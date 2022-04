Croissance des revenus du marché des aiguilles de biopsie, analyse qualitative, analyse quantitative jusqu’en 2030

La taille du marché mondial des aiguilles de biopsie était évaluée à 662,4 millions USD en 2020, qui devrait atteindre 1 124,61 millions USD d’ici 2027, enregistrant un TCAC de 6,64 % au cours de la période de prévision (2021-2027). Les aiguilles à biopsie sont des instruments médicaux utilisés pour détecter le cancer et extraire un échantillon de cellules ou de tissus de différentes parties du corps telles que les reins, les poumons, la moelle osseuse et autres. La tendance pour divers types de technologies et de produits, tels que les pistolets de biopsie à aiguille et les systèmes de guidage de biopsie, est en augmentation sur le marché mondial des aiguilles de biopsie.

Facteurs affectant l’industrie des aiguilles de biopsie au cours de la période de prévision:

Des facteurs tels que la forte prévalence du cancer et la croissance des dépenses de santé dans les pays émergents devraient stimuler la croissance mondiale du marché des aiguilles de biopsie.

Le développement de nouvelles technologies et procédures de diagnostic telles que la biopsie à l’aiguille centrale, la biopsie par aspiration à l’aiguille, la biopsie assistée par le vide et la biopsie guidée par l’image a eu un impact significatif sur les ventes d’aiguilles à biopsie dans les secteurs de la santé et pharmaceutique à travers le monde.

Cependant, la pénurie de professionnels de la santé bien formés et qualifiés et les réglementations strictes en matière de dispositifs médicaux pourraient freiner la croissance des aiguilles de biopsie sur le marché mondial au cours de la période de prévision.

Impact du COVID-19 sur le marché des aiguilles de biopsie :

La pandémie de COVID-19 devrait avoir un impact modeste sur la croissance du marché des aiguilles de biopsie en 2020. La demande d’aiguilles de biopsie a stagné dans les applications d’extraction d’échantillons pour les infections, le cancer et autres. Par conséquent, la demande d’aiguilles de biopsie prévoit une légère baisse du marché mondial en 2020.

Portée du rapport

Le rapport décrit l’étude du marché mondial des aiguilles de biopsie en fonction du type, de l’application et de l’utilité.

Le marché des aiguilles de biopsie a été segmenté en fonction du type –

Biopsie par aspiration à l’aiguille fine

Biopsie au trocart

Biopsie sous vide

Biopsie guidée par l’image

Le marché des aiguilles de biopsie a été segmenté en fonction de l’application –

Tumeur

Infection

Inflammation

Autres

Le marché des aiguilles de biopsie a été segmenté en fonction de l’utilité –

Jetable

Réutilisable

Marché des aiguilles de biopsie : perspectives régionales

En fonction de la région, le marché mondial des aiguilles de biopsie a été segmenté en cinq régions géographiques, à savoir l’Amérique du Nord, l’Asie-Pacifique, l’Europe, l’Amérique du Sud, le Moyen-Orient et l’Afrique. En 2020, l’Amérique du Nord détenait la plus grande part du marché des aiguilles de biopsie, suivie de l’Asie-Pacifique et de l’Europe en raison de la croissance des dépenses de santé et des progrès technologiques dans la région. De plus, l’Asie-Pacifique devrait projeter le TCAC le plus élevé au monde au cours de la période de prévision, en raison du développement rapide des infrastructures médicales et de l’augmentation des dépenses de santé dans la région.

Les principaux concurrents du marché mondial des aiguilles de biopsie comprennent –

Le marché des aiguilles de biopsie est fragmenté, avec la présence d’un grand nombre de petits acteurs à travers le monde. Les principaux fabricants du marché des aiguilles de biopsie opérant sur le marché mondial sont –

Angiotech

Dispositifs médicaux à l’argon

Becton Dickinson et compagnie

Société scientifique de Boston

Cardinal Health, Inc.

CareFusion Corporation

Groupe Cook Incorporé

Creganna Médica

Hologic, Inc.

Kompass

Dispositifs médicaux Medax

Medtronic plc

Moller Medical GmbH

Société Stryker.

Le rapport sur le marché des aiguilles de biopsie fournit une analyse approfondie des facteurs macroéconomiques et de l’attractivité du marché de chaque segment. Le rapport comprendra une évaluation qualitative et quantitative approfondie des perspectives sectorielles/régionales avec la présence des acteurs du marché dans le segment et la région/le pays respectifs. Les informations conclues dans le rapport incluent les entrées.

Le rapport sur le marché des aiguilles de biopsie couvre une analyse complète sur:

Segmentation du marché et analyse régionale

Taille du marché de 10 ans

Analyse des prix

Analyse de l’offre et de la demande

Analyse du cycle de vie du produit

Analyse des cinq forces et de la chaîne de valeur de Porter

Analyse des économies développées et émergentes

Analyse PEST

Analyse factorielle du marché et des prévisions

Opportunités, risques et tendances du marché

Conclusion et recommandation

Paysage réglementaire

Analyse des brevets

Paysage de la concurrence

Plus de 15 profils d’entreprise

L’analyse régionale du marché des aiguilles de biopsie comprend:

Amérique du Nord (États-Unis, Canada, Mexique)

Amérique du Sud (Brésil, Argentine, Colombie, Pérou, Reste de l’Amérique latine)

Europe (Allemagne, Italie, France, Royaume-Uni, Espagne, Pologne, Russie, Slovénie, Slovaquie, Hongrie, République tchèque, Belgique, Pays-Bas, Norvège, Suède, Danemark, Reste de l’Europe)

Asie-Pacifique (Chine, Japon, Inde, Corée du Sud, Indonésie, Malaisie, Thaïlande, Vietnam, Myanmar, Cambodge, Philippines, Singapour, Australie et Nouvelle-Zélande, Reste de l’Asie-Pacifique)

Le Moyen-Orient et l’Afrique (Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Afrique du Nord, reste de la MEA

Marché des aiguilles de biopsie : public cible

Fabricants et fournisseurs d’aiguilles de biopsie

Investisseurs et experts commerciaux

Grandes, moyennes et petites entreprises

Hôpitaux et cliniques

Publications et magazines commerciaux

Autorités gouvernementales, associations et organisationsns