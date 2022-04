Le marché de la cyanocobalamine est en plein essor Prévisions commerciales mondiales 2030

Le marché mondial de la cyanocobalamine ou la taille du marché mondial de la cyanocobalamine (vitamine B12) devrait passer de 160,79 milliards USD en 2020 à 211,08 milliards USD en 2027, avec un TCAC de 3,9 % au cours de la période de prévision (2021-2027). La carence en vitamine B12 chez les consommateurs végétaliens est la principale raison de la croissance du marché de la cyanocobalamine. La cyanocobalamine est une forme de vitamine B12. Les produits végétaliens purs poussent les personnes végétaliennes vers des maladies d’anémie, ce qui entraîne une carence en vitamine B12. Les patients souffrant de maladies anémiques sont dans un état de besoin urgent en vitamine B12. De plus, cela entraîne une augmentation du marché de la cyanocobalamine.

Facteurs affectant l’industrie Cyanocobalamine au cours de la période de prévision:

Suivre un régime végétalien, changer de mode de vie, d’habitudes et de santé sont quelques-unes des raisons qui ont conduit à la croissance du marché de la cyanocobalamine.

Les infections, les lésions nerveuses, les anémies, la fatigue, la dépression, les problèmes digestifs et les pertes de mémoire sont quelques-uns des symptômes qui surviennent en raison du manque de vitamine B12, ce qui augmente la demande de suppléments de cyanocobalamine.

Les principaux défis pour le marché de la cyanocobalamine sont de meilleurs produits de santé avec moins d’effets secondaires, l’image de marque d’un produit, le faible coût, l’expansion des activités, les stratégies commerciales promotionnelles, etc.

Les chances de croissance de ce marché sont comparativement dues à la prise de conscience croissante de leur santé pour améliorer leur immunité.

Impact du COVID-19 sur le marché Cyanocobalamine :

La crise de la situation COVID-19 a été un moteur de la croissance des produits de santé, en particulier sur le marché des vitamines. La cyanocobalamine a connu une croissance considérable au milieu de la crise, soutenue par la demande croissante de médicaments pour renforcer l’immunité. Par conséquent, une augmentation considérable des ventes mondiales de cyanocobalamine est estimée d’ici la fin de 2020. Après la pandémie de COVID-19, la demande de cyanocobalamine devrait rester constante au cours de la période de prévision.

Portée du rapport

Le rapport présente les perspectives de l’étude de marché de la cyanocobalamine en fonction de la forme, de la classe, des utilisateurs finaux et du canal de distribution.

Sur la base de la forme, le marché de la cyanocobalamine a été divisé en-

Capsule

Pouvoir

Liquide

Comprimés

Sur la base de la classe, le marché de la cyanocobalamine a été divisé en-

Pharmaceutique

Aliments

Sur la base des utilisateurs finaux, le marché de la cyanocobalamine a été divisé en

Nutraceutiques

Compléments alimentaires

Industrie alimentaire

Pharmaceutique

Sur la base du canal de distribution, le marché de la cyanocobalamine a été divisé en-

Vente au détail en magasin

Vente au détail en ligne

Marché de la cyanocobalamine : perspectives régionales

Le marché mondial de la cyanocobalamine a été divisé en cinq régions respectivement ; Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique, Moyen-Orient et Afrique et Amérique du Sud. Parmi ceux-ci, l’Amérique du Nord détenait la plus grande part du marché mondial de la cyanocobalamine en 2020, suivie de l’Europe et de l’Asie-Pacifique. L’Amérique du Nord devrait dominer dans les années à venir et détient la plus grande part dans la production de produits à base de vitamine B12. Deuxièmement, l’Asie-Pacifique et l’Europe devraient enregistrer la part de croissance la plus élevée dans les années à venir. L’Asie-Pacifique et l’Europe ont la plus grande part de consommation de produits à base de vitamine B12. De plus, ces pays sont à l’origine de la croissance du marché de la vitamine B12 (cyanocobalamine).

Les principaux concurrents du marché mondial de la cyanocobalamine comprennent –

Le marché de la cyanocobalamine a une présence de quelques acteurs du marché à travers le monde. Les principaux acteurs de la cyanocobalamine opérant sur le marché mondial comprennent –

ANGELINI

Soins de santé Bayer

Biologique E

Bristol Myers Squibb

CCEPCD

Endo international

Huaxin Pharmaceutique

Jamieson

Produits pharmaceutiques Luitpold

Merck

Mylan

Pfizer

Sanofi Aventis

Téva (Actavis).

Le rapport sur le marché de la cyanocobalamine fournit une analyse approfondie des facteurs macroéconomiques et de l’attractivité du marché de chaque segment. Le rapport comprendra une évaluation qualitative et quantitative approfondie des perspectives sectorielles/régionales avec la présence de l’acteur du marché dans le segment et la région/le pays respectifs. Les informations conclues dans le rapport incluent les entrées.

Le rapport sur le marché de la cyanocobalamine couvre une analyse complète sur:

Segmentation du marché et analyse régionale

Taille du marché de 10 ans

Analyse des prix

Analyse de l’offre et de la demande

Analyse du cycle de vie du produit

Analyse des cinq forces et de la chaîne de valeur de Porter

Analyse des économies développées et émergentes

Analyse PEST

Analyse factorielle du marché et des prévisions

Opportunités, risques et tendances du marché

Conclusion et recommandation

Paysage réglementaire

Analyse des brevets

Paysage de la concurrence

Plus de 15 profils d’entreprise

L’analyse régionale du marché Cyanocobalamine comprend:

Amérique du Nord (États-Unis, Canada, Mexique)

Amérique du Sud (Brésil, Argentine, Colombie, Pérou, Reste de l’Amérique latine)

Europe (Allemagne, Italie, France, Royaume-Uni, Espagne, Pologne, Russie, Slovénie, Slovaquie, Hongrie, République tchèque, Belgique, Pays-Bas, Norvège, Suède, Danemark, Reste de l’Europe)

Asie-Pacifique (Chine, Japon, Inde, Corée du Sud, Indonésie, Malaisie, Thaïlande, Vietnam, Myanmar, Cambodge, Philippines, Singapour, Australie et Nouvelle-Zélande, reste de l’Asie-Pacifique)

Le Moyen-Orient et l’Afrique (Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Afrique du Nord, reste de la MEA

Marché de la cyanocobalamine : public cible

Fournisseurs de matières premières

Autorités gouvernementales et organismes de réglementation

Organismes de recherche en santé