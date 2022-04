Les revenus du marché de la biotechnologie enregistreront un taux de croissance robuste en 2030, déclare Market Statsville Group (MSG)

La taille du marché mondial de la biotechnologie devrait passer de 505,2 milliards USD en 2020 à 762,4 milliards USD en 2027, enregistrant un TCAC de 7,1 % au cours de la période de prévision (2021-2027). L’augmentation de l’intelligence artificielle dans l’industrie de la biotechnologie fait une percée significative dans le domaine technologique. L’industrie de la biotechnologie s’occupe également de la modification d’articles liés à l’alimentation et des pharmacies. Ces facteurs augmenteront le marché mondial de la biotechnologie au cours de la période de prévision.

Facteurs affectant l’industrie de la biotechnologie au cours de la période de prévision :

La demande croissante de solutions biotechnologiques pour les patients diabétiques et cancéreux devrait stimuler la croissance des biotechnologies sur le marché

Le traitement de nouveaux types de troubles et de maladies a poussé l’industrie de la biotechnologie à accroître la précision des solutions.

La collecte de données génétiques est l’un des défis majeurs auxquels sont confrontées les entreprises du marché des biotechnologies.

Les gens nient généralement l’utilisation du produit et sont contraints de suivre des règles et réglementations strictes liées à l’enregistrement des produits qui limitent la croissance et l’entrée de nouveaux acteurs sur le marché de la biotechnologie.

Impact du COVID-19 sur le marché des biotechnologies :

Au cours du premier trimestre 2020, l’impact de la pandémie sur le marché des biotechnologies a été relativement faible. L’épidémie de COVID-19 a entraîné une augmentation rapide de la demande de biotechnologie dans plusieurs domaines, principalement dans les secteurs de la santé et de l’industrie. Par conséquent, avec l’apparition du COVID-19, il y a une augmentation significative de la demande de biotechnologie qui a été observée à travers le monde, ce qui a eu un impact positif sur la valeur marchande de la biotechnologie en 2020 et les années suivantes. L’industrie de la biotechnologie est un atout stratégique pour une nation et pour le monde.

Portée du rapport

Le rapport décrit l’étude du marché mondial de la biotechnologie basée sur la technologie et l’application.

Sur la base de la technologie, le marché de la biotechnologie a été segmenté en –

Séquençage ADN

Nanobiotechnologie

Ingénierie tissulaire et régénération

Fermentation

Analyse cellulaire

Sur la base de l’application, le marché de la biotechnologie a été segmenté en plates-formes fermées

Pharmacie bio

Services bio

Agriculture biologique

Bioindustries

Bioinformatique

Marché de la biotechnologie : perspectives régionales

En fonction de la région, le marché mondial de la biotechnologie a été segmenté en cinq régions géographiques, à savoir l’Amérique du Nord, l’Asie-Pacifique, l’Europe, l’Amérique du Sud, le Moyen-Orient et l’Afrique. En 2020, l’Amérique du Nord détenait la plus grande part du marché de la biotechnologie, suivie de l’Europe et de l’Asie-Pacifique. On estime que l’Asie-Pacifique détiendra une part importante du marché mondial de la biotechnologie au cours de la période de prévision en raison de l’augmentation des dépenses dans le secteur de la santé. De plus, l’Europe devrait projeter le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision.

Les principaux concurrents du marché mondial de la biotechnologie comprennent –

Le marché mondial de la biotechnologie est très fragmenté, avec la présence d’un grand nombre de petits acteurs à travers le monde. Les fabricants biotechnologiques vitaux opérant sur le marché mondial sont–

Agilent Technologies,

Instruments médicaux BioGen

Danaher

F. Hoffmann-La Roche

Laboratoires Abbott Illumina,

Merck

PerkinElmer

Qiagen et Thermo Fisher Scientific

Amgen

Laboratoires Bio-Rad.

Le rapport sur le marché de la biotechnologie fournit une analyse approfondie des facteurs macro-économiques et de l’attractivité du marché de chaque segment. Le rapport comprendra une évaluation qualitative et quantitative approfondie des perspectives sectorielles/régionales avec la présence des acteurs du marché dans le segment et la région/le pays respectifs. Les informations conclues dans le rapport incluent les entrées.

Le rapport sur le marché de la biotechnologie couvre une analyse complète sur:

Segmentation du marché et analyse régionale

Taille du marché de 10 ans

Analyse des prix

Analyse de l’offre et de la demande

Analyse du cycle de vie du produit

Analyse des cinq forces et de la chaîne de valeur de Porter

Analyse des économies développées et émergentes

Analyse PEST

Analyse factorielle du marché et des prévisions

Opportunités, risques et tendances du marché

Conclusion et recommandation

Paysage réglementaire

Analyse des brevets

Paysage de la concurrence

Plus de 15 profils d’entreprise

L’analyse régionale du marché de la biotechnologie comprend:

Amérique du Nord (États-Unis, Canada, Mexique)

Amérique du Sud (Brésil, Argentine, Colombie, Pérou, Reste de l’Amérique latine)

Europe (Allemagne, Italie, France, Royaume-Uni, Espagne, Pologne, Russie, Slovénie, Slovaquie, Hongrie, République tchèque, Belgique, Pays-Bas, Norvège, Suède, Danemark, Reste de l’Europe)

Asie-Pacifique (Chine, Japon, Inde, Corée du Sud, Indonésie, Malaisie, Thaïlande, Vietnam, Myanmar, Cambodge, Philippines, Singapour, Australie et Nouvelle-Zélande, Reste de l’Asie-Pacifique)

Le Moyen-Orient et l’Afrique (Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Afrique du Nord, reste de la MEA

Marché de la biotechnologie : public cible

Prestataires de services en biotechnologie

Fournisseurs de solutions biotechnologiques

Publications et magazines commerciaux

Autorités gouvernementales, associations et organisations