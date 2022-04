On estime que le marché de la résine de mélamine percevra une croissance exponentielle jusqu’en 2030

Marché de la résine de mélamine: par type (formaldéhyde méthylé et formaldéhyde non méthylé), par industrie d’utilisation finale (automobile, construction et bâtiment, électronique, bois et ameublement, emballage, produits chimiques et autres) et par région – dimensionnement de l’industrie mondiale, Croissance, tendance, opportunité et prévisions (2020-2025)

Le rapport sur le marché de la résine de mélamine couvre une analyse approfondie de la dynamique du marché, des modèles commerciaux, de l’analyse segmentaire / régionale et des parts de marché et stratégies respectives adoptées par les principaux acteurs du marché opérant à l’échelle mondiale. Cela implique une analyse approfondie des facteurs influençant le marché mondial et des statistiques de marché indiquant une analyse de la part de marché / de la croissance par région et par segment. L’étude du rapport présentera l’une des analyses les plus exhaustives du marché, capturant tous les aspects de l’industrie de la résine de mélamine.

Aperçu de l’industrie du marché de la résine de mélamine :

La taille du marché de la résine de mélamine devrait atteindre 2,4 milliards USD d’ici 2025 en projetant un TCAC de 5,6 % au cours de la période de prévision (2020-2025). La résine de mélamine, également connue sous le nom de formaldéhyde de mélamine, contient des anneaux de mélamine dans leur structure et se termine par de multiples groupes hydroxyle dérivés du formaldéhyde. La mélamine est combinée avec de la résine pour produire des résines de mélamine par polymérisation par condensation. Les résines de mélamine sont dures, durables, brillantes et présentent une forte résistance à la chaleur, à l’humidité, aux taches et à l’usure. Une augmentation continue de la résine de mélamine dans les stratifiés haute pression, tels que l’arborite, le formica, les revêtements de sol stratifiés, augmentera encore la croissance du marché au cours de la période de prévision.

Facteurs affectant le marché de la résine de mélamine au cours de la période de prévision :

L’utilisation de la résine de mélamine dans la construction et l’industrie du bâtiment, de l’automobile et de l’emballage augmente à l’échelle mondiale, soutenue par l’augmentation des projets de villes intelligentes dans les économies développées et émergentes, comme la Chine et l’Inde.

Le gouvernement a établi des règles et des réglementations strictes pour protéger l’environnement des effets dangereux de la résine de mélamine et se concentrer sur le développement d’alternatives à la résine de mélamine pour répondre à sa demande croissante à travers le monde.

La demande de résine de mélamine a récemment diminué en raison de ses effets cariogènes et de la sensibilisation croissante du public aux produits non dangereux. Ce sont les quelques facteurs qui peuvent avoir un impact négatif sur la croissance du marché de la mélamine.

L’urée est un matériau de base utilisé dans la fabrication de la résine de mélamine. Les prix de l’urée sont très élevés et volatils, ce qui entraîne des fluctuations de la demande et de l’offre à court terme. Cela affecte le coût de production total et affecte la valeur marchande globale de la résine de mélamine à travers le monde.

Impact du COVID-19 sur le marché Résine de mélamine :

En raison de l’épidémie de COVID-19, de nombreuses industries souffrent de nombreux problèmes tels que l’arrêt de la production, le manque d’approvisionnement en matières premières en raison de l’imposition du verrouillage dans divers pays. Le COVID-19 a eu un impact significatif sur l’industrie pétrochimique et a secoué l’économie mondiale. Avec l’arrêt des projets de construction, en particulier d’avril à mai 2020, la demande de résine de mélamine a diminué de la part des industries d’utilisation finale. Cela devrait avoir un impact sur la valeur marchande globale de la résine de mélamine en 2020.

Marché de la résine de mélamine : portée du rapport

Le rapport décrit l’étude de la structure basée sur le type et l’industrie d’utilisation finale.

Sur la base du type, le marché mondial de la résine de mélamine a été segmenté en –

Formaldéhyde méthylé

Formaldéhyde non méthylé

Basé sur l’industrie d’utilisation finale, le marché mondial de la résine de mélamine a été segmenté en –

Automobile

Construction et bâtiment

Électronique

Meubles en bois

Emballage

Produits chimiques

Autres (revêtements et caoutchouc et plastiques)

Marché de la résine de mélamine : perspectives géographiques :

Le marché de la résine de mélamine a été segmenté en cinq régions géographiques, à savoir l’Amérique du Nord, l’Asie-Pacifique, l’Amérique du Sud, l’Europe, le Moyen-Orient et l’Afrique. En 2019, l’Asie-Pacifique détenait la plus grande part du marché mondial de la résine de mélamine, suivie de l’Europe et de l’Amérique du Nord. On estime en outre que l’Asie-Pacifique dominera le marché de la résine de mélamine au cours de la période de prévision. De plus, l’Asie-Pacifique devrait projeter le TCAC le plus élevé du marché mondial au cours de la période de prévision.

Principaux concurrents de la résine de mélamine :

Le marché de la résine mélamine est très fragmenté, avec la présence d’un grand nombre de petits acteurs à travers le monde. Les principaux acteurs du marché de la résine de mélamine opérant sur le marché mondial comprennent –

BASF SE

Huntsman International LLC

Hexi Inc.

Produits chimiques Mitsui, Inc.

Groupe Allnex

INEOS SA

Chemiplastica SPA

Hexza Corporation Berhad

Chemisol Italia s.r.l.

Boréalis AG

OCI N.V.

Entreprise chimique Cornerstone

Le rapport sur le marché de la résine de mélamine fournit une analyse approfondie des facteurs macroéconomiques et de l’attractivité du marché de chaque segment. Le rapport comprendra une évaluation qualitative et quantitative approfondie des perspectives sectorielles / régionales avec la présence des acteurs du marché dans les segments respectifs

t et région/pays. Les informations conclues dans le rapport incluent les entrées.

L’analyse régionale du marché de la résine de mélamine comprend:

Amérique du Nord (États-Unis, Canada, Mexique)

Amérique du Sud (Brésil, Argentine, Colombie, Pérou, Reste de l’Amérique latine)

Europe (Allemagne, Italie, France, Royaume-Uni, Espagne, Pologne, Russie, Slovénie, Slovaquie, Hongrie, République tchèque, Belgique, Pays-Bas, Norvège, Suède, Danemark, Reste de l’Europe)

Asie-Pacifique (Chine, Japon, Inde, Corée du Sud, Indonésie, Malaisie, Thaïlande, Vietnam, Myanmar, Cambodge, Philippines, Singapour, Australie et Nouvelle-Zélande, Reste de l’Asie-Pacifique)

Le Moyen-Orient et l’Afrique (Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Afrique du Nord, reste de la MEA)

Marché de la résine de mélamine : public cible

Fabricants de formaldéhyde de mélamine

Commerçants et distributeurs de mélamine formaldéhyde

Industries de processus de production

Investisseurs potentiels

Fournisseurs de matières premières

Laboratoire nationalisé