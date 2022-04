Perspectives précises du marché des sources d’éclairage à semi-conducteurs 2022 – Koninklijke Philips NV, OsRam Licht AG, Samsung Electronics Co. Ltd., GE Lighting, Mitsubishi Electric Corporation

Le rapport examine le scénario actuel du marché Source d’éclairage à semi- conducteurs et sa dynamique pour la période de prévision 2022-2026. Le marché des sources d’éclairage à semi-conducteurs couvre un aperçu détaillé de plusieurs catalyseurs de croissance, contraintes et tendances du marché. Le rapport de recherche met en évidence les opportunités clés actuelles et potentielles du marché ainsi que des informations cruciales.

Le marché des sources d’éclairage à semi-conducteurs devrait enregistrer un TCAC de 14,4 % sur la période de prévision 2021-2026.

Le marché des sources d’éclairage à semi-conducteurs est très concurrentiel et comprend un certain nombre d’acteurs majeurs. Des entreprises comme Koninklijke Philips NV, OsRam Licht AG, Samsung Electronics Co. Ltd., GE Lighting, Mitsubishi Electric Corporation, Eaton Corporation Inc., Bridgelux Inc., Toshiba Lighting, Acuity Brands Lighting Inc., Nichia Corporation, entre autres.

Développements clés :

– Mars 2020 – Samsung Electronics a présenté ses premiers packages LED centrés sur l’humain, collectivement connus sous le nom de LM302N. Conçue avec des spectres lumineux soigneusement créés, la famille LM302N aide le corps humain à ajuster les niveaux de mélatonine à l’intérieur, permettant aux gens de se sentir plus énergiques ou détendus en fonction de leurs habitudes de vie quotidienne.

– Janvier 2020 – GE Lighting a ajouté plusieurs nouvelles technologies C by GE à son portefeuille en expansion de produits pour la maison intelligente. Cela comprend des technologies avancées d’interrupteurs et de gradateurs d’éclairage ainsi que de nouvelles solutions de confort, de sécurité et de sûreté.

Segmentation du marché :

Segment par type

Diodes électroluminescentes (DEL)

Diodes électroluminescentes organiques (OLED)

Diodes électroluminescentes polymères (PLED)

Segment par application

Résidentiel

Commercial

Automobile

Médical

Électronique grand public

Autre

Tendances clés du marché :

La technologie LED

occupera la part maximale – La technologie LED devrait occuper la part maximale, car en passant aux LED écoénergétiques, des économies estimées à 18 milliards de dollars en coûts d’électricité peuvent être réalisées. De plus, plus de 160 millions de tonnes métriques d’émissions de dioxyde de carbone peuvent être évitées chaque année.

– La sensibilisation croissante des consommateurs à l’égard de l’environnement et de la durabilité des LED, ainsi que les mandats gouvernementaux en matière d’efficacité énergétique, sont les moteurs de l’adoption croissante des LED. De plus, la demande croissante de LED flexibles dans les smartphones et le développement de LED blanches avec une luminosité et une couleur contrôlables par logiciel devraient accélérer la croissance du marché.

Quels sont les facteurs de marché qui sont expliqués dans le rapport ?

– Développements stratégiques clés : L’étude comprend également les développements stratégiques clés du marché, comprenant la R&D, le lancement de nouveaux produits, les fusions et acquisitions, les accords, les collaborations, les partenariats, les coentreprises et la croissance régionale des principaux concurrents opérant sur le marché à l’échelle régionale .

– Principales caractéristiques du marché : le rapport a évalué les principales caractéristiques du marché, notamment les revenus, le prix, la capacité, le taux d’utilisation des capacités, le brut, la production, le taux de production, la consommation, l’importation/exportation, l’offre/la demande, le coût, la part de marché, le TCAC et la marge brute. . En outre, l’étude propose une étude complète de la dynamique clé du marché et de leurs dernières tendances, ainsi que des segments et sous-segments de marché pertinents.

– Outils analytiques: le rapport sur le marché des sources d’éclairage à semi-conducteurs comprend les données étudiées et évaluées avec précision des principaux acteurs de l’industrie et leur portée sur le marché au moyen d’un certain nombre d’outils analytiques. Les outils analytiques tels que l’analyse des cinq forces de Porter, l’étude de faisabilité et l’analyse du retour sur investissement ont été utilisés pour analyser la croissance des principaux acteurs opérant sur le marché.

Enfin , le rapport sur le marché des sources d’éclairage à semi-conducteurs est la source crédible pour obtenir l’étude de marché qui accélérera de manière exponentielle votre activité. Le rapport donne les principaux paramètres régionaux, les situations économiques avec la valeur de l’article, l’avantage, la limite, la génération, l’offre, la demande et le taux et le chiffre de développement du marché, etc. Ce rapport présente également un nouvel examen SWOT de tâche, une enquête sur l’accessibilité des spéculations et une enquête sur le retour de l’entreprise.

