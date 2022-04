Le marché du bistouri devrait être sur la bonne voie pour atteindre une croissance considérable jusqu’en 2030

La taille du marché mondial du bistouri devrait connaître un TCAC modeste de 4,2 % au cours de la période de prévision (2021-2027). Le bistouri est un petit couteau tranchant principalement utilisé en chirurgie. Il s’agit d’une lame longue, étroite, droite ou incurvée en acier solidifié et trempé, en acier inoxydable ou en acier à haute teneur en carbone. Le bistouri est également connu sous le nom de bistouri ou de lame de lancette. La tendance à la hausse des bistouris jetables et réutilisables devrait s’accentuer dans les années à venir.

Facteurs affectant l’industrie Bistouri au cours de la période de prévision :

L’augmentation des dépenses de santé dans les économies émergentes, telles que l’Inde et la Chine, entraîne la croissance de l’infrastructure de santé dans les pays respectés, augmentant le besoin de dispositifs et d’équipements médicaux, y compris le bistouri. Cela devrait propulser la croissance du marché du bistouri au cours de la période de prévision.

L’augmentation du tourisme médical dans les économies d’Asie-Pacifique augmentera les ventes de bistouri dans les économies d’Asie-Pacifique.

Cependant, une gamme limitée de formes et de tailles de lames de bistouri peut freiner la croissance du bistouri sur le marché mondial au cours de la période de prévision.

Impact du COVID-19 sur le marché Bistouri :

La pandémie de COVID-19 a affecté l’économie mondiale ; cependant, certaines industries ont représenté une croissance considérable au milieu de la crise. L’industrie de la santé a connu une croissance considérable, soutenue par la montée en puissance des produits renforçant l’immunité et des équipements et dispositifs médicaux. Les ventes mondiales de bistouri devraient augmenter pendant la pandémie, en raison de l’augmentation du nombre de patients dans le monde en raison de l’épidémie de pandémie. Par conséquent, une croissance considérable de la valeur marchande peut être attendue en 2020 et au cours de la période de prévision.

Marché du Bistouri : perspectives régionales

En fonction de la région, le marché mondial du bistouri a été segmenté en cinq régions géographiques, à savoir l’Amérique du Nord, l’Asie-Pacifique, l’Europe, l’Amérique du Sud, le Moyen-Orient et l’Afrique. En 2019, l’Amérique du Nord détenait la plus grande part du marché du bistouri, suivie de l’Asie-Pacifique et de l’Europe. On estime en outre que l’Amérique du Nord dominera le marché mondial du bistouri au cours de la période de prévision. De plus, l’Asie-Pacifique devrait projeter le TCAC le plus élevé au monde au cours de la période de prévision.

Le rapport sur le marché du bistouri fournit une analyse approfondie des facteurs macroéconomiques et de l’attractivité du marché de chaque segment. Le rapport comprendra une évaluation qualitative et quantitative approfondie des perspectives sectorielles/régionales avec la présence des acteurs du marché dans le segment et la région/le pays respectifs. Les informations conclues dans le rapport incluent les entrées.

