Marché des médicaments à base de dydrogestérone 2022 Tendances clés, applications et développements futurs jusqu’en 2030

La taille du marché mondial des médicaments à base de dydrogestérone devrait connaître un TCAC de 3,6 % au cours de la période de prévision (2021-2027). La dydrogestérone, également connue sous le nom d’isoprégnénone, est un médicament utilisé à diverses fins, telles que les saignements anormaux, le syndrome prémenstruel, la dysménorrhée, la menace de fausse couche et les cycles irréguliers.

Facteurs affectant l’industrie du médicament Dydrogestérone au cours de la période de prévision:

Le mode de vie sédentaire, le manque d’activité physique et les habitudes alimentaires malsaines entraînent un nombre croissant de troubles liés à la santé dans le monde entier ; par conséquent, on peut s’attendre à une croissance considérable du marché des médicaments à base de dydrogestérone au cours de la période de prévision.

Des efforts notables en R&D par les acteurs du marché pour produire des solutions de traitement efficaces répondent à la croissance du marché des médicaments à base de dydrogestérone à travers le monde.

Cependant, les effets secondaires des médicaments à base de dydrogestérone, tels que nausées, prise de poids, ballonnements, irrégularités menstruelles et maux de tête, peuvent freiner la croissance des médicaments à base de dydrogestérone au cours de la période de prévision du marché mondial.

Impact du COVID-19 sur le marché Dydrogestérone Médicament :

La pandémie de COVID-19 a considérablement affecté les ventes mondiales du marché des médicaments à base de dydrogestérone. Le nouveau diagnostic des indications a connu une baisse, soutenue par la baisse des visites à l’hôpital au milieu du COVID-19 répandu à travers le monde. Cependant, une certaine chute a été couverte par les ventes régulières des médicaments de dydrogestérone déjà prescrits. Par conséquent, une baisse modérée peut être estimée de la valeur marchande de l’estradiol en 2020.

Portée du rapport

Le rapport décrit l’étude du marché mondial des médicaments de la dydrogestérone en fonction du type et de l’application.

Le marché des médicaments à base de dydrogestérone a été segmenté en fonction du type –

Agonistes des récepteurs aux œstrogènes

Agoniste des récepteurs de la progestérone

Le marché des médicaments à base de dydrogestérone a été segmenté en fonction de l’application –

Dysménorrhée

Endométriose

Cycle menstruel irrégulier

Avortement

Infertilité

Autres

Marché des médicaments de la dydrogestérone : perspectives régionales

En fonction de la région, le marché mondial des médicaments à base de dydrogestérone a été segmenté en cinq régions géographiques, à savoir l’Amérique du Nord, l’Asie-Pacifique, l’Europe, l’Amérique du Sud, le Moyen-Orient et l’Afrique. En 2020, l’Amérique du Nord détenait la plus grande part du marché des médicaments à base de dydrogestérone, suivie de l’Asie-Pacifique et de l’Europe. De plus, l’Asie-Pacifique devrait projeter le TCAC le plus élevé au monde au cours de la période de prévision.

Les principaux concurrents du marché mondial des médicaments à base de dydrogestérone comprennent –

Le marché des médicaments à base de dydrogestérone compte quelques acteurs du marché à travers le monde. Les principaux fabricants de médicaments à base de dydrogestérone opérant sur le marché mondial sont –

Laboratoires Abbott

AbbVie, Inc.

Actiza Pharmaceutical Pvt. Ltd.

Hiwi Healthcare Private Ltd.

Karmic Meditraders Private Limited

Kolmar Corée

Pantarhei Biosciences

Solvay SA

Taj Pharmaceuticals

Welnix Bio.

Le rapport sur le marché des outils médicamenteux à base de dydrogestérone analyse en profondeur les facteurs macroéconomiques et l’attractivité du marché de chaque segment. Le rapport comprendra une évaluation qualitative et quantitative approfondie des perspectives sectorielles/régionales avec la présence des acteurs du marché dans le segment et la région/le pays respectifs. Les informations conclues dans le rapport incluent les entrées.

Le rapport sur le marché des médicaments à base de dydrogestérone couvre une analyse complète sur:

Segmentation du marché et analyse régionale

Taille du marché de 10 ans

Analyse des prix

Analyse de l’offre et de la demande

Analyse du cycle de vie du produit

Analyse des cinq forces et de la chaîne de valeur de Porter

Analyse des économies développées et émergentes

Analyse PEST

Analyse factorielle du marché et des prévisions

Opportunités, risques et tendances du marché

Conclusion et recommandation

Paysage réglementaire

Analyse des brevets

Paysage de la concurrence

Plus de 15 profils d’entreprise

L’analyse régionale du marché des médicaments à base de dydrogestérone comprend:

Amérique du Nord (États-Unis, Canada, Mexique)

Amérique du Sud (Brésil, Argentine, Colombie, Pérou, Reste de l’Amérique latine)

Europe (Allemagne, Italie, France, Royaume-Uni, Espagne, Pologne, Russie, Slovénie, Slovaquie, Hongrie, République tchèque, Belgique, Pays-Bas, Norvège, Suède, Danemark, Reste de l’Europe)

Asie-Pacifique (Chine, Japon, Inde, Corée du Sud, Indonésie, Malaisie, Thaïlande, Vietnam, Myanmar, Cambodge, Philippines, Singapour, Australie et Nouvelle-Zélande, Reste de l’Asie-Pacifique)

Le Moyen-Orient et l’Afrique (Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Afrique du Nord, reste de la MEA

Marché des médicaments de la dydrogestérone : public cible

Fabricants de médicaments à base de dydrogestérone

Investisseurs et experts commerciaux

Grandes, moyennes et petites entreprises

Distributeurs et fournisseurs de médicaments Dydrogestérone

Publications et magazines commerciaux

Autorités gouvernementales, associations et organisations