne, Russie, Slovénie, Slovaquie, Hongrie, République tchèque, Belgique, Pays-Bas, Norvège, Suède, Danemark, Reste de l’Europe)

Asie-Pacifique (Chine, Japon, Inde, Corée du Sud, Indonésie, Malaisie, Thaïlande, Vietnam, Myanmar, Cambodge, Philippines, Singapour, Australie et Nouvelle-Zélande, Reste de l’Asie-Pacifique)

Le Moyen-Orient et l’Afrique (Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Afrique du Nord, reste de la MEA)

Surveillance régionale du marché noir de carbone spécialisé

Le marché mondial du noir de carbone de spécialité a été segmenté en cinq régions géographiques : Amérique du Nord, Asie-Pacifique, Amérique du Sud, Europe, Moyen-Orient et Afrique. En 2019, on estimait que l’Asie-Pacifique occupait une position dominante sur le marché mondial dans lequel la Chine est le premier consommateur, entre autres, suivie de l’Inde et des pays de l’ANASE. La marche positive émergente de l’industrie automobile, de l’emballage et de l’électronique grand public dans la région Asie-Pacifique alimente la demande de noir de carbone de spécialité. On estime que les pays en développement tels que l’Indonésie, l’Inde et la Chine connaîtront une croissance prometteuse dans les années à venir grâce aux initiatives gouvernementales visant à stimuler les activités industrielles. L’Amérique du Nord, suivie de l’Europe, devrait détenir une part considérable et devrait connaître un taux de croissance modéré à l’avenir.

Paysage concurrentiel du marché du noir de carbone spécialisé

Les principaux fabricants de noir de carbone spécialisé sur le marché comprennent Cabot Corporation, Continental Carbon Company, Aditya Birla Management Corporation Pvt. Ltd., Orion Engineered Carbons GmbH et Tokai Carbon Co., Ltd.

Les autres sociétés leaders sur le marché du noir de carbone spécialisé sont Continental Carbon Company, Omsk Carbon Group, Zaozhuang Xinyuan Chemical Industry Co. Ltd., Asia Carbon Industries.

Inc., Sid Richardson Carbon & Energy Co. et Philips Carbon Black. La plupart des fabricants se concentrent sur le renforcement du réseau de distributeurs, qui répond à la demande croissante de noir de carbone de spécialité. Bien que la demande de noir de carbone de spécialité gagne du terrain, le respect de réglementations strictes est une véritable menace pour les fabricants.

Le rapport sur le marché du noir de carbone de spécialité fournit une analyse approfondie des facteurs macroéconomiques et de l’attractivité du marché de chaque segment. Le rapport comprendra une évaluation qualitative et quantitative approfondie des perspectives sectorielles/régionales avec la présence des acteurs du marché dans le segment et la région/le pays respectifs. Les informations conclues dans le rapport incluent les contributions des participants de l’industrie et des experts de l’industrie tout au long de la chaîne de valeur.

Public cible du marché du noir de carbone spécialisé

Fabricants de noir de carbone spécialisés

Fabricants de produits chimiques

Distributeurs, exportateurs et fournisseurs de produits chimiques

Publications et magazines commerciaux

Autorités gouvernementales, associations et organisations