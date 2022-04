Filtres UV sur le marché des soins personnels 2022 couvrant les principaux facteurs moteurs et les perspectives concurrentielles jusqu’en 2030

Filtres UV sur le marché des soins personnels: informations par type (filtres UV organiques et filtres UV inorganiques), par application (soins de la peau, cosmétiques et autres) et par région – Dimensionnement, croissance, tendance, opportunité et prévisions de l’industrie mondiale (2020– 2025)

Les filtres UV du rapport sur le marché des soins personnels couvrent une analyse approfondie de la dynamique du marché, des modèles commerciaux, de l’analyse segmentaire / régionale et des parts de marché et stratégies respectives adoptées par les principaux acteurs du marché opérant dans le monde. Cela implique une analyse approfondie des facteurs influençant le marché mondial et des statistiques de marché indiquant une analyse de la part de marché / de la croissance par région et par segment. L’étude du rapport présentera l’une des analyses les plus exhaustives du marché, capturant tous les aspects des filtres UV dans l’industrie des soins personnels.

Obtenez un PDF pour plus d’informations professionnelles et techniques : https://www.marketstatsville.com/request-sample/uv-filters-in-personal-care-market

Aperçu de l’industrie du marché des filtres UV dans les soins personnels:

La taille du marché des filtres UV dans les soins personnels devrait atteindre 965 millions USD d’ici 2025, en projetant un TCAC de 5,8 % au cours de la période de prévision (2019-2025). Dans les soins personnels, les filtres UV sont généralement utilisés pour limiter ou prévenir les dommages causés à la peau et aux cheveux par les rayons UV nocifs. Les filtres UV devraient connaître une augmentation de la demande au cours de la période de prévision, en raison de l’utilisation croissante de lotions de protection solaire et d’articles cosmétiques. Le changement climatique et l’appauvrissement de la couche d’ozone sont également responsables du développement du marché des filtres UV.

Facteurs affectant les filtres UV sur le marché des soins personnels au cours de la période de prévision :

L’exposition à long terme aux rayons UV conduit certainement au vieillissement, appelé photovieillissement. Par conséquent, il y a une énorme augmentation de la demande de produits anti-âge en raison de l’augmentation de la population gériatrique à travers le monde. Avec les progrès technologiques dans l’industrie de la beauté, il y a une énorme révolution dans les produits anti-âge, qui stimule la croissance des filtres UV sur le marché des soins personnels.

Le gouvernement a imposé des règles et des réglementations strictes sur les filtres UV, en particulier appliquées aux États-Unis ; par conséquent, divers filtres UV et produits chimiques non encore approuvés par la FDA.

On estime que les préoccupations croissantes concernant le cancer de la peau et diverses maladies liées à la peau alimentent les filtres UV du marché des soins personnels. Compte tenu de ses avantages variés, notamment la protection contre le bronzage, les coups de soleil et d’autres maladies, la demande de filtres UV ne cesse d’augmenter dans les produits de soins personnels. Sensibilisation aux maladies de la peau, qui stimule la demande de crème solaire.

Les canaux de distribution de cosmétiques bien établis, qui aident les acteurs internationaux et régionaux à faciliter la circulation des produits commandés aux consommateurs, devraient en outre stimuler la demande de produits de soins personnels, ce qui offre une croissance aux filtres UV sur le marché des soins personnels. .

Impact du COVID-19 sur les filtres UV sur le marché des soins personnels :

En raison de l’épidémie de COVID-19, de nombreuses industries ont souffert de problèmes similaires, tels qu’un arrêt de la production, un manque d’approvisionnement en matières premières en raison de l’imposition du verrouillage dans divers pays, en particulier d’avril à mai 2020. Ceci, à son tour, a diminué la demande de produits de soins personnels à base de filtres UV, soutenue par la diminution des exportations et des importations de produits de soins personnels, en raison de la moindre exposition aux rayons du soleil pendant le confinement. Par conséquent, un impact négatif considérable peut être estimé sur le marché des filtres UV dans les soins personnels en 2020.

Vous pouvez acheter le rapport complet @ https://www.marketstatsville.com/buy-now/uv-filters-in-personal-care-market?opt=2950

Filtres UV sur le marché des soins personnels : portée du rapport

Le rapport décrit les filtres UV dans l’étude de marché des soins personnels qui ont été segmentés en fonction du type et de l’application.

Par type, les filtres UV sur le marché des soins personnels ont été segmentés en –

Filtres UV organiques

Filtres UV inorganiques

Par application, le marché des filtres UV sur les soins personnels a été segmenté en –

Soins de la peau

Produits de beauté

Autres (Soins capillaires)

Filtres UV sur le marché des soins personnels : perspectives géographiques

Les filtres UV sur le marché des soins personnels ont été segmentés en cinq régions géographiques, à savoir l’Amérique du Nord, l’Asie-Pacifique, l’Amérique du Sud, l’Europe, le Moyen-Orient et l’Afrique. En 2019, l’Amérique du Nord détenait la plus grande part du marché mondial des filtres UV sur le marché des soins personnels, suivie de l’Europe et de l’Asie-Pacifique. On estime en outre que l’Amérique du Nord dominera les filtres UV sur le marché des soins personnels au cours de la période de prévision. De plus, l’Asie-Pacifique devrait projeter le TCAC le plus élevé du marché mondial au cours de la période de prévision.

Principaux filtres UV des concurrents du marché des soins personnels:

Les filtres UV sur le marché des soins personnels ont quelques acteurs du marché opérant à travers le monde. Les principaux filtres UV des acteurs du marché des soins personnels opérant sur le marché mondial comprennent –

Symrise SA

Ashland Global Holdings Inc.

Koninklijke DSM N.V.

Novacyl

BASF SE

Technologies sensibles

TRI-K Industries

Sigma 3V

Evonik Industries SA

Chemspec Chemicals Pvt. Ltd.

Tagra Biotechnologies Ltd.

Merck KGaA

Accéder à la description complète du rapport, à la table des matières, au tableau de la figure, au graphique, etc. @ https://www.marketstatsville.com/table-of-content/uv-filters-in-personal-care-market

Le rapport sur le marché des filtres UV dans les soins personnels fournit une analyse approfondie des facteurs macroéconomiques et e

l’attractivité du marché de chaque segment. Le rapport comprendra une évaluation qualitative et quantitative approfondie des perspectives sectorielles/régionales avec la présence des acteurs du marché dans le segment et la région/le pays respectifs. Les informations conclues dans le rapport incluent les entrées.

Filtres UV dans l’analyse régionale du marché des soins personnels comprend:

Amérique du Nord (États-Unis, Canada, Mexique)

Amérique du Sud (Brésil, Argentine, Colombie, Pérou, Reste de l’Amérique latine)

Europe (Allemagne, Italie, France, Royaume-Uni, Espagne, Pologne, Russie, Slovénie, Slovaquie, Hongrie, République tchèque, Belgique, Pays-Bas, Norvège, Suède, Danemark, Reste de l’Europe)

Asie-Pacifique (Chine, Japon, Inde, Corée du Sud, Indonésie, Malaisie, Thaïlande, Vietnam, Myanmar, Cambodge, Philippines, Singapour, Australie et Nouvelle-Zélande, Reste de l’Asie-Pacifique)

Le Moyen-Orient et l’Afrique (Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Afrique du Nord, reste de la MEA)

Filtres UV sur le marché des soins personnels : public cible

Demande de rapport Description @ https://www.marketstatsville.com/uv-filters-in-personal-care-market

Fabricants d’ingrédients cosmétiques et de soins personnels

Commerçants et distributeurs d’ingrédients chimiques pour les cosmétiques et les soins personnels

Instituts de recherche et développement

Investisseurs potentiels

Fournisseurs de matières premières

Laboratoires nationalisés