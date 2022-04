Le marché des biostimulants présente une demande haut de gamme dans les principales zones géographiques en 2030

La taille du marché mondial des biostimulants était évaluée à 3,12 milliards USD en 2020, et devrait atteindre 6,45 milliards USD d’ici 2027, enregistrant un TCAC de 10,6 % sur la période de prévision (2021-2027). Les biostimulants apparaissent comme un élément important qui améliore le développement des plantes pour améliorer la productivité des cultures et l’activité antioxydante du sol. Il aide principalement à lutter contre l’incertitude climatique dans le secteur de l’alimentation et de l’agriculture. La capacité de rétention d’eau, l’apport en nutriments et le métabolisme sont diverses fonctions des biostimulants. La tendance à la hausse de l’agriculture durable pour protéger l’environnement devrait augmenter la croissance du marché mondial des biostimulants.

Facteurs affectant l’industrie des biostimulants au cours de la période de prévision :

Le besoin croissant d’une agriculture durable et la forte demande de biostimulants dans les cultures à forte valeur stimulent le marché mondial des biostimulants.

Des facteurs tels que la protection croissante des semences contre la pourriture et les barrières à l’entrée limitées avec les nouveaux entrants sur le marché devraient stimuler la croissance mondiale du marché des biostimulants.

Les progrès technologiques et les préoccupations écologiques croissantes dans le secteur alimentaire et agricole ont eu un impact positif sur les ventes de biostimulants à travers le monde.

Cependant, le manque de sensibilisation des agriculteurs aux biostimulants pourrait limiter la croissance des biostimulants sur le marché mondial au cours de la période de prévision.

Impact du COVID-19 sur le marché des biostimulants :

La pandémie de COVID-19 a fait chuter les ventes mondiales de biostimulants, soutenue par la perturbation de l’offre et de la demande de biostimulants. Le marché des produits non essentiels et coûteux a considérablement diminué au milieu de la pandémie, entraînant une baisse de la croissance du marché des biostimulants en 2020. Cependant, après la pandémie de COVID-19, la demande de biostimulants devrait augmenter, en raison de sa demande croissante d’engrais chimiques.

Portée du rapport

Le rapport décrit l’étude de marché mondiale des biostimulants basée sur les ingrédients actifs, l’application et le type de culture.

Le marché des biostimulants a été segmenté en fonction des ingrédients actifs –

Substances humiques

Extraits d’algues

Amendements microbiens

Acides aminés

Autres (Polysaccharides)

Le marché des biostimulants a été segmenté en fonction de l’application –

Traitement foliaire

Traitement du sol

Traitement des semences

Le marché des biostimulants a été segmenté en fonction du type de culture –

Fruits légumes

Céréales & Grains

Graines oléagineuses et légumineuses

Autres (fourrage)

Marché des biostimulants : perspectives régionales

En fonction de la région, le marché mondial des biostimulants a été segmenté en cinq régions géographiques, à savoir l’Amérique du Nord, l’Asie-Pacifique, l’Europe, l’Amérique du Sud, le Moyen-Orient et l’Afrique. En 2020, l’Europe détenait la plus grande part du marché des biostimulants, suivie de l’Asie-Pacifique et de l’Amérique du Nord en raison des réglementations concernant l’augmentation de la production d’aliments biologiques dans la région. De plus, l’Asie-Pacifique devrait projeter le TCAC le plus élevé au monde au cours de la période de prévision, en raison de diverses économies axées sur l’agriculture et des habitudes de consommation alimentaire dans la région.

Les principaux concurrents du marché mondial des biostimulants comprennent –

Le marché des biostimulants a la présence de quelques acteurs du marché à travers le monde. Les principaux fabricants du marché des biostimulants opérant sur le marché mondial sont–

Les Algues Acadiennes Ltée.

Solutions agricoles inc.

Agrinos AS

Arysta Lifescience Corporation

BASF SE

Bayer AG

Biolchim SpA

Compagnie chimique d’Eastman

Société FMC

Isagro

Italpollina SpA

Koppert B.V.

Syngenta

UPL limitée

Valagro SpA.

Le rapport sur le marché des biostimulants fournit une analyse approfondie des facteurs macroéconomiques et de l’attractivité du marché de chaque segment. Le rapport comprendra une évaluation qualitative et quantitative approfondie des perspectives sectorielles/régionales avec la présence des acteurs du marché dans le segment et la région/le pays respectifs. Les informations conclues dans le rapport incluent les entrées.

Le rapport sur le marché des biostimulants couvre une analyse complète sur:

Segmentation du marché et analyse régionale

Taille du marché de 10 ans

Analyse des prix

Analyse de l’offre et de la demande

Analyse du cycle de vie du produit

Analyse des cinq forces et de la chaîne de valeur de Porter

Analyse des économies développées et émergentes

Analyse PEST

Analyse factorielle du marché et des prévisions

Opportunités, risques et tendances du marché

Conclusion et recommandation

Paysage réglementaire

Analyse des brevets

Paysage de la concurrence

Plus de 15 profils d’entreprise

L’analyse régionale du marché des biostimulants comprend:

Amérique du Nord (États-Unis, Canada, Mexique)

Amérique du Sud (Brésil, Argentine, Colombie, Pérou, Reste de l’Amérique latine)

Europe (Allemagne, Italie, France, Royaume-Uni, Espagne, Pologne, Russie, Slovénie, Slovaquie, Hongrie, République tchèque, Belgique, Pays-Bas, Norvège, Suède, Danemark, Reste de l’Europe)

Asie-Pacifique (Chine, Japon, Inde, Corée du Sud, Indonésie, Malaisie, Thaïlande, Vietnam, Myanmar, Cambodge, Philippines, Singapour, Australie et Nouvelle-Zélande, Reste de l’Asie-Pacifique)

Le Moyen-Orient et l’Afrique (Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Afrique du Nord, reste de la MEA

Marché des biostimulants : cibleSpectateurs

Fabricants de biostimulants

Distributeurs et fournisseurs de biostimulants

Grandes, moyennes et petites entreprises

Publications et magazines commerciaux

Autorités gouvernementales, associations et organisations