Analyse du marché de l’estradiol par facteurs de croissance émergents et prévisions de revenus jusqu’en 2030

La description

La taille du marché mondial de l’estradiol devrait connaître un TCAC de 6,8 % au cours de la période de prévision (2021-2027). L’estradiol est un médicament utilisé pour traiter les faibles taux d’hormones sexuelles et l’hormonothérapie ménopausique chez les femmes. Il est responsable du maintien et du développement des caractéristiques féminines et des tissus reproducteurs tels que l’utérus, les glandes mammaires et le vagin.

Facteurs affectant l’industrie de l’estradiol au cours de la période de prévision :

Le mode de vie sédentaire conduit à l’augmentation du nombre de troubles liés à la santé des femmes à travers le monde ; par conséquent, une croissance considérable du marché de l’estradiol peut être attendue au cours de la période de prévision. De plus, l’augmentation du tourisme médical à Singapour, en Inde, contribue à la croissance du marché de l’estradiol en Asie-Pacifique.

Cependant, les effets secondaires des médicaments à base d’estradiol, tels que l’anxiété, les crampes abdominales, l’hypertrophie mammaire, les taches de rousseur sur la peau du visage, les ballonnements et les saignements, peuvent freiner la croissance du marché mondial des médicaments à base d’estradiol au cours de la période de prévision.

Impact du COVID-19 sur le marché Estradiol :

La pandémie de COVID-19 a considérablement affecté les ventes mondiales du marché de l’estradiol. Le nouveau diagnostic des indications a connu une baisse, soutenue par la baisse des visites à l’hôpital au milieu du COVID-19 répandu à travers le monde. Cependant, une certaine baisse a été couverte par les ventes régulières des médicaments à base d’estradiol déjà prescrits. Par conséquent, une baisse modérée peut être estimée de la valeur marchande de l’estradiol en 2020.

Portée du rapport

Le rapport décrit l’étude du marché mondial de l’estradiol en fonction du type, de la voie d’administration, de l’indication et de l’application.

Le marché de l’estradiol a été segmenté en fonction du type –

α-Estradiol

β-Estradiol

Le marché de l’estradiol a été segmenté en fonction de la voie d’administration –

Oral

Injectable

Topique

Transdermique

Le marché de l’estradiol a été segmenté en fonction de l’indication –

Carence en œstrogène

Cancer du sein métastatique (CSM)

Vaginite atrophique

Ostéoporose post-ménopausique (OPM)

Autres

Le marché de l’estradiol a été segmenté en fonction de l’application –

Pharmaceutique

Recherche biologique

Autres

Marché de l’estradiol: perspectives régionales

Sur la base de la région, le marché mondial de l’estradiol a été segmenté en cinq régions géographiques, à savoir l’Amérique du Nord, l’Asie-Pacifique, l’Europe, l’Amérique du Sud, le Moyen-Orient et l’Afrique. En 2020, l’Amérique du Nord détenait la plus grande part du marché de l’estradiol, suivie de l’Asie-Pacifique et de l’Europe. L’Amérique du Nord devrait conserver sa position dominante au cours de la période de prévision. De plus, l’Asie-Pacifique devrait projeter le TCAC le plus élevé au monde au cours de la période de prévision.

Les principaux concurrents du marché mondial de l’œstradiol comprennent –

Le marché de l’estradiol a une présence de quelques acteurs du marché à travers le monde. Les principaux acteurs du marché de l’estradiol opérant sur le marché mondial sont –

Bayer AG

Guangzhou Wondfo Biotech

Produits pharmaceutiques Jiangxi Yuneng

Lupin

Merck KGaA

Mylan SA

Nanjing Habo Medical Technology Co.

Novartis International AG

Pharmacie et Upjohn

Shanghai Lianlu Industry Co. Ltd.

Symbiotech Pharma

Valdepharm

Wuhan Dongkangyuan Technology Co. Ltd.

Zhejiang Ruiyang Pharm.

Le rapport sur le marché des outils d’estradiol fournit une analyse approfondie des facteurs macroéconomiques et de l’attractivité du marché de chaque segment. Le rapport comprendra une évaluation qualitative et quantitative approfondie des perspectives sectorielles/régionales avec la présence des acteurs du marché dans le segment et la région/le pays respectifs. Les informations conclues dans le rapport incluent les entrées.

Le rapport sur le marché de l’œstradiol couvre une analyse complète sur:

Segmentation du marché et analyse régionale

Taille du marché de 10 ans

Analyse des prix

Analyse de l’offre et de la demande

Analyse du cycle de vie du produit

Analyse des cinq forces et de la chaîne de valeur de Porter

Analyse des économies développées et émergentes

Analyse PEST

Analyse factorielle du marché et des prévisions

Opportunités, risques et tendances du marché

Conclusion et recommandation

Paysage réglementaire

Analyse des brevets

Paysage de la concurrence

Plus de 15 profils d’entreprise

L’analyse régionale du marché de l’estradiol comprend:

Amérique du Nord (États-Unis, Canada, Mexique)

Amérique du Sud (Brésil, Argentine, Colombie, Pérou, Reste de l’Amérique latine)

Europe (Allemagne, Italie, France, Royaume-Uni, Espagne, Pologne, Russie, Slovénie, Slovaquie, Hongrie, République tchèque, Belgique, Pays-Bas, Norvège, Suède, Danemark, Reste de l’Europe)

Asie-Pacifique (Chine, Japon, Inde, Corée du Sud, Indonésie, Malaisie, Thaïlande, Vietnam, Myanmar, Cambodge, Philippines, Singapour, Australie et Nouvelle-Zélande, Reste de l’Asie-Pacifique)

Le Moyen-Orient et l’Afrique (Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Afrique du Nord, reste de la MEA

Marché de l’estradiol : public cible

Fabricants de médicaments à base d’estradiol

Investisseurs et experts commerciaux

Grandes, moyennes et petites entreprises

Distributeurs et fournisseurs de médicaments à base d’estradiol

Publications et magazines commerciaux

Autorités gouvernementales, associations et organisations